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Зеленский назвал точные требования России для завершения войны в Украине

Марина Фурман
4 марта 2025, 21:18
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Президент Украины озвучил, при каких условиях России не удастся достичь своих целей, а мир будет справедливым.
Зеленский, Путин
Зеленский опубликовал вечернее обращение / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Основное:

  • Россия не изменила своих требований по завершению войны
  • Кремле будет требовать отказа Киева от украинских территорий и сокращения армии

Российский диктатор Владимир Путин не менял своих требований для завершения войны против Украины. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По его словам, в стране-агрессор РФ далее будут требовать отказа Киева от украинских территорий и сокращения армии.

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"Нам известно, что россияне не изменили своих позиций и требований в отношении Украины. Они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также - существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции", - подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что пока все в Украине будут стоять вместе, ни у кого не получится добиться выполнения таких условий, а мир будет достойным.

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп 5 марта в 4 утра по киевскому времени выступит в Конгрессе. Во время речи американский лидер может представить свои планы по завершению войны России против Украины. Официальные представители Белого дома рассказали Fox News, что речь Трампа под названием "Восстановление американской мечты" будет состоять из четырех блоков.

В то же время лидер Штатов распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. По словам чиновников и аналитиков, прекращение помощи может иметь катастрофические последствия для боевых возможностей Украины, цитируют CNN.

Позже спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что пауза в военной помощи Соединенных Штатов Украине - временная, и связана с событиями в Белом доме, которые произошли в прошлую пятницу.

Другие новости:

Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа":

  • замораживание войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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