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РФ ударила по Киеву ракетой с кассетными боеприпасами

Анна Ярославская
17 июня 2025, 10:23
375
По последним данным, в Киеве уже 114 пострадавших после массированной атаки РФ.
Кличко показал кассетные боеприпасы
Кличко показал кассетные боеприпасы, которыми РФ атаковала Киев / скриншот

Кратко:

  • На Нивках нашли элементы кассетной начинки ракеты
  • Кличко назвал действия РФ геноцидом
  • Число пострадавших в Киеве выросло до 114 человек

Страна-агрессор Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, после утренней атаки на столицу экстренные службы обнаружили остатки кассетных боеприпасов.

видео дня

По его словам, российские войска используют эти снаряды для максимального поражения гражданского населения.

"На столичных Нивках сейчас экстренные службы находят вот такие части кассетных боеприпасов. Нацполиция собрала пули - это элементы кассетной начинки ракеты, которые предназначены для массового поражения людей", - отметил Кличко в видеообращении.

Мэр Киева подчеркнул, что подобные обстрелы мирного города ничем иным, как геноцидом, назвать нельзя.

"Сделать все для того, чтобы погибло максимальное количество людей, используют такие снаряды атакуя мирный город", - сказал он.

Смотрите видео - РФ нанесла удар по Киеву ракетой с кассетными боеприпасами:

Скриншот

Тем временем глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что число пострадавших в Киеве выросло до 99. При этом 59 человек госпитализированы.

"Параллельно поступает информация о том, что уже зафиксировано 104 пострадавших. Проверяем", - добавил он.

На местах продолжаются спасательные работы, люди продолжают обращаться за помощью. Ткаченко предупредил, что число пострадавших может расти.

На данный момент известно о 14 жертвах российской атаки. Однако, число понибших может измениться, поскольку продолжается разбор завалов, в том числе на месте уничтоженного россиянами подъезда многоэтажки в Соломенском районе.

По последним данным, которые опубликовал Кличко, всего к медикам после массированной атаки врага обратились 114 пострадавших. 68 из них были госпитализированы. Другие после оказания медицинской помощи не нуждались в госпитализации.

Воздушная атака РФ 17 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. Спасателей и медиков вызывали в Шевченковский, Днепровский, Дарницкий, Соломенский, Святошинский, Дарницкий районы города.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей. Дом "сложился" до уровня полтора-двух этажей.

Поисково-спасательные работы уже начались. Такие работы могут продлиться по меньшей мере сутки.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.

Кроме того, под удар РФ попала и Одесса - на рассвете в городе прогремели взрывы. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т. д. По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди.

  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС Одесской области
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС Одесской области
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС Одесской области
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС Одесской области
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС Одесской области
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС Одесской области
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС Одесской области
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС Одесской области
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС Одесской области
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС Одесской области
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС Одесской области
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС Одесской области
  • Атака на Одессу 17 июня 2025
    Атака на Одессу 17 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ применила более 440 дронов и 32 ракеты во время удара по Украине.

"Киев пережил один из самых страшных ударов. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина", - сообщил глава государства.

По его словам, известно о 75 раненых и 15 погибших, под завалами ищут людей.

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