Все горит, люди кричат от боли: кадры с первыми минутами после ударов по Киеву

Что известно:
- Патрульные показали видео с первыми минутами после ударов по Киеву
- В Киеве внезапно увеличилось количество погибших
- Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть люди
Российские оккупанты атаковали Киев баллистическими, крылатыми ракетами и ударными дронами типа "Шахед". Всего на столицу летело почти 200 целей. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Российские ракеты и "Шахеды" попадали в жилые дома, нежилые помещения, автомобили. В Киеве на разных локациях и во многих районах зафиксированы пожары. В результате атаки есть погибшие и очень много пострадавших.
Правоохранители под обстрелами пытались оказать раненым первую помощь и спасти тех, кто оказался в ловушке.
"Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели более девяти часов помогали гражданам: эвакуировали людей в безопасные места, транспортировали раненых в кареты скорой помощи и обеспечивали проезд спецтранспорта. Соболезнования семьям погибших, сил и скорейшего выздоровления - травмированным. Спасибо за службу патрульным и специальным службам, которые как можно быстрее пытаются спасти и помочь", - написал Билошицкий.
Он опубликовал видео, на котором видно первые минуты после "прилетов". Раненые люди кричат от боли, а правоохранители, рискуя собственной жизнью, пытаются помочь всем, кому могут.
Смотрите видео с первыми минутами после ударов по Киеву:
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что в Киеве увеличилось количество погибших. Из-под завалов разрушенного дома в Соломенском районе достали тела еще пяти человек.
"Спасательная операция продолжается, поисковые работы продолжаются. Глубокие соболезнования всем, у кого враг забрал близких", - написал он.
Мэр города Виталий Кличко уточнил, что по состоянию на 16:00 подтверждена гибель 10-ти человек. Поисково-спасательные работы еще продолжаются, под завалами могут быть люди.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.
Кроме того, в результате российской утренней атаки по Одессе пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.
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