В Полтавской области держится лютый холод: когда мороз пойдет на спад

Погодные условия до конца рабочей недели в Полтаве и области будут сложными.

Прогноз погоды в Полтавской области на 3-5 февраля / фото: unsplash.com

В Полтаве и области погода во вторник, 3 февраля, все еще будет морозной и без осадков. Об этом в Telegram сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Ожидается переменная облачность, в юго-восточной части области и Полтаве сохранится гололед. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха в области будет колебаться в пределах 22-27 градусов мороза ночью и 11-16 градусов мороза днем.

Погода в Полтаве 3 февраля / фото: скриншот с meteoprog

В Полтаве ожидается несколько более теплая погода: 20-22 градуса мороза ночью и 13-15 градусов мороза днем.

Погода 4 февраля

В среду в области все еще будет переменная облачность без осадков, но температура воздуха как ночью, так и днем повысится - до 19-24 и 7-12 градусов мороза соответственно.

Погода в Полтаве 4 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Что известно о Полтаве / Инфографика: Главред

Погода 5 февраля

В четверг на Полтавщине ожидается погода без существенных осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. А мороз постепенно пойдет на спад, ведь прогнозируется температура в пределах 12-17 градусов мороза ночью и 5-10 градусов мороза днем.

Погода в Полтаве 5 февраля / фото: скриншот с meteoprog

