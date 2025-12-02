Укр
Украинке удалось выиграть суд при помощи ChatGPT

Сергей Кущ
2 декабря 2025, 08:49
338
О том, что иск составлен с помощью искусственного интеллекта, в суде не подозревали.
Украинке удалось выиграть суд при помощи ChatGPT
Украинке удалось выиграть суд при помощи ChatGPT / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Девушка сэкономила кругленькую суму
  • Как отреагировали в суде на использование ИИ

Девушка из Одессы выиграла судебный спор без помощи юриста - она использовала ChatGPT для составления искового заявления.

С помощью ИИ Александра Коваль также разобралась с работой системы "Электронный суд" и сэкономила тысячу долларов, пишет "ТСН".

видео дня

Дело касалось продления срока подачи заявления на наследство. После того как Коваль несколько ночей не могла правильно составить исковое заявление, ей пришла идея привлечь к этому процессу ChatGPT.

Правда, первая попытка была неудачной, потому что заявление не соответствовало требованиям законодательства.

Однако после того, как суд вернул дело, женщина исправила ошибку, и судья принял решение в ее пользу. Александра подсчитала, что сэкономила около тысячи долларов, оплатив только на подписку чата GPT и судебный сбор.

О том, что иск составлен с помощью искусственного интеллекта, в суде не подозревали, однако и никаких ограничений на это нет.

В то же время в суде отметили, что об успешном использовании виртуальных помощников рассказывают только те, кто выиграл, а вот заменить настоящих юристов ИИ пока не сможет.

Напомним, ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, компания которого разработала популярный чат-бот ChatGPT, поделился своим видением будущего искусственного интеллекта. По его словам, человечество стоит на пороге создания цифрового сверхразума, и этот процесс уже невозможно остановить.

Также мы писали, что уругвайский инженер Федерико Паскуаль, который еще десять лет назад предсказал стремительное влияние искусственного интеллекта на нашу жизнь, снова выступил с прогнозом.

На этот раз эксперт предупреждает: изменения будут куда глубже, чем многие готовы представить.

Смотрите видео о том, как украинка выиграла суд при помощи ChatGPT:

