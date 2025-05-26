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Дроны атковали завод по производству Шахедов и химическое предприятие в РФ

Анна Ярославская
26 мая 2025, 09:41
242
В Минобороны России отчитались, что за ночь над территорией РФ было перехвачено и сбито 96 украинских беспилотников.
Дрон, атака на РФ
Дроны атаковали ряд регионов РФ / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, t.me/astrapress

Кратко:

  • В Ивановской области под удар попал химзавод
  • В Елабуге атакован завод по производству дронов

В российской Елабуге (Татарстан) вечером в воскресенье, 25 мая, прогремели взрывы. Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, дроны атаковали завод по производству дронов типа Шахед, которыми россияне ежедневно атакуют Украину.

Кроме того, под удар попало химическое предприятие в Ивановской области РФ.

видео дня

"Несмотря на атаки врага, неизвестные дроны атаковали в РФ Елабугу, где производят Шахеды, а также химическое предприятие в Ивановской области, которое создает компоненты для российской техники и оружия, включая ракеты", - написал Коваленко в Telegram.

Отметим, город Елабуга лежит на правом берегу реки Кама в 1700 км от Украины.

В апреле уже был атакован завод по производству дронов в Елабуге.

Тем временем российские паблики пишут о взрывах в Елабуге и публикуют фото и видео. Сообщается, что Росавиация временно закрыла аэропорт в Нижнекамске.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, в Кинешме Ивановской области прогремели взрывы. По словам местных жителей, был атакован Дмитриевский химический завод.

Оперштаб Ивановской области подтвердил атаку БПЛА в Кинешме и заявил о ее отражении.

"В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет. Повреждена хозпостройка для хранения упаковки. На месте падения обломков работают спецслужбы", - говорится в сообщении.

Взрывы прогремели к Кинешме
Взрывы прогремели в Кинешме / t.me/astrapress

Смотрите видео - Дроны атаковали химзавод в Ивановской области РФ:

Скриншот

В Минобороны России отчитались, что за ночь над территорией РФ было перехвачено и сбито 96 украинских беспилотников в Брянской, Белгородской, Курской, Тульской, Орловской, Калужской, Ивановской области, Рязанской, Владимирской, Ярославской областях, а также в Московском регионе и на территории Республики Татарстан.

Атаки дронов в России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 7 мая в России были атакованы важные предприятия ВПК. В частности, в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем – ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. В Туле было атаковано АО Конструкторское бюро приборостроения. Это один из флагманов российского ВПК, специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. Его продукты активно используются во время войны в Украине.

Дрон
Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

В ночь на 6 мая столицу страны-агрессора России атаковали ударные беспилотники. Обломки одного из них повредили жилой дом.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, 19 беспилотников были сбиты в Подмосковье. Все онилетели на Москву. Обломки одного из БПЛА попали в жилой дом на Каширском шоссе в Москве.

30 апреля после атаки дронов на оборонном заводе в городе Муром Владимирской области Росси вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания составила 720 кв. метров.

Муромский приборостроительный завод, среди прочего, производит средства инициирования и воспламенения боеприпасов для ВС РФ, МВД, ФСБ и других силовых структур РФ.

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