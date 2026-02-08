Укр
Украину накрывает морозное похолодание: ночью будет очень холодно

Ангелина Подвысоцкая
8 февраля 2026, 20:41
Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности.
Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 8 февраля
  • Когда температура воздуха опустится до -11 градусов
  • В каких регионах будет снег

Погода в Украине 8 февраля будет теплее. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности. В Украине будет гололед и обледенение.

"Погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что ближайшей ночью в Украине температура воздуха упадет до -22 градусов. Теплее будет на территории южных областей - 12 градусов мороза.

"То есть, дорогие люди, две ночи, 9 и 10 февраля, только две ночи этого капостного морозяки, и уже потом теплая волна начнет его съедать. А морозы, включая представителей ложной ветви цивилизации, подавлятся!" - говорится в сообщении.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 8 февраля

В Украине 8 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег в западных, южных и восточных областях. В то же время на дорогах будет гололедица. Ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Понижение температуры: ночью 13-18°, днем 7-12° мороза; на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза; на Закарпатье ночью около 0°, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -8

По данным meteoprog, 8 февраля в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +6...+8 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -8...-2 градусов.

Погода 8 февраля в Киеве

В Киеве 8 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"По области понижение температуры: ночью 13-18°, днем 7-12° мороза; в Киеве понижение температуры: ночью 14-16°, днем 8-10° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, первая неделя февраля в Украине будет холодной с резкими колебаниями температур и незначительными осадками. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни большинство регионов будет находиться под влиянием арктического антициклона.

Также 2 февраля в Одессе сохранится холодная и ветреная погода без существенных осадков. Ночью -10...-12 °C, днем -8...-10 °C, из-за ветра мороз будет ощущаться до -17 °C.

Кроме этого, 3 февраля в Полтавской области сохранится морозная погода без осадков. Ночью ожидается -22...-27°, днем -11...-16°. В Полтаве - -20...-22° ночью и -13...-15° днем.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

