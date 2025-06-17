Шахеды атакуют Украину, а в воздухе стратегические бомбардировщики: что сейчас известно

Российские войска вечером 16 июня запустили ударные дроны по Киеву и ряду областей Украины, из-за чего была объявлена воздушная тревога.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил:
"К сожалению, россияне пускают свое убийственное железо с разных направлений, много уже в воздушном пространстве Украины. Киевляне, не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!"видео дня
Он добавил, что над столицей замечен вражеский дрон, а силы ПВО работают, поэтому может быть шумно. В Соломенском районе зафиксировано падение шахеда без последующего возгорания. Медики уже выехали на вызов, бригада на месте, спасатели также направляются.
В Соломенском районе Киева зафиксировано падение шахеда, без последующего возгорания, - глава КГГА Ткаченко
В столице, в частности на Оболони, работает противовоздушная оборона. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей находиться в укрытиях.
В Соломенском районе зафиксированы разрушения на верхнем этаже жилого дома. По состоянию на сейчас известно о пяти пострадавших, одна из них - женщина в тяжелом состоянии. Два человека уже обратились за медицинской помощью, их осматривают врачи, в Днепровский район также направляется бригада скорой помощи.
Также в тот же вечер был зафиксирован вылет двух стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья". Мониторинговые каналы сообщили, что, если вылет боевой, пуски ракет ожидаются примерно в 2:00-3:00 ночи, а в воздушном пространстве Украины ракеты могут появиться около 3:00-4:00.
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