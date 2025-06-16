13 'добрых' дронов остановили завод в РФ: детали инцидента с 'Невинномысским Азотом'

Система защиты от дронов на предприятии оказалась неготовой к массированной атаке беспилотников.

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Предприятие остановило производство из-за повреждений, которые могут повлиять на поставки аммиака и ракетного топлива. / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

Завод "Невинномысский Азот" остановил работу из-за атаки дронов

Повреждены производственные помещения и защитная система

Предприятие выпускает аммиак и удобрения, которые могут использоваться для боеприпасов

В результате атаки беспилотников временно приостановили работу завода "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае - одного из основных производителей аммиака и азотных удобрений в России. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным, в ночь на 14 июня объект холдинга "Еврохим" бизнесмена Андрея Мельниченко подвергся удару 13 дронов.

видео дня

В результате атаки пострадала система защиты от беспилотников, в производственных помещениях выбиты окна и двери, повреждена крыша столовой. Из-за этого производство на предприятии было остановлено.

По открытым данным, завод производит продукцию, которая может использоваться для создания боеприпасов и ракетного топлива. Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать до миллиона тонн аммиака и более 1,4 миллиона тонн аммиачной селитры.

Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Удары по целям россиян - что известно

Как сообщал Главред, 13 июня в Крыму прогремела серия взрывов, дроны долетели до аэродромов. Громко было в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Ранее в СБУ рассказали, что в результате проведения операции "Паутина" было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах РФ. Ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет 7 миллиардов долларов.

Украина за последние три года разработала широкий спектр беспилотных аппаратов и роботизированного оружия. Поэтому ГУР анонсировали новые удары и придумали, как остановить атаки на города Украины.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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