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100% бронирование работников могут отменить: что готовит Кабмин

Виталий Кирсанов
16 октября 2026, 12:46
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Корецкий заверил, что радикальных изменений в бронировании работников критических предприятий не будет.
100% бронирование работников могут отменить
100% бронирование работников могут отменить / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Генеральный штаб нуждается в пополнении личного состава
  • В Украине могут отменить 100% бронирование работников критически важных предприятий

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что пересмотр системы бронирования военнообязанных не приведет к радикальным изменениям для критически важных предприятий оборонной и энергетической отраслей. По его словам, соответствующее постановление еще дорабатывается, а опасения по поводу новых правил пока преждевременны.

Об этом глава правительства сообщил в пятницу во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"Постановление в процессе проработки, оно обязательно будет доработано, принято и обнародовано. Никакого предательства там нет. Все детали будут тогда, когда они будут обнародованы и приняты все соответствующие решения", - заявил Корецкий.

Премьер подчеркнул, что критика возможных изменений не имеет достаточных оснований, поскольку окончательные решения еще не приняты. В то же время он признал необходимость совершенствования системы мобилизации и бронирования с учетом потребностей Вооруженных сил Украины.

По словам Корецкого, Генеральный штаб нуждается в пополнении личного состава, поэтому правительство работает над соответствующими изменениями. При этом предприятия, имеющие критическое значение для оборонного комплекса и энергетики, не должны столкнуться с радикальным пересмотром условий бронирования сотрудников.

"Критическим предприятиям, которые действительно являются критическими как для оборонного комплекса, так и для энергетического комплекса, не о чем беспокоиться. Могу с уверенностью сказать, что для этих людей, для этих производств никаких радикальных изменений не будет", - подчеркнул премьер.

При этом, по его словам, некоторые предприятия искусственно увеличивают штат и бронируют всех сотрудников, хотя далеко не каждый выполняет критически важные задачи.

В качестве примера премьер привел подрядчика "Укрэнерго", у которого забронированы все 100 работников, хотя непосредственно для компании работают только 20 из них.

"Это создает возможности для манипуляций. Если у тебя 100%, то это означает, что ты можешь бесконечно увеличивать штат и бронировать людей, независимо от того, работает ли человек ремонтником, энергетиком или нет. И эта система, к сожалению, уже приобрела большой масштаб", – подчеркнул премьер.

Бронирование, инфографика Главред
Бронирование / Инфографика: Главред

Когда возможно ужесточение мобилизации

Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко говорил, что в Украине осенью могут снова изменить правила мобилизации и бронирования, особенно если Россия объявит дополнительную мобилизацию или усилит наступление.

По его словам, Украина сейчас вынуждена реагировать на проблемы с комплектованием войск ситуативно. Поэтому в случае нового масштабного пополнения российской армии украинские власти могут прибегнуть к очередному пересмотру мобилизационных правил.

"Поэтому, если война будет продолжаться, а Россия объявит дополнительную мобилизацию, я ожидаю дальнейшего ужесточения мобилизационных мер и в Украине", - подчеркнул Муренко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред,13 октября Кабинет министров Украины принял постановление "О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время", предусматривающее изменения в действующей системе.

Секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко заявил, что в Украине готовятся изменения в сфере мобилизации, часть которых может касаться призывного возраста. Мобилизация женщин остается добровольной, изменений в этом вопросе не планируется.

Министр цифровой трансформации Оксана Ферчук заявила, что государство усилит контроль за соблюдением правил бронирования работников, и в первую очередь это коснется ИТ-сектора - компании будут проверяться на возможные злоупотребления.

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О персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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