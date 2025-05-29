Перед пожаром были слышны взрывы: в Петербурге горел важный для РФ завод

Завод Авангард производит микросхемы и является является крупным научно-производственным предприятием.

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Завод Авангард горел в ночь на 29 мая / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress, Википедия

Кратко:

В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар

Горел завод Авангард

Причины пожара не уточняются

В ночь на 29 мая в российском Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на территории завода Авангард. Это предприятие имеет статус стратегического и специализируется на производстве микроэлектроники.

Как пишет Telegram-канал Astra, причины пожара неизвестны.

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По данным Shot, первые сообщения о пожаре начали поступать около часа ночи. Перед пожаром очевидцы слышали громкие взрывы.

Возгорание началось на территории помещений, где производили и собирали микросхемы.

Над местом пожара поднимался мощный столб густого черного дыма, а пламя охватило площадь около 100 квадратных метров.

"Пожару уже присвоен 2-й ранг. Движение транспорта в районе ЧП перекрыто, информации о пострадавших пока не было", - говорится в сообщении.

Никаких официальных сообщений об атаке беспилотников на Санкт-Петербургне поступало.

В 1:30 пожар был локализован, тушение продолжалось.

Читайте такжеСамая массовая атака с начала войны: дроны налетели на Рязанский НПЗ Завод Авангард, на котором произошел пожар, является крупным научно-производственным предприятием. Это одно из старейших предприятий по производству радиоэлектроники, микросхем и различных приборов. Завод был основан в 1948 году. Имеет статус Федерального научно-производственного центра и входит в список стратегических и системотворческих компаний РФ.

Дрон "Лютый" / Инфографика: Главред

Атаки дронов в РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 29 мая в Подмосковье (РФ) были слышны звуки взрывов. Из-за фиксации беспилотников работали силы ПВО. Была приостановлена работа московского аэропорта Внуково.

28 мая дроны атаковали Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что под удар беспилотников попал завод Кронштадт по разработке дронов в подмосковном городе Дубна. Также дроны атаковали технопарк Элма в Зеленограде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что якобы было сбито 42 БПЛА.

Детали атаки на Москву раскрыл глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, под удар дронов попал Дубненский машиностроительный завод им. н. П. Федорова (ДМЗ). Это один из ключевых узлов оборонного комплекса РФ.

Также в был атакован технопарк ЭЛМА-Зеленоград – это высокотехнологичный кластер, специализирующийся на разработке микроэлектроники, ИТ-решений, робототехники и медтехники. Там изготовляют микрочипы, элементы для систем наведения и блоки управления дронами.

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