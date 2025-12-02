Украинке удалось выиграть суд при помощи ChatGPT

Вы узнаете:
- Девушка сэкономила кругленькую суму
- Как отреагировали в суде на использование ИИ
Девушка из Одессы выиграла судебный спор без помощи юриста - она использовала ChatGPT для составления искового заявления.
С помощью ИИ Александра Коваль также разобралась с работой системы "Электронный суд" и сэкономила тысячу долларов, пишет "ТСН".
Дело касалось продления срока подачи заявления на наследство. После того как Коваль несколько ночей не могла правильно составить исковое заявление, ей пришла идея привлечь к этому процессу ChatGPT.
Правда, первая попытка была неудачной, потому что заявление не соответствовало требованиям законодательства.
Однако после того, как суд вернул дело, женщина исправила ошибку, и судья принял решение в ее пользу. Александра подсчитала, что сэкономила около тысячи долларов, оплатив только на подписку чата GPT и судебный сбор.
О том, что иск составлен с помощью искусственного интеллекта, в суде не подозревали, однако и никаких ограничений на это нет.
В то же время в суде отметили, что об успешном использовании виртуальных помощников рассказывают только те, кто выиграл, а вот заменить настоящих юристов ИИ пока не сможет.
Напомним, ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, компания которого разработала популярный чат-бот ChatGPT, поделился своим видением будущего искусственного интеллекта. По его словам, человечество стоит на пороге создания цифрового сверхразума, и этот процесс уже невозможно остановить.
Также мы писали, что уругвайский инженер Федерико Паскуаль, который еще десять лет назад предсказал стремительное влияние искусственного интеллекта на нашу жизнь, снова выступил с прогнозом.
На этот раз эксперт предупреждает: изменения будут куда глубже, чем многие готовы представить.
Смотрите видео о том, как украинка выиграла суд при помощи ChatGPT:
