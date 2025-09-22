Чего ждать от ИИ через 30 лет: ученый дал неутешительный прогноз

Будущее с ИИ сулит не только прорывы, но и риски.

Уругвайский инженер Федерико Паскуаль, который еще десять лет назад предсказал стремительное влияние искусственного интеллекта на нашу жизнь, снова выступил с прогнозом.

На этот раз эксперт предупреждает: изменения будут куда глубже, чем многие готовы представить, пишет Daily Star.

Еще в 2014 году Паскуаль на конференции TEDx заявлял, что ИИ "повлияет на каждый аспект работы, которую мы знаем". Тогда его слова сочли преувеличением, но сегодня они звучат пророчески. "Большинство людей думали, что я безумный", — вспоминает инженер.

Как ускорилось развитие ИИ

Ключевым моментом Паскуаль называет 2017 год, когда Google опубликовала работу Attention Is All You Need, представив архитектуру Transformer. Именно она стала фундаментом современных языковых моделей от OpenAI, Anthropic и DeepMind.

"Сегодня все крупные системы базируются на этой архитектуре", — отмечает эксперт.

Угроза или возможность?

Паскуаль приводит слова футуролога Рэя Курцвейла о том, что к 2029 году компьютеры достигнут когнитивного уровня человека. А к 2030 году, по его прогнозу, "почти 90% статей и новостей, которые мы читаем, будут написаны ИИ".

Однако это не значит, что машины полностью вытеснят людей. Автоматизация затронет базовые задачи, но профессии, где ценится талант, креативность и умение принимать решения, останутся в руках человека.

"Автоматизируются основы. Те, у кого есть руководство, суждение или вкус, останутся ключевыми", — уверен Паскуаль.

Опасности ИИ

Главную угрозу эксперт видит не в самих технологиях, а в том, как их внедряют. По его словам, компании стремятся обогнать конкурентов и выходят на рынок с новыми мощными моделями, не дожидаясь полной проверки на безопасность.

"Если у вас есть очень мощная модель, вы не держите ее, пока не убедитесь, что она безопасна: вы все равно запускаете ее, чтобы не отстать. Вопрос безопасности откладывается на второй план", — подчеркивает инженер.

