"Богачи будущего": эксперт сказал, какие профессии останутся вне власти ИИ

Виталий Кирсанов
19 марта 2026, 17:20
Искусственный интеллект может стать первой технологией, которая серьёзно угрожает рабочим местам людей с высшим образованием.
Эксперт сказал, какие профессии останутся вне власти ИИ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • ИИ способен заменить многих специалистов, чья работа связана с компьютером
  • Люди, занятые физическим трудом, получают преимущество

Нидерландский экономист Йона ван Лоенен поделился своим взглядом на влияние искусственного интеллекта на рынок труда и обозначил ключевые преимущества европейской экономики. Об этом сообщает Focus Online.

По его мнению, искусственный интеллект может стать первой технологией, которая серьёзно угрожает рабочим местам людей с высшим образованием. Если раньше автоматизация в первую очередь вытесняла представителей рабочих профессий - как это было во времена промышленной революции, - то сейчас ситуация меняется.

Эксперт отмечает, что ИИ способен заменить многих специалистов, чья работа связана с компьютером. В то же время люди, занятые физическим трудом, наоборот, получают преимущество. По словам ван Лоенена, именно они могут стать "богачами будущего".

Говоря об экономической силе Европы, экономист выделяет сразу несколько ключевых направлений. Среди них - развитое сельское хозяйство, мощная судостроительная отрасль, сильная промышленная база и успешный фармацевтический сектор. Отдельно он подчёркивает важную особенность европейской экономики - развитую систему малого и среднего бизнеса, которой, по его мнению, США могут только позавидовать.

При этом в Европе, в отличие от Соединённых Штатов, значительно меньше крупных технологических гигантов. Зато здесь сформирована разнообразная предпринимательская среда, где конкурируют множество небольших компаний. Именно такая структура, как отмечается, способствует устойчивости и эффективности рыночной экономики.

Ещё одной особенностью Европы является более равномерное распределение доходов и благосостояния среди населения.

В публикации также приведён список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2026 году. В него вошли:

  • Операционный менеджер
  • Медсестры
  • Педагоги
  • Менеджеры по продажам
  • Учителя
  • Административные помощники
  • Социальные работники
  • IT-менеджеры
  • Эрготерапевты
  • Социальные педагоги

Экономист Вирджиния Зондергельд отдельно объяснила, почему рейтинг возглавляет именно менеджер по операционной деятельности. Несмотря на сокращения в офисных профессиях, эта роль становится ключевой.

По её словам, операционные менеджеры отвечают за оптимизацию процессов, повышение эффективности и снижение затрат - навыки, которые особенно ценятся в условиях экономической нестабильности и активного внедрения искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект - главное

Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда по всему миру. Все больше компаний внедряют технологии ИИ, а эксперты обсуждают, какие профессии исчезнут из-за искусственного интеллекта. На этом фоне соучредитель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс сделал громкое заявление: несмотря на развитие технологий, есть как минимум три направления, которые сохранят свою актуальность.

Глава Zoom Эрик Юань считает, что пятидневная рабочая неделя вскоре уйдёт в прошлое, а искусственный интеллект радикально изменит подход к труду. Поэтому стандартный график уже не будет актуален.

Девушка из Одессы выиграла судебный спор без помощи юриста - она использовала ChatGPT для составления искового заявления. С помощью ИИ Александра Коваль также разобралась с работой системы "Электронный суд" и сэкономила тысячу долларов.

Что такое искусственный интеллект?

Искусственный интеллект - свойство искусственных систем выполнять творческие функции. Он связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами. Об этом сообщает Википедия.

