Все горит, люди кричат от боли: кадры с первыми минутами после ударов по Киеву

Российские оккупанты запустили по столице почти 200 "Шахедов", а также баллистических и крылатых ракет.

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Кадры с первыми минутами после ударов по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

Патрульные показали видео с первыми минутами после ударов по Киеву

В Киеве внезапно увеличилось количество погибших

Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть люди

Российские оккупанты атаковали Киев баллистическими, крылатыми ракетами и ударными дронами типа "Шахед". Всего на столицу летело почти 200 целей. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Российские ракеты и "Шахеды" попадали в жилые дома, нежилые помещения, автомобили. В Киеве на разных локациях и во многих районах зафиксированы пожары. В результате атаки есть погибшие и очень много пострадавших.

видео дня

Правоохранители под обстрелами пытались оказать раненым первую помощь и спасти тех, кто оказался в ловушке.

"Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели более девяти часов помогали гражданам: эвакуировали людей в безопасные места, транспортировали раненых в кареты скорой помощи и обеспечивали проезд спецтранспорта. Соболезнования семьям погибших, сил и скорейшего выздоровления - травмированным. Спасибо за службу патрульным и специальным службам, которые как можно быстрее пытаются спасти и помочь", - написал Билошицкий.

Он опубликовал видео, на котором видно первые минуты после "прилетов". Раненые люди кричат от боли, а правоохранители, рискуя собственной жизнью, пытаются помочь всем, кому могут.

Смотрите видео с первыми минутами после ударов по Киеву:

Кадры с первыми минутами после ударов по Киеву / фото: скриншот

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что в Киеве увеличилось количество погибших. Из-под завалов разрушенного дома в Соломенском районе достали тела еще пяти человек.

"Спасательная операция продолжается, поисковые работы продолжаются. Глубокие соболезнования всем, у кого враг забрал близких", - написал он.

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что по состоянию на 16:00 подтверждена гибель 10-ти человек. Поисково-спасательные работы еще продолжаются, под завалами могут быть люди.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

Кроме того, в результате российской утренней атаки по Одессе пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

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