РФ ударила по Киеву ракетой с кассетными боеприпасами

По последним данным, в Киеве уже 114 пострадавших после массированной атаки РФ.

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Кличко показал кассетные боеприпасы, которыми РФ атаковала Киев / скриншот

Кратко:

На Нивках нашли элементы кассетной начинки ракеты

Кличко назвал действия РФ геноцидом

Число пострадавших в Киеве выросло до 114 человек

Страна-агрессор Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, после утренней атаки на столицу экстренные службы обнаружили остатки кассетных боеприпасов.

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По его словам, российские войска используют эти снаряды для максимального поражения гражданского населения.

"На столичных Нивках сейчас экстренные службы находят вот такие части кассетных боеприпасов. Нацполиция собрала пули - это элементы кассетной начинки ракеты, которые предназначены для массового поражения людей", - отметил Кличко в видеообращении.

Мэр Киева подчеркнул, что подобные обстрелы мирного города ничем иным, как геноцидом, назвать нельзя.

"Сделать все для того, чтобы погибло максимальное количество людей, используют такие снаряды атакуя мирный город", - сказал он.

Смотрите видео - РФ нанесла удар по Киеву ракетой с кассетными боеприпасами:

Тем временем глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что число пострадавших в Киеве выросло до 99. При этом 59 человек госпитализированы.

"Параллельно поступает информация о том, что уже зафиксировано 104 пострадавших. Проверяем", - добавил он.

На местах продолжаются спасательные работы, люди продолжают обращаться за помощью. Ткаченко предупредил, что число пострадавших может расти.

На данный момент известно о 14 жертвах российской атаки. Однако, число понибших может измениться, поскольку продолжается разбор завалов, в том числе на месте уничтоженного россиянами подъезда многоэтажки в Соломенском районе.

По последним данным, которые опубликовал Кличко, всего к медикам после массированной атаки врага обратились 114 пострадавших. 68 из них были госпитализированы. Другие после оказания медицинской помощи не нуждались в госпитализации.

Воздушная атака РФ 17 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. Спасателей и медиков вызывали в Шевченковский, Днепровский, Дарницкий, Соломенский, Святошинский, Дарницкий районы города.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей. Дом "сложился" до уровня полтора-двух этажей.

Поисково-спасательные работы уже начались. Такие работы могут продлиться по меньшей мере сутки.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.

Кроме того, под удар РФ попала и Одесса - на рассвете в городе прогремели взрывы. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т. д. По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ применила более 440 дронов и 32 ракеты во время удара по Украине.

"Киев пережил один из самых страшных ударов. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина", - сообщил глава государства.

По его словам, известно о 75 раненых и 15 погибших, под завалами ищут людей.

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