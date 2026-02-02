Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Полтавской области держится лютый холод: когда мороз пойдет на спад

Анна Косик
2 февраля 2026, 14:42
42
Погодные условия до конца рабочей недели в Полтаве и области будут сложными.
Погода, мороз, зима
Прогноз погоды в Полтавской области на 3-5 февраля / фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Когда в Полтавской области снизится температура воздуха
  • Будут ли в Полтаве в ближайшие дни осадки

В Полтаве и области погода во вторник, 3 февраля, все еще будет морозной и без осадков. Об этом в Telegram сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Ожидается переменная облачность, в юго-восточной части области и Полтаве сохранится гололед. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха в области будет колебаться в пределах 22-27 градусов мороза ночью и 11-16 градусов мороза днем.

видео дня
погода в полтаве 3 февраля
Погода в Полтаве 3 февраля / фото: скриншот с meteoprog

В Полтаве ожидается несколько более теплая погода: 20-22 градуса мороза ночью и 13-15 градусов мороза днем.

Погода 4 февраля

В среду в области все еще будет переменная облачность без осадков, но температура воздуха как ночью, так и днем повысится - до 19-24 и 7-12 градусов мороза соответственно.

погода в полтаве 4 февраля
Погода в Полтаве 4 февраля / фото: скриншот с meteoprog
Что известно о Полтаве
Что известно о Полтаве / Инфографика: Главред

Погода 5 февраля

В четверг на Полтавщине ожидается погода без существенных осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. А мороз постепенно пойдет на спад, ведь прогнозируется температура в пределах 12-17 градусов мороза ночью и 5-10 градусов мороза днем.

погода в полтаве 5 февраля
Погода в Полтаве 5 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода в Украине 3 февраля - прогноз метеоролога

Главред писал , что по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во вторник, 3 февраля, холодная и сухая погода сохранится, на дорогах ожидается гололедица, ветер переменных направлений силой 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит -17...-22 °С, местами кроме южной части -24...-29 °С, а днем -10...-16 °С, в южной половине и на крайнем западе 0...-7 °С.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по прогнозу Натальи Диденко, ожидается, что сильные морозы продлятся в Украине несколько дней. Со второй половины недели холода начнут отступать.

Ранее сообщалось, что третьего февраля утро в Одессе будет пасмурным. По предварительному прогнозу, днем будет ясно, облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков.

Накануне стало известно, что в Тернопольской области до 4 февраля на дорогах сохранится гололедица. Из-за этого объявлен уровень опасности - желтый. Синоптики добавляют, что с 3 февраля морозы в Тернопольской области немного ослабнут.

Другие новости:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода новости Полтавы прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на неделю погода завтра Погода в Полтаве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ почти готова к массированному удару, названа вероятная дата - угроза высокая

РФ почти готова к массированному удару, названа вероятная дата - угроза высокая

15:17Украина
В Харькове россияне обстреляли рынок с людьми: есть попадания и пострадавшие

В Харькове россияне обстреляли рынок с людьми: есть попадания и пострадавшие

15:17Украина
Энергетики восстановили состояние энергосистемы после аварии - Зеленский

Энергетики восстановили состояние энергосистемы после аварии - Зеленский

14:16Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины

Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Слова "першит" не существует в украинском языке: как сказать правильно

Слова "першит" не существует в украинском языке: как сказать правильно

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

Последние новости

15:47

СМИ выяснили доходы ЦПК Шабунина: более 8 млн долларов и всего один аудит за 14 лет

15:17

РФ почти готова к массированному удару, названа вероятная дата - угроза высокая

15:17

В Харькове россияне обстреляли рынок с людьми: есть попадания и пострадавшие

15:10

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

14:59

Как по приметам на Сретение понять, когда придет весна

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
14:42

В Полтавской области держится лютый холод: когда мороз пойдет на спад

14:23

Электрик рассказал, как правильно подключать генератор к дому

14:16

Энергетики восстановили состояние энергосистемы после аварии - Зеленский

14:11

Удары "Цирконом" и "Орешником" направлены не на фронт: Игнат назвал истинную цель

Реклама
14:00

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

13:58

"Особенно не хватает": Могилевская трогательно обратилась к погибшему СкрябинуВидео

13:57

"Альоша" - не украинское имя: как звучит правильная форма и откуда она происходит

13:21

Ситуация сложная: оккупанты пытаются окружить стратегический город - Трегубов

13:15

Вкусно, сытно и дешево: рецепт идеального супа за 20 минут

12:54

Переговоры Зеленского и Путина возможны: в Кремле назвали ультимативное условие

12:46

Более полувека назывался в честь Красной армии - что это за город Украины

12:46

"Встретились на болотах": Осадчая прошлась по Елке и ее украинском муже

12:35

Стильно, бюджетно и уникально: какие вещи нужно всегда покупать в секонд-хэнде

12:34

Начались массовые отключения света: где введены ограничения

12:18

Как спасти продукты во время отключений света: секретный трюк от Клопотенко

Реклама
12:00

Миф или реальная угроза: откуда взялся страх перед пятницей 13-го

11:52

Семья Степана Гиги ответила на нападки: "Важно сказать прямо"

11:45

В Украине ввели "белый список" Starlink: кому отключат терминалы

11:44

Энергетическое перемирие завершилось: в Минэнерго сообщили о новой волне атак

11:05

Покоряют сердца мгновенно: три самых притягательных знака зодиака

10:41

Китайский гороскоп на завтра 3 февраля: Крысам - проблема, Тиграм - решение

10:37

РФ готовит новые удары по Украине: политолог объяснил, кто может остановить врага

10:30

Не семья, а биоматериал: Максакова раскрыла, зачем Путину дети от КабаевойВидео

10:18

Jerry Heil и Кажанна поставили окончательную точку в скандале — что произошло

09:47

В Одессу идут сильные морозы и ветер: когда наконец потеплеет

09:42

Силы обороны осуществили контрнаступление: в ISW оценили ход боев на фронте

09:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 февраля (обновляется)

09:07

Самый удачный день месяца для каждого знака зодиака в феврале 2026

08:36

РФ захватила 245 кв. км в январе и продвинулась на Запорожье - DeepState

08:35

РФ массированно атаковала Черкассы и область: есть пострадавшие, вспыхнули пожары

08:15

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

08:10

Почему самое большое зло – это именно неудачник Путин, а не его свитамнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:36

Европе нужен контакт с Кремлем: во Франции сделали громкое заявление

07:03

Трамп сказал, кто будет останавливать войны в мире после него: неожиданное заявление

Реклама
06:10

РФ готовится к признанию Приднестровья независимым: что это означает для насмнение

06:05

Как Уиткофф отрабатывает кремлёвское бабломнение

05:24

Бомбическая закуска за 3 минуты, которую можно приготовить без света - рецепт

04:30

Четыре знака зодиака станут любимцами фортуны: большая удача уже рядом

03:32

"Люди с квадратными глазами в магазине": чего ждать от цен на овощи

02:33

Сенсационное открытие астрономов: в космосе найдена вероятная замена Земли

01:43

Гороскоп на завтра 3 февраля: Тельцам - хорошие новости, Весам - перемены

01 февраля, воскресенье
23:29

Lida Lee приняла тяжелое решение в отношениях с Даниэлем Салемом

23:07

Россияне видели, что это не военные: новые детали удара по автобусу с шахтерамиФото

23:01

"Берёза, берёза, я рябина, не слышу вас": как россияне проживут без Starlinkмнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять