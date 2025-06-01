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Спецоперация "Паутина": СБУ впервые рассказала детали атаки на РФ

Ангелина Подвысоцкая
1 июня 2025, 20:15
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СБУ подтвердила, что в ходе спецоперации было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет.
СБУ, аэродромы в РФ
СБУ рассказала подробности атаки на РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, СБУ

Служба безопасности Украины официально подтвердила причастность к спецоперации "Паутина", в ходе которой были атакованы российские самолеты. В СБУ рассказали первые результаты.

Всего было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах РФ. Ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет 7 миллиардов долларов. О других деталях СБУ обещает сообщить позже.

"А пока можем сказать россиянам только одно: "А вы думали, что Украина так просто? Украина - это супер. Украина - это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена высочайшей закалкой. В условиях современного мира ей нет цены". (с) Лина Костенко. Делаем все, чтобы изгнать врага с родной земли! Будем бить его на море, в воздухе и на земле. А если надо - достанем и из-под земли", - говорится в сообщении.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в Мурманской области вспыхнул пожар на военном аэродроме стратегической авиации РФ "Оленья", где прогремели по меньшей мере десять взрывов. Также была атакована авиабаза "Белая". По предварительным оценкам, российские силы могли потерять более 40 стратегических бомбардировщиков.

Впоследствии СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. В результате операции "Паутина" был поражен 41 самолет. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк и команда СБУ.

По информации источников, все участники этой уникальной операции уже длительное время находятся в Украине. Поэтому, если российские власти начнут демонстративные задержания, это будет не более чем показательная акция для собственной аудитории.

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