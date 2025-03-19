У Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны и назвали условие

Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк высказался о видении завершения войны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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Подоляк назвал главное условие устойчивого мира

РФ является безусловным оппонентом США

Страна-агрессор РФ Россия значительно уступает США и КНР как в ресурсах, так и в политическом, а также в репутационном влиянии, поэтому Кремль постоянно конфликтует с Вашингтоном, чтобы сохранять иллюзию равноправного игрока, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, для этого Кремль создает нестабильность в различных регионах, таких как Африка, Латинская Америка или Ближний Восток.

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"Поэтому с Россией договориться шире, выбросив из уравнения Украину, не получится... Украина - это базовое для того, чтобы выйти на новые правила. Если эту войну неправильно финализируем, то правила негативные и они будут уменьшать доходности всех регионов стран и так далее. Если будет война правильно финализирована, мы будем иметь с вами на время устойчивый мир, как таковой с определенными правилами", - пояснил представитель ОП.

По его мнению, РФ является безусловным оппонентом США, поскольку воспринимает любые правила как ограничения.

Подоляк добавил, что Россия заинтересована в создании хаоса, поскольку отсутствие правил дает ей возможность претендовать на доминирование. Четкие же договоренности и установленные правила только ограничивают ее.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал точные требования России для завершения войны в Украине. Президент Украины озвучил, при каких условиях России не удастся достичь своих целей, а мир будет справедливым.

Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснили в чем они заключаются. По его словам, никто не говорит, что закончить российско-украинскую войну будет легко.

Как сообщал Главред, Владимир Путин выступил с новыми "ультиматумами". В частности, он согласился с инициативой по прекращению огня, но при ряде "условий": прекращение мобилизации в Украине, военной подготовки и военной помощи от Запада.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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