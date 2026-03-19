"Богачи будущего": эксперт сказал, какие профессии останутся вне власти ИИ

Кратко:
Нидерландский экономист Йона ван Лоенен поделился своим взглядом на влияние искусственного интеллекта на рынок труда и обозначил ключевые преимущества европейской экономики. Об этом сообщает Focus Online.
По его мнению, искусственный интеллект может стать первой технологией, которая серьёзно угрожает рабочим местам людей с высшим образованием. Если раньше автоматизация в первую очередь вытесняла представителей рабочих профессий - как это было во времена промышленной революции, - то сейчас ситуация меняется.
Эксперт отмечает, что ИИ способен заменить многих специалистов, чья работа связана с компьютером. В то же время люди, занятые физическим трудом, наоборот, получают преимущество. По словам ван Лоенена, именно они могут стать "богачами будущего".
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Говоря об экономической силе Европы, экономист выделяет сразу несколько ключевых направлений. Среди них - развитое сельское хозяйство, мощная судостроительная отрасль, сильная промышленная база и успешный фармацевтический сектор. Отдельно он подчёркивает важную особенность европейской экономики - развитую систему малого и среднего бизнеса, которой, по его мнению, США могут только позавидовать.
При этом в Европе, в отличие от Соединённых Штатов, значительно меньше крупных технологических гигантов. Зато здесь сформирована разнообразная предпринимательская среда, где конкурируют множество небольших компаний. Именно такая структура, как отмечается, способствует устойчивости и эффективности рыночной экономики.
Ещё одной особенностью Европы является более равномерное распределение доходов и благосостояния среди населения.
В публикации также приведён список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2026 году. В него вошли:
- Операционный менеджер
- Медсестры
- Педагоги
- Менеджеры по продажам
- Учителя
- Административные помощники
- Социальные работники
- IT-менеджеры
- Эрготерапевты
- Социальные педагоги
Экономист Вирджиния Зондергельд отдельно объяснила, почему рейтинг возглавляет именно менеджер по операционной деятельности. Несмотря на сокращения в офисных профессиях, эта роль становится ключевой.
По её словам, операционные менеджеры отвечают за оптимизацию процессов, повышение эффективности и снижение затрат - навыки, которые особенно ценятся в условиях экономической нестабильности и активного внедрения искусственного интеллекта.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред