На рассвете РФ атаковала Одессу: пострадали 17 человек, в том числе беременная

Кратко:
- В Одессе пострадали 17 человек
- Под удар попали жилые дома, детский сад и инклюзивный центр
- Спасатели ищут под завалами женщину
В результате российской утренней атаки по Одессе пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, другие после получения медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно.
Как сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, под завалами обнаружили тело погибшей 60-летней женщины.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины. Надеемся, что спасатели найдут ее живой", - добавил он.
По словам Кипера, россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.
Идет ликвидация последствий вражеской атаки, на месте работают все уполномоченные службы.
Правоохранители документируют очередное преступление российских оккупантов против гражданского населения Одесской области.
Ранее Кипер сообщал, что на рассвете в Одессе прогремели взрывы. По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения были госпитализированы 13 человек.
Массированная атака на РФ на Украину 17 июня - главное
Как писал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. Основным направлением удара был город Киев.
По предварительным данным, противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 - локально потеряны.
Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.
Мэр Кличко сообщил, что Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.
По последним данным, в Киеве уже 114 пострадавших после массированной атаки РФ. Погибли 14 человек. Число жертв и раненых может вырасти.
Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей. Дом "сложился" до уровня полтора-двух этажей.
Поисково-спасательные работы уже начались. Такие работы могут продлиться по меньшей мере сутки.
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