После мощных взрывов горят дома: в РФ пожаловались на массированную атаку дронов

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- Прогремели взрывы и вспыхнул пожар в жилом доме
- Жители Курска сообщали о большом количестве взрывов
Массированная атака дронов произошла в Курске в ночь на вторник, 15 апреля, в результате прогремели взрывы и вспыхнул пожар в жилом доме.
Как пишет Telegram-канал Astra, около 2:30 ночи жители Курска сообщали о большом количестве взрывов.
При этом в Сети также публиковали фото и видео пожара в жилой многоэтажке якобы после попадания дрона.
Вместе с тем местные власти завили о попадании обломков по жилым домам якобы одном погибшем и 9 раненых.
Вместе с тем в минобороны РФ заявили о том, что над Курской областью якобы сбили 109 украинских БпЛА.
Кроме того, 3 дрона якобы сбили над Воронежской областью и по одному – над Московской, Брянской и Орловской областями РФ.
Смотрите видео - Курск атаковало большое число дронов:
Взрывы в России - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Системы ПВО работали в разных районах области, в частности, дроны были уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах.
Как сообщал Главред, в Самарской области страны-агрессора РФ прогремел взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. Погибли шесть человек, еще двое - получили травмы. Инцидент произошел в городе Чапаевске.
Кроме этого, в ночь на 20 марта в России под удар попали несколько важных для армии врага объектов. Одной из целей стала нефтебаза "Энгельс" в Саратовской области - враг в результате ночной операции потерял ракеты.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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