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РФ вооружает "Шахеды" искусственным интеллектом: эксперт раскрыл детали новой угрозы

Руслан Иваненко
19 июня 2025, 19:42
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Российские дроны-камикадзе с искусственным интеллектом самостоятельно распознают цели и избегают воздействия украинских систем РЭБ.
РФ вооружает 'Шахеды' искусственным интеллектом: эксперт раскрыл детали новой угрозы
Эксперт объясняет, почему "Шахеды" с искусственным интеллектом не поддаются глушению / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Россия использует "Шахеды" с искусственным интеллектом, неподвластные РЭБ
  • Дроны могут самостоятельно распознавать цели и поражать объекты инфраструктуры
  • Массовое применение таких дронов экономически невыгодно для РФ из-за высокой стоимости

Российские дроны-камикадзе "Шахед" со встроенным искусственным интеллектом представляют серьезную угрозу, ведь они не поддаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и могут самостоятельно распознавать цели. Об этом в комментарии Фокусу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Такой "Шахед" может лететь в заданный квадрат с помощью инерционной системы наведения, на которую РЭБ не влияет. Там он теоретически способен принимать решения на основе того, что видит. Например, если дрон запрограммирован на распознавание танков по их изображениям, он может самостоятельно идентифицировать цель и ударить по ней. Или же, например, лететь к объекту инфраструктуры, например теплоэлектростанции, и самостоятельно атаковать, скажем, трансформаторную подстанцию. Это представляет большую опасность, ведь в таком случае средства РЭБ становятся неэффективными, и каждый такой дрон придется сбивать физически", - пояснил эксперт.

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Нарожный добавил, что радиомодемы на этих дронах могут работать на расстоянии до 150 км, что позволяет атаковать крупные украинские города - Кривой Рог, Запорожье, Сумы, Чернигов и даже Киев, который находится примерно в 140 км от белорусской границы.

В то же время военный эксперт отметил, что пока использование таких "Шахедов" является единичным. Из-за высокой стоимости модулей искусственного интеллекта и эффективной работы украинских систем РЭБ, массовое применение этих дронов пока экономически невыгодно для РФ.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

"Чтобы обойти наши РЭБ, россиянам приходится устанавливать дорогие четырех- или даже шестнадцатиканальные антенны. Одна такая антенна стоит десятки тысяч долларов. Это существенно удорожает производство дрона, делая его массовое применение экономически невыгодным", - пояснил Нарожный.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В Соломенском районе были повреждены два жилых дома. Также в результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института.

Кроме того, во время атаки 17 июня страна-агрессор Россия обстреляла несколько многоэтажных жилых домов. Это были целенаправленные удары по гражданскому населению. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Известно, что в ночь на 17 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. Основным направлением удара был город Киев. Противовоздушной обороной было обезврежено 428 средств воздушного нападения противника.

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Кто такой Павел Нарожный?

Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.

Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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