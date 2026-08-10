В аэропорту Лейпцига дрон со взрывчаткой атаковал украинский Ан-124 - Die Zeit

Предварительно установлено, что внутри беспилотника находилось пластическое взрывчатое вещество Semtex.

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В аэропорту Лейпцига дрон со взрывчаткой атаковал украинский Ан-124 / коллаж: Главред, фото: Википедия, antonov.com

Кратко:

Дрон попал в участок крыла, под которым расположены топливные баки

После столкновения с воздушным судном дрон отскочил и упал на землю

Вечером 4 августа в аэропорту Лейпцига в Германии FPV-дрон со взрывчаткой врезался в крыло украинского транспортного самолета Ан-124 "Руслан". Беспилотник попал в область крыла, где расположены топливные баки, однако по неизвестным причинам не взорвался. Об этом сообщает Die Zeit.

По данным издания, беспилотник атаковал самолет около 20:30 по киевскому времени. Дрон попал в участок крыла, под которым расположены топливные баки. После столкновения с воздушным судном дрон отскочил и упал на землю.

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Предварительно установлено, что внутри беспилотника находилось пластическое взрывчатое вещество Semtex. Именно место удара могло сделать атаку особенно опасной: детонация в районе топливных баков потенциально способна привести к серьезному повреждению самолета и возгоранию.

После падения беспилотник пролежал на территории аэропорта около четырех часов. Обнаружить его удалось случайно. Водитель экскурсионного автобуса заметил аппарат и даже наступил на него, после чего сообщил о находке сотрудникам службы безопасности.

На место прибыли специалисты, которые обезвредили взрывное устройство. Из-за инцидента работу аэропорта пришлось приостановить. Случившееся также привлекло внимание немецких правоохранительных органов из-за возможного иностранного следа.

На начальном этапе следствие рассматривало различные версии произошедшего, в том числе предположение о том, что беспилотник мог использоваться для разведки или как предупреждение. Однако изучение видеозаписей и обнаружение взрывчатого вещества указывают на то, что аппарат мог быть предназначен именно для нанесения ущерба.

Ранее также появилась информация об оценке американской разведки, согласно которой за использованием дрона могла стоять российская спецслужба. При этом Германия публично не объявляла Россию виновной в атаке. Немецкие представители лишь указывали на возможную причастность иностранного государства.

После инцидента министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о необходимости проверить версию об иностранном вмешательстве. Спустя несколько дней Совет национальной безопасности Германии провел заседание, на котором обсуждалась ситуация вокруг произошедшего в аэропорту Лейпцига.

Отметим, с 2022 года аэропорт Лейпциг/Галле служит базой для украинской авиакомпании "Антонов" вместо разрушенного аэродрома "Гостомель". Авиакомпания "Авиалинии Антонова" перебазировала в Германию как минимум пять грузовых самолетов Ан-124 ("Руслан"), а также оборудование и персонал.

Налет дронов - главное

Как писал Главред, в 2025 году неизвестные дроны заметили в воздушном пространстве Дании. На севере страны был закрыт аэропорт "Ольборг".

В том же году во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

В результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет.

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Самолет Ан-124 "Руслан" Кодовое имя НАТО Condor - советский транспортный самолет разработки КБ Антонова. Первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. Производился в бывшем СССР сначала на ГП Киевский авиационный завод "Авиант" и серийно в Ульяновске в РФ. Главный конструктор Виктор Толмачев. Всего было построено 55 самолетов, пишет Википедия.

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