В Полтавской области держится лютый холод: когда мороз пойдет на спад

В Полтаве и области погода во вторник, 3 февраля, все еще будет морозной и без осадков. Об этом в Telegram сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.
Ожидается переменная облачность, в юго-восточной части области и Полтаве сохранится гололед. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха в области будет колебаться в пределах 22-27 градусов мороза ночью и 11-16 градусов мороза днем.
В Полтаве ожидается несколько более теплая погода: 20-22 градуса мороза ночью и 13-15 градусов мороза днем.
Погода 4 февраля
В среду в области все еще будет переменная облачность без осадков, но температура воздуха как ночью, так и днем повысится - до 19-24 и 7-12 градусов мороза соответственно.
Погода 5 февраля
В четверг на Полтавщине ожидается погода без существенных осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. А мороз постепенно пойдет на спад, ведь прогнозируется температура в пределах 12-17 градусов мороза ночью и 5-10 градусов мороза днем.
Главред писал , что по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во вторник, 3 февраля, холодная и сухая погода сохранится, на дорогах ожидается гололедица, ветер переменных направлений силой 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит -17...-22 °С, местами кроме южной части -24...-29 °С, а днем -10...-16 °С, в южной половине и на крайнем западе 0...-7 °С.
Напомним, Главред писал, что по прогнозу Натальи Диденко, ожидается, что сильные морозы продлятся в Украине несколько дней. Со второй половины недели холода начнут отступать.
Ранее сообщалось, что третьего февраля утро в Одессе будет пасмурным. По предварительному прогнозу, днем будет ясно, облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков.
Накануне стало известно, что в Тернопольской области до 4 февраля на дорогах сохранится гололедица. Из-за этого объявлен уровень опасности - желтый. Синоптики добавляют, что с 3 февраля морозы в Тернопольской области немного ослабнут.
