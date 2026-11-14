До 15% предприятий потеряют статус критических - что изменится в бронировании

Для компаний, у которых статус истекает в ноябре-декабре, готовят продление еще на 31 день.

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До 15% предприятий потеряют статус критических / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

До 15% предприятий не пройдут новые критерии критичности

Пересмотрено 90% из примерно 600 критериев

Истекающий статус продлят еще на 31 день

Около 10-15% украинских предприятий, которые сейчас имеют статус критически важных, могут лишиться его после ужесточения требований. Правительство уже пересмотрело 90% критериев, а сам статус критичности предприятиям придется подтверждать по новым правилам.

Об этом заявил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, сообщает Укринформ.

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По словам министра, задача пересмотра - отделить действительно критические предприятия от тех, которые лишь выполняют важные экономические функции.

"Наша задача - более сфокусированно подойти к этому вопросу, чтобы отделить критические предприятия от тех, которые выполняют важные экономические функции, но не являются критическими для обеспечения Украины во время войны. Мы уже приняли решение по пересмотру 90% критериев критичности, которые сейчас будут на согласовании Министерства юстиции, и остается еще 10%, которые мы ожидаем финализировать в течение следующих недель. Ожидаем, что ориентировочно около 10-15% предприятий не будут соответствовать новым, более жестким правилам критичности", - сказал Кравченко.

Какие предприятия сохранят статус критически важных

Сейчас в Украине действует около 600 критериев критичности. Их устанавливают министерства, другие государственные органы и областные военные администрации. После октябрьского решения правительства Координационный центр по организации бронирования провел уже три заседания.

Приоритетными, по словам Кравченко, останутся предприятия, которые обеспечивают:

жизнедеятельность громад;

работу и обслуживание инфраструктуры;

функционирование оборонно-промышленного комплекса;

другие критически важные для экономики функции.

После утверждения обновленных требований органы власти проверят предприятия с действующим статусом. Компании, которые не будут соответствовать новым критериям, потеряют его, однако смогут повторно подать документы.

Что будет с бронированием работников

Для предприятий, у которых срок действия статуса критичности заканчивается в ноябре-декабре, планируют предусмотреть продление еще на 31 день, чтобы они успели адаптироваться. Предприятия ОПК и топливно-энергетического комплекса, для которых квоту бронирования снизили со 100% до 95%, получат дополнительно 31 день на ее пересмотр.

Министр также пояснил, что при разбронировании должны учитывать функциональные обязанности работников. Прежде всего речь идет о людях, которые не задействованы в критических производственных процессах, в частности о технологическом и инженерном персонале.

Координационный центр по организации бронирования / Инфографика: Главред

Потеряют ли сотрудники отсрочку после пересмотра критериев?

Адвокат Анна Лысенко в комментарии изданию Дебет-Кредит призвала бизнес не паниковать из-за изменений.

"Пересмотр критериев не означает, что все предприятия потеряют статус", - отметила юрист.

Вместе с тем она предупредила, что промедление с документами может стоить компаниям отсрочек всех забронированных сотрудников.

"Нельзя терять время, ведь отмена критичности автоматически отменяет все отсрочки по бронированию", - подчеркнула Лысенко.

Часть бизнеса изменения в квотах бронирования вообще не затронут, пояснила адвокат.

"Если ваш лимит 50%, то бизнес изменения в этой части не коснутся", - сказала она.

Бронирование работников - новости

Как сообщал Главред, в Минэкономики планировали автоматически продлить статус критичности до 1 февраля 2027 года для предприятий, у которых он истекает в ноябре-декабре 2026 года. Компании, получившие статус по утратившим силу критериям, его лишат. При этом они смогут сразу подать новую заявку, если соответствуют другим действующим основаниям.

Изменения связаны с решением Кабмина от 27 октября 2026 года об обновленном порядке получения статуса. Премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что бронирование 100% сотрудников больше не будет автоматическим, в том числе в энергетике и ОПК. Новый механизм планируют утвердить до 1 декабря.

Ранее глава правительства успокаивал руководителей стратегических производств. По словам Корецкого, для действительно критических предприятий оборонного и энергетического комплексов радикальных изменений не будет. Окончательные решения тогда еще не были приняты.

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