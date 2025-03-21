Киев и Москва 'на расстоянии шага' к миру: в Госдепе сделали серьезное заявление

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После трех лет войны наконец Украина и Россия "находятся лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня". С таким заявлением выступила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает The Hill.
"Мы лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня, и тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который могут положиться люди Украины и России и весь мир, и это то, что Америка помогла достичь, и это то, что мы продолжаем делать каждый день", - сказала Брюс.видео дня
Как известно, США выдвинули предложение в качестве первого шага по направлению к более широкому мирному соглашению Украине и России приостановить атаки на энергетические объекты и инфраструктуру. Впоследствии президент США Дональд Трамп пообщался с правителем России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что, начиная с января, когда Дональд Трамп вернулся на пост президента, он активно работает над прекращением российско-украинской войны.
"Мы никогда не были ближе к миру между этими двумя сторонами", - добавила Брюс.
Усилия США по прекращению войны - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Саудовской Аравии запланированы отдельные переговоры между представителями США и делегациями Украины и России. Украинская сторона будет вести диалог с американскими партнерами независимо от россиян.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас возможно лишь частичное прекращение огня, а главная цель Украины - полное завершение войны.
Кроме того, Зеленский рассказал о переговорах с США по защите украинской энергетической инфраструктуры от атак, отметив, что Украина предлагала начать с прекращения огня в воздухе и на море.
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