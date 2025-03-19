Украине могут передать новые ЗРК Patriot: у Трампа сделали важное заявление

Дональд Трамп согласился работать над поиском новых комплексов ПВО для Украины, говорит Кэролайн Левитт.

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США могут передать Украине новые ракеты для Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

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Трамп согласился работать с ним над поиском Patriot для Украины

США и Украина углубляют партнерство в сфере ПВО

США могут защитить объекты электроснабжения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения.

"Президент Зеленский попросил предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, в частности ракетные комплексы Patriot, и президент Трамп согласился работать с ним над поиском того, что доступно, в частности в Европе", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

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США и Украина углубляют партнерство в сфере ПВО

Украинские и американские компании обсудили углубление партнерства по обновлению систем противовоздушной обороны Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

Стороны обсудили развитие сотрудничества по модернизации средств украинской ПВО. Речь шла об организации ремонтных работ и модификации некоторых систем украинской противовоздушной обороны.

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Начальник Главного управления сопровождения ракетных программ Минобороны бригадный генерал Сергей Баранов выразил надежду, что "компании Украины и США, которые работают в этой сфере, смогут усилить сотрудничество".

"Украинские и американские компании рассматривают возможность проведения ремонта некоторых систем ПВО, которые есть на вооружении ВСУ, на территории Украины, что позволит быстрее начать использовать обновленное оружие", - сообщили в Минобороны.

Другие заявления Левитт

Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что "американское владение" атомными электростанциями было бы "лучшей защитой" для них, уточнила Левитт.

По ее словам, Трамп также обсудил с Зеленским электроснабжение Украины и атомные электростанции. "США могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их опытом в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", — сказала она.

Смотрите видео - в Белом доме сделали заявление:

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Также Трамп с Зеленским обсудили ситуацию в Курской области и "договорились о тесном обмене информацией между своими военными штабами по мере развития ситуации на поле боя", отметила пресс-секретарь Белого дома.

Кроме того, Трамп пообещал "тесно сотрудничать" с обеими сторонами в вопросе возвращения украинских детей, вывезенных на территорию России, сказала Левитт.

По ее словам, оба президента согласились, что остановка взаимных с Россией ударов по энергетике, которую поддержал Зеленский, может быть первым шагом к полному окончанию войны и обеспечению безопасности.

Напомним, ранее стали известны детали разговора Зеленского с Трампом. Президенты обсудили частичное прекращение огня и удары по энергетической инфраструктуре.

Ранее у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

Как сообщал Главред, ранее Владимир Путин выступил с новыми "ультиматумами". В частности, он согласился с инициативой по прекращению огня, но при ряде "условий": прекращение мобилизации в Украине, военной подготовки и военной помощи от Запада.

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