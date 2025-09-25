Укр
Дроны заметили в воздушном пространстве Дании: аэропорт "Ольборг" приостановил полеты

Анна Ярославская
25 сентября 2025, 07:27обновлено 25 сентября, 08:10
Еще три аэропорта также сообщили о появлении беспилотников, но продолжили работу.
Аэропорт "Ольборг" закрывался из-за неизвестных БПЛА / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, Википедия, ua.depositphotos.com

  • Аэропорт "Ольборг" закрыт из-за неизвестных дронов
  • Беспилотники также были замечены вблизи аэропортов в Эсбьерге, Сьоннербордзе и Скридструпе
  • На авиабазе "Скридструп" базируются истребители F-16 и F-35

В ночь на 25 сентября неизвестные дроны заметили в воздушном пространстве Дании. На севере страны был закрыт аэропорт "Ольборг". Проводится расследование.

Как сообщает Reuters и полиция Северной Ютлантии в соцсети Х, первое сообщение о неизвестных беспилотниках в небе над аэропортом "Ольборг" появились около полуночи.

"Возле аэропорта "Ольборг" замечены дроны, воздушное пространство закрыто. Полиция на месте происшествия, проводит расследование", - говорится в сообщении.

Представитель аэропорта подтвердил, что "Ольборг" закрыт из-за дронов в его воздушном пространстве. В то же время, он отказался комментировать количество дронов.

По его словам, время прилета и вылета изменили четыре рейса, в том числе два самолета SAS, один Norwegian и один KLM.

Аэропорт "Ольборг" на карте / google.com/maps

Также стало известно, что дроны были замечены вблизи еще трех аэропортов - в Эсбьерге, Сьоннербордзе и Скридструпе.

Стоит отметить, что на авиабазе "Скридструп" базируются датские истребители F-16 и F-35.

Впоследствии в полиции Северной Ютлантии сообщили, что неидентифицированные дроны больше не находятся над воздушным пространством аэропорта "Ольборг".

Полиция проводит расследование и просит всех, кто имеет информацию по этому делу, связаться с ними.

Налет дронов на Польшу - главное

Как писал Главред, во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

Премьер-министр Дональд Туск заявил о масштабной провокации со стороны РФ. По его словам, это был первый случай уничтожения российских дронов на территории страны НАТО.

В результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет.

НАТО задействовало статью 4 Североатлантического договора.

4 статья НАТО
Что такое 4 статья НАТО / Инфографика: Главред

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши стало сознательной провокацией Кремля. Противовоздушная оборона НАТО сработала, но не так эффективно, как должна была бы.

Российские самолеты над Эстонией - главное

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там более десяти минут. Однако, силы НАТО не стали сбивать российские самолеты, которые нарушили воздушное пространство страны-члена Альянса.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями. Она назвала действия российских военных самолетов "чрезвычайно опасной провокацией".

Представитель НАТО Эллисон Харт заявила, что Альянс перехватил российские самолеты. Она добавила, что нарушение истребителями воздушного пространства Эстонии - пример безрассудного поведения России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проводит системную кампания против стран Запада.

Зачем дроны РФ атаковали Польшу: мнение эксперта

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что инцидент с российскими дронами в Польше может спровоцировать раскол внутри польской власти, ведь там довольно напряженные отношения между президентом, его политическими силами и премьер-министром.

"Если вместо того, чтобы объединиться и отложить политические споры, они начнут обвинять друг друга, то российские стратеги могут поставить себе "плюсик" за достижение еще одной цели - внутреннего ослабления Польши", - сказал Мельник в интервью Главреду.

Вторая плоскость - уровень НАТО, на котором тоже ожидаются дискуссии. В частности, Россия будет внимательно следить, какой будет реакция Белого дома.

"Ведь, несмотря на то, что все члены Альянса формально "равны за столом", на политическом уровне именно США остаются главным гарантом", - объяснил эксперт.

Мельник напомнил, что за всю историю существования Северо-Атлантического альянса статья 5 была активирована только один раз - после терактов 11 сентября 2001 года.

О персоне: Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Дания новости Украины и мира атака дронов
