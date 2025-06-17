Атака дронов на Одессу: возникли пожары, есть разрушения и пострадавшие

Кратко:
- Враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками
- Пострадали 13 человек
- Под завалами могут находиться люди
В результате вражеской атаки российских дронов на рассвете 17 июня в Одессе вспыхнули пожары, есть разрушения и пострадавшие.
Как сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, несмотря на активную работу бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т. д.
Кипер добавил, что есть пострадавшие, информация об их количестве уточняется.
"По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди. Идет ликвидация последствий российской атаки", - сообщил глава ОВА.
Массированная атака на Киев
Как писал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В столице Украины есть разрушения. Оккупанты били по жилым домам. Спасателей и медиков вызывали в Шевченковский, Днепровский, Дарницкий, Соломенский, Святошинский, Дарницкий районы города.
Мэр Кличко сообщил, что в результате массированной атаки врага в столице пострадали более 40 человек. Более 30 из них были госпитализированы.
"Один мужчина, гражданин США, скончался во время атаки. В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы. Экстренные службы продолжают работать на местах и в ряде других районов столицы", - написал мэр.
Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на семь часов утра в Киеве уже 14 погибших в результате российской атаки.
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