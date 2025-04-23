Там производят Шахеды: дроны атаковали город Елабуга в Татарстане - детали

В небе были слышны выстрелы и громкие взрывы.

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Дроны атаковали город Елабуга / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Беспилотники атаковали город Елабуга

Там расположен завод по производству Шахедов

В 2024 году в Алабуге было изготовлено более 6000 Шахедов

Днем, 23 апреля, неизвестные беспилотники атаковали город Елабуга в Татарстане. Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Известно, что были введены ограничения в аэропорту Нижнекамска и Казани - они не выпускали и не принимали рейсы.

видео дня

Сообщалось, что в особой экономической зоне Алабуга работает российская ПВО, которая пытается сбить дроны.

Очевидцы сняли на видео полеты беспилотников. В небе слышны выстрелы и громкие взрывы.

Впоследствии, в Минобороны РФ, как обычно, отчитались о сбитии украинского беспилотника.

Стоит подчеркнуть, что в городе Елабуга расположен завод по производству Шахедов.

Атака дронов в Татарстане - видео:

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в 2024 году в Алабуге было изготовлено более 6000 Шахедов и тысячи дронов приманок.

"В этом году была поставлена задача россиянами производить в Алабуге от 8 000 до 10 000 Шахедов в год и от 15000 дронов-обманок", - подчеркнул он.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, во Владимирской области страны-агрессора России 22 апреля прогремели взрывы. Местные жители Киржача и Барсового сообщили о звуках детонации зенитно-управляемых ракет.

Днем, 17 апреля, в городе Люберцы в Подмосковье произошел мощный взрыв. Позже стало известно, что взрыв прогремел на заводе "Вторалюминпродукт".

Кроме того, в ночь на 17 апреля в городе Шуя Ивановской области РФ прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. РосСМИ писали об атаке на расположение 112-й гвардейской ракетной бригады, которая причастна к ракетному удару по Сумах 13 апреля, который унес жизни десятков украинцев.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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