Шахеды атакуют Украину, а в воздухе стратегические бомбардировщики: что сейчас известно

https://glavred.info/war/shahedy-atakuyut-ukrainu-a-v-vozduhe-strategicheskie-bombardirovshchiki-chto-seychas-izvestno-10673918.html Ссылка скопирована

Российские войска вечером 16 июня запустили ударные дроны по Киеву и ряду областей Украины, из-за чего была объявлена воздушная тревога.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил:

"К сожалению, россияне пускают свое убийственное железо с разных направлений, много уже в воздушном пространстве Украины. Киевляне, не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!" видео дня

Он добавил, что над столицей замечен вражеский дрон, а силы ПВО работают, поэтому может быть шумно. В Соломенском районе зафиксировано падение шахеда без последующего возгорания. Медики уже выехали на вызов, бригада на месте, спасатели также направляются.

В Соломенском районе Киева зафиксировано падение шахеда, без последующего возгорания, - глава КГГА Ткаченко

В столице, в частности на Оболони, работает противовоздушная оборона. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей находиться в укрытиях.

В Соломенском районе зафиксированы разрушения на верхнем этаже жилого дома. По состоянию на сейчас известно о пяти пострадавших, одна из них - женщина в тяжелом состоянии. Два человека уже обратились за медицинской помощью, их осматривают врачи, в Днепровский район также направляется бригада скорой помощи.

Также в тот же вечер был зафиксирован вылет двух стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья". Мониторинговые каналы сообщили, что, если вылет боевой, пуски ракет ожидаются примерно в 2:00-3:00 ночи, а в воздушном пространстве Украины ракеты могут появиться около 3:00-4:00.

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