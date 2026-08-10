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Мобилизация и бронирование осенью может измениться: юрист назвал условия

Руслана Заклинская
10 августа 2026, 16:31
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Юрист Никита Муренко считает, что Украина в настоящее время реагирует на нехватку военнослужащих ситуативно.
Мобилизация и бронирование осенью может измениться: юрист назвал условия
Осенью могут вновь изменить условия мобилизации / Коллаж: Главред, фото: 14-я ОМБр им. князя Романа Великого, Львовский областной ТЦК и СП

Ключевые тезисы юриста:

  • Осенью могут изменить правила мобилизации и бронирования
  • Причиной может стать усиление наступления или мобилизация в РФ
  • Украинские предприятия испытывают нехватку мужчин

В Украине осенью могут вновь изменить правила мобилизации и бронирования, особенно если Россия объявит дополнительную мобилизацию или усилит наступление. Об этом в интервью Главреду заявил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко.

По его словам, Украина сейчас вынуждена реагировать на проблемы с комплектованием войск ситуативно. Поэтому в случае нового масштабного пополнения российской армии украинские власти могут прибегнуть к очередному пересмотру правил мобилизации.

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"Если Россия объявит дополнительную мобилизацию, откроет новые направления или усилит наступление, в частности на севере или юге, я вполне ожидаю, что в Украине тоже изменят правила", - отметил Муренко.

Юрист пояснил, что Украина и Россия используют разные подходы к пополнению личного состава. По его словам, Россия после опыта принудительной мобилизации стала делать больший акцент на финансовой мотивации военных.

Муренко отметил, что люди, которых принудительно доставляют в воинские части, зачастую имеют низкую мотивацию к выполнению боевых задач. Часть из них может быть полезна на небоевых должностях, однако на передовой такие военнослужащие, по его словам, нередко демонстрируют низкую эффективность.

"Солдат, которого силой задержали на улице, - плохой солдат", - сказал юрист.

В то же время в России, по словам Муренко, начали активнее использовать финансовые стимулы. Для жителей бедных регионов РФ значительные выплаты по контракту могут стать основной мотивацией для участия в войне.

Что предполагает реформа военной службы
Что предполагает реформа военной службы / Инфографика: Главред

Почему Украина столкнулась с дефицитом военных

Муренко обратил внимание на то, что в начале полномасштабного вторжения ситуация была иной. В 2022 году многие украинцы самостоятельно приходили в ТЦК и хотели вступить в Силы обороны. Однако тогда государство не ожидало, что война продлится годами.

"В 2022 году люди стояли в очередях у ТЦК, хотели служить и были мотивированы. А государство тогда сказало: "Идите домой, вы нам сейчас не нужны, у нас есть кому воевать", - рассказал он.

Смотрите видео интервью Никиты Муренко главному редактору об изменениях в мобилизации:

По словам юриста, со временем ситуация изменилась. Из-за потерь и продолжительности войны возник дефицит личного состава, после чего государство начало внедрять новые механизмы мобилизации, обновления военно-учетных данных и бронирования.

Муренко считает, что главной проблемой остается отсутствие долгосрочной стратегии.

"У нас нет последовательности. Мы как государство действуем ситуативно. Есть проблема - мы сейчас видим её решение именно таким образом. Но не думаем на шаг вперёд", - отметил он.

Розыск ТЦК - что нужно знать
Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика - Главред

Эксперт подчеркнул, что украинские предприятия уже испытывают дефицит кадров. По его словам, на работу все чаще приходят женщины, поскольку значительное количество мужчин было мобилизовано. В то же время предприятиям необходимо резервировать отдельных специалистов, без которых производство может остановиться.

Муренко привел пример предприятия, где около 80% работников уже составляют женщины. Другим примером он назвал предприятие "Укроборонпрома", которое хотело трудоустроить 27-летнего инженера, работавшего над разработкой беспилотников. По словам юриста, мужчину мобилизовали в Кропивницком, несмотря на сопроводительное письмо и обращение предприятия.

"Поэтому, если война будет продолжаться, а Россия объявит дополнительную мобилизацию, я ожидаю дальнейшего ужесточения мобилизационных мер и в Украине", - подытожил Муренко.

Чем обернется для РФ новая мобилизация - мнение эксперта

Экономист Виталий Шапран рассказал Главреду, что массовая мобилизация еще 500 тысяч россиян может серьезно ударить по экономике РФ. Российский гражданский сектор уже потерял значительную часть запаса прочности, а дальнейшее привлечение людей к войне только усугубит кризис.

Эксперт также подчеркнул, что Москва уже расходует резервы. По его оценке, с начала 2026 года РФ продала около 44 тонн золота. В то же время большинство гражданских отраслей сокращается, а падение индекса Московской биржи, по его словам, свидетельствует о глубокой стагнации.

"Для России проблема заключается в том, что гражданский сектор уже не способен обеспечивать военную машину", - подчеркнул Шапран.

По его мнению, новая масштабная мобилизация может еще больше истощить экономические ресурсы страны-агрессора.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, экс-министр обороны Михаил Федоров подчеркнул необходимость реформирования условий службы как первоочередного шага перед изменениями в системе комплектования. По его словам, среди предложенных мер были новые контракты, повышение выплат и привлечение иностранцев в армию.

Юрий "Ахиллес" Федоренко подчеркнул необходимость повышения денежного довольствия и расширения социальных гарантий для привлечения добровольцев. Федоренко также отметил, что для проведения реформы нужны финансово-экономические ресурсы, социальные пакеты и время на реализацию инициатив.

Депутат Егор Чернев сообщил, что рассмотрение изменений в перечень категорий, не подлежащих призыву, временно приостановлено. По его словам, многодетные родители пока остаются в утвержденном перечне льготных категорий.

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О персоне: Никита Муренко

Никита Муренко - управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва для военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах резервирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

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