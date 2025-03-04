Трамп презентует в Конгрессе свой план завершения войны в Украине - Fox News

Президент США Дональд Трамп выступит в Конгрессе 5 марта в 4:00 по киевскому времени.

https://glavred.info/world/tramp-prezentuet-v-kongresse-svoy-plan-zaversheniya-voyny-v-ukraine-fox-news-10644602.html Ссылка скопирована

Трамп в Конгрессе будет говорить об окончании войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Что известно о выступлении Трампа:

Трамп выступит в Конгрессе 5 марта в 4:00 по Киеву

Выступление под названием "Восстановление американской мечты" будет включать четыре блока

Ожидается, что Трамп представит шаги для прекращения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп 5 марта выступит в Конгрессе. Во время выступления американский лидер может представить свои планы по завершению войны России против Украины. Об этом пишет Fox News.

Официальные представители Белого дома рассказали изданию, что речь Трампа под названием "Восстановление американской мечты" будет состоять из четырех ключевых блоков:

видео дня

достижения его администрации на втором сроке как в США, так и на международной арене;

планы по глобальному миру, в частности возможное урегулирование войны в Украине;

экономические инициативы, которые реализовал Трамп;

требование к Конгрессу одобрить дополнительное финансирование для обеспечения безопасности границ США.

По данным Fox News, президент собирается подытожить достижения за "чрезвычайно успешный первый месяц" у власти, а также настаивать на немедленном принятии мер для укрепления границ. Ожидается, что он будет призывать Конгресс профинансировать депортацию нелегальных мигрантов и продолжение строительства стены на границе с Мексикой.

Один из ключевых вопросов выступления - завершение войны в Украине. По словам источников телеканала, Трамп может предложить конкретные шаги, которые, по его мнению, помогут достичь мира. Кроме того, он планирует обратить внимание на усилия своей администрации по освобождению заложников, которых удерживают боевики ХАМАС.

Выступление президента состоится 5 марта в 4 утра по киевскому времени.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Выступление Трампа в Конгрессе - что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал важное заявление во время своего выступления в Конгрессе. Он пообещал в Truth Social "рассказать все, как есть".

Однако, как сообщил советник по нацбезопасности Майк Уолц, Трамп изменил свои планы относительно выступления. Изначально ожидалось, что он объявит о соглашении с Украиной по минералам, которое должны были бы подписать 8 марта.

Как сообщал Главред, демократы планируют акции протеста во время речи президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Некоторые выступают за радикальные действия, вплоть до срыва выступления, тогда как другие призывают к сдержанности.

Читайте также:

Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред