Дроны атаковали Подмосковье, гремели взрывы, закрыт аэропорт: детали

На взрывы жаловались жители Одинцово, Апрелевки и Звенигорода.

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Дроны атаковали Подмосковье / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

Под Москвой прогремели взрывы

В РФ заявили об атаке беспилотников

В ночь на 29 мая в Подмосковье (РФ) были слышны звуки взрывов. Из-за фиксации беспилотников работали силы ПВО. Была приостановлена работа московского аэропорта Внуково.

Как пишет Telegram-канал Astra, на взрывы жаловались жители Одинцово (административный центр Одинцовского района Московской области), а также громко было в городе Апрелевка (Наро-Фоминский городской округ Московской области) и в городе Звенигород (Одинцовский район).

видео дня

БПЛА задел дом в ЖК Миракс Парк на юго-западе Москвы в районе Тропарёво-Никулино. По словам жителей, поврежден фасад. Пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет.

Поврежденный дом в Подмосковье / Фото: t.me/astrapress

Astra со ссылкой на своих читателей отмечает, что в 800 метрах от дома располагается Военная Академия Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ.

Смотрите видео - Под Москвой прогремели взрывы:

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО отразили атаки трех беспилотников, атаковавших Московский регион. По предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На фоне атаки беспилотников план "Ковёр" был введён в аэропорту Внуково. На вылет задержали 14 рейсов, на прилёт — 20.

Москва на карте

Атаки дронов в РФ - последние новости

Как писал Главред, 28 мая дроны атаковали Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что под удар беспилотников попал завод Кронштадт по разработке дронов в подмосковном городе Дубна. Также дроны атаковали технопарк Элма в Зеленограде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что якобы было сбито 42 БПЛА.

Детали атаки на Москву раскрыл глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, под удар дронов попал Дубненский машиностроительный завод им. н. П. Федорова (ДМЗ). Это один из ключевых узлов оборонного комплекса РФ.

Также в был атакован технопарк ЭЛМА-Зеленоград – это высокотехнологичный кластер, специализирующийся на разработке микроэлектроники, ИТ-решений, робототехники и медтехники. Там изготовляют микрочипы, элементы для систем наведения и блоки управления дронами.

Напомним, 25 мая в российской Елабуге (Татарстан) прогремели взрывы. БПЛА атаковали завод по производству дронов типа Шахед, которыми россияне ежедневно атакуют Украину. Кроме того, под удар попало химическое предприятие в Ивановской области РФ.

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