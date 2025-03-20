Будут названы объекты: Зеленский рассказал детали прекращения ударов по энергетике

Президент Украины заявил, что Киев соглашается на частичное прекращение огня. Речь идет об ударах по энергетической инфраструктуре.

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Зеленский рассказал детали прекращения ударов по энергетике / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что говорит Зеленский:

Украина сперва предлагала частичное прекращение огня

Украина хочет свершения войны

Киев подготовит перечень объектов энергетической инфраструктуры и гражданской

Украина хочет прекратить огонь и закончить войну. Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга рассказал подробности переговоров с Америкой и прекращения ударов по энергетике.

Он утверждает, что сначала команда Украины предлагала начать с прекращения огня в небе и на море.

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"Мы предложили с самого начала прекращение огня в небе и на море, потому что это не так сложно контролировать. Как первый шаг, потому что не верили, что россияне пойдут на любое прекращение огня, потому что, по нашему мнению, они хотят продолжать нас уничтожать, хотят продолжать войну, если коротко говорить. Но американская сторона наносила: "Нет они хотят закончить войну", - сказал Зеленский.

Однако после переговоров с россиянами американцам пришлось делать шаг назад. Речь пошла о частичном прекращении огня.

"Сегодня из того, о чем мы говорили с Президентом Трампом, смысл следующий: прекращение огня по безопасности энергосистем обеих стран. То есть без каких-либо атак на энергетическую инфраструктуру, а также другую гражданскую инфраструктуру. Я поднял этот вопрос с Президентом Трампом и сказал: "Тогда, по моему мнению, наша сторона подготовит объекты гражданской инфраструктуры, которые, по нашему мнению, являются гражданской инфраструктурой. То есть я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем стороны договорятся", - сказал Зеленский.

Телефонный разговор Зеленского и Трампа - главное

Как сообщал Главред, 19 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Основными темами обсуждения стали возможность прекращения ударов по гражданской инфраструктуре, установление режима прекращения огня и усиление оборонных возможностей Украины.

Зеленский согласился воздержаться от ударов по энергетическим объектам России, если Москва также будет придерживаться аналогичных условий. Лидеры также обсудили вероятность частичного прекращения огня.

Кроме этого, Зеленский во время разговора обратился к Трампу с просьбой о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, для защиты гражданского населения от российских атак. Трамп выразил готовность рассмотреть возможность предоставления такой помощи, в частности через координацию с европейскими партнерами.

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