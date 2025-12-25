Лучшие мультфильмы для новогоднего настроения: топ-7 мультиков для уютных посиделок

Мультфильмы на Рождество - отличный способ провести зимние праздники с самыми близкими. Просмотр новогодних историй укрепляет не только праздничное настроение, но и веру в чудо, которое рано или поздно непременно произойдет.
Главред собрал для вас лучшие новогодние мультфильмы по рейтингу IMDb.
Рождественская история (2009)
Трогательная и зрелищная экранизация классической сказки Чарльза Диккенса о том, как даже самое холодное сердце может оттаять. История Эбенезера Скруджа напоминает: чудеса случаются, если дать им шанс.
Кошмар перед Рождеством (1993)
Мрачная, но удивительно обаятельная сказка Тима Бертона о том, что может произойти, если миры Хэллоуина и Рождества столкнутся. Необычный визуальный стиль и запоминающаяся музыка сделали мультфильм культовым.
Секретная служба Санта Клауса (2011)
За кулисами рождественского волшебства скрывается высокотехнологичная команда эльфов. Но когда один подарок остается забытым, на помощь им приходит неожиданный герой.
Хранители снов (2012)
Яркая история, посвященная героям детских сказок - Санта Клаусу, Пасхальному Кролику, Зубной Фее и др. Вместе они защищают веру детей в чудеса и учат не бояться собственных страхов.
Гринч (2018)
Современный взгляд на знакомую историю о том, кто ненавидит Рождество всей душой. Гринч живет в одиночестве (если не считать его верного друга - пса Макса) и уверен, что праздники - это сплошное лицемерие. Но череда событий заставляет его иначе взглянуть на своих соседей и переосмыслить для себя саму идею Рождества.
Приключения Санта Клауса (2000)
Добрая рождественская сказка о том, как Санта стал тем, кем его знают и любят дети и взрослые по всему миру. Мультфильм наполнен уютной атмосферой, и простыми, понятными каждому, ценностями.
Тем Рождеством (2024)
Несколько переплетающихся историй, объединенных одним праздником. Герои - разные, но всех их объединяет поиск тепла, поддержки и ощущения дома. История о том, что Рождество - это прежде всего люди рядом.
Что такое IMDb?
Internet Movie Database - крупнейшая в мире база данных о кинематографе. Основана в октябре 1990 и содержит информацию о более чем 6.5 миллионах кинофильмов, мультфильмов, сериалов, а также свыше 10.5 миллионов статей про личностей, так или иначе связанных с миром кинематографа - режиссеров, актеров, сценаристов и т.д.
