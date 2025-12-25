Лучшие мультфильмы для новогоднего настроения: топ-7 мультиков для уютных посиделок

Рождественские мультфильмы на зимние праздники несут непередаваемую атмосферу долгожданного чуда.

https://glavred.info/movies/luchshie-multfilmy-dlya-novogodnego-nastroeniya-top-7-multikov-dlya-uyutnyh-posidelok-10727033.html Ссылка скопирована

Новогодние мультфильмы смотреть - что посмотреть на Рождество и Новый год / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Мультфильмы на Рождество - отличный способ провести зимние праздники с самыми близкими. Просмотр новогодних историй укрепляет не только праздничное настроение, но и веру в чудо, которое рано или поздно непременно произойдет.

Главред собрал для вас лучшие новогодние мультфильмы по рейтингу IMDb.

Рождественская история (2009)

Трогательная и зрелищная экранизация классической сказки Чарльза Диккенса о том, как даже самое холодное сердце может оттаять. История Эбенезера Скруджа напоминает: чудеса случаются, если дать им шанс.

видео дня

Рождественская история / фото: imdb.com

Кошмар перед Рождеством (1993)

Мрачная, но удивительно обаятельная сказка Тима Бертона о том, что может произойти, если миры Хэллоуина и Рождества столкнутся. Необычный визуальный стиль и запоминающаяся музыка сделали мультфильм культовым.

Кошмар перед Рождеством / фото: imdb.com

Секретная служба Санта Клауса (2011)

За кулисами рождественского волшебства скрывается высокотехнологичная команда эльфов. Но когда один подарок остается забытым, на помощь им приходит неожиданный герой.

Секретная служба Санта Клауса / фото: imdb.com

Хранители снов (2012)

Яркая история, посвященная героям детских сказок - Санта Клаусу, Пасхальному Кролику, Зубной Фее и др. Вместе они защищают веру детей в чудеса и учат не бояться собственных страхов.

Хранители снов / фото: imdb.com

Гринч (2018)

Современный взгляд на знакомую историю о том, кто ненавидит Рождество всей душой. Гринч живет в одиночестве (если не считать его верного друга - пса Макса) и уверен, что праздники - это сплошное лицемерие. Но череда событий заставляет его иначе взглянуть на своих соседей и переосмыслить для себя саму идею Рождества.

Гринч / фото: imdb.com

Приключения Санта Клауса (2000)

Добрая рождественская сказка о том, как Санта стал тем, кем его знают и любят дети и взрослые по всему миру. Мультфильм наполнен уютной атмосферой, и простыми, понятными каждому, ценностями.

Приключения Санта Клауса / фото: imdb.com

Тем Рождеством (2024)

Несколько переплетающихся историй, объединенных одним праздником. Герои - разные, но всех их объединяет поиск тепла, поддержки и ощущения дома. История о том, что Рождество - это прежде всего люди рядом.

Тем Рождеством / фото: imdb.com

Читайте также:

Что такое IMDb? Internet Movie Database - крупнейшая в мире база данных о кинематографе. Основана в октябре 1990 и содержит информацию о более чем 6.5 миллионах кинофильмов, мультфильмов, сериалов, а также свыше 10.5 миллионов статей про личностей, так или иначе связанных с миром кинематографа - режиссеров, актеров, сценаристов и т.д.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред