РФ планирует удары до 200 баллистик за атаку: Мадяр назвал способ помешать врагу

Командующий СБС Роберт Бровди назвал единственный способ снизить эту цифру и перечислил другие угрозы, к которым готовится Украина.

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Россия планирует увеличить количество баллистических ракет до 200 за одну атаку / Коллаж: Главред

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РФ хочет увеличить залп баллистических ракет с 77 до 200

Доля реактивных ракет Shahed выросла в 2,5 раза

Москва строит собственный аналог Starlink

Россия планирует нарастить массированный залп по Украине до 200 баллистических ракет за одну атаку - в настоящее время ее возможности ограничены 77 ракетами. Об этом предупредил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) в интервью агентству АР.

Даже частичное достижение заявленных показателей изменит характер обстрелов украинских городов, и командующий не рассчитывает на то, что противник провалит свои планы.

"Даже если им удастся достичь лишь половины [запланированного показателя], всё это будет лететь на нас", - отметил Бровди.

Единственным инструментом, который реально способен сократить эти цифры, он считает поражение всех российских предприятий, задействованных в цепочке производства ракет. АР трактует это как аргумент в пользу расширения дальнобойных возможностей Киева.

Дефицит перехватчиков для Patriot

Защита от баллистических ракет остается самым уязвимым местом украинной обороны из-за нехватки боеприпасов для ЗРК Patriot, констатирует агентство.

"Это означает, что десятки ракет, запущенных Россией во время массированных обстрелов, прорываются и поражают свои цели", - пишет АР.

Параллельно меняется и структура воздушных атак: за последние недели Москва в два с половиной раза увеличила долю реактивных Shahed, которые украинским силам сбивать значительно сложнее.

Подавление связи и собственный спутниковый проект РФ

Отдельный блок угроз касается технологического преимущества Украины на фронте - Россия масштабно развертывает средства радиоэлектронного подавления, способные частично ухудшать работу Starlink.

Кроме того, Кремль разрабатывает собственную систему спутниковой связи в качестве конкурента американской, и Бровди видит в этом проблему далеко за пределами украинского фронта.

"Это риск для всей планеты, потому что диктатура получит доступ к информации по всему земному шару", - сказал он.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Россия готовит масштабные удары по энергетике

Аналитики Института изучения войны (ISW) предупредили, что Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева уже в ближайшие недели.

Отмечается, что для атак враг может задействовать стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб до 24 августа.

"Россия может стремиться начать свою ударную кампанию 2026–2027 годов в августе, чтобы воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков баллистических ракет в Украине", - подчеркивают аналитики.

Атаки РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое человек погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевской области, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди пострадавших также есть ребенок.

6 августа оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.

В ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражеские баллистические ракеты - ни одна ракета не была сбита.

Трое человек (среди них - две девочки в возрасте 5 и 10 лет) погибли в Сумах в ночь на 4 августа в результате удара российских управляемых авиабомб. Третья жертва - 75-летняя женщина.

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