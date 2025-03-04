Выступить посредником в переговорах: Трамп обратился к Путину за помощью

Главное:
- США хотят привлечь РФ к диалогу с Ираном
- Россия готова содействовать договоренностям
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к России с просьбой выступить посредником в переговорах с Ираном по его ядерной программе. Об этом пишет Bloomberg.
Как сообщает издание, Трамп лично озвучил эту просьбу Владимиру Путину во время телефонного разговора в феврале. Впоследствии представители администрации США провели переговоры с российскими чиновниками в Саудовской Аравии, обсуждая возможность привлечения Москвы к диалогу с Тегераном.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что Россия поддерживает дипломатическое решение проблем между США и Ираном и готова содействовать переговорам в рамках своих возможностей.
В Министерстве иностранных дел Ирана, реагируя на вопрос о возможной роли России как посредника, заявили, что подобные предложения со стороны стран являются обычным явлением.
"Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны проявят добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем. С этой точки зрения, естественно, что страны будут предлагать помощь, если она будет нужна", - заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.
Потепление между США и РФ - что известно
Как сообщал Главред, по данным Politico, Вашингтон хочет добиться переговоров Зеленского с Путиным. Администрация Трампа не исключает, что относительно скорое завершение войны остается возможным.
Также в Белом доме раскрыли причину изменения позиции США по войне в Украине. В пресс-службе заявили, что Трамп хочет заключить мирное соглашение, а президент Украины якобы "не готов к этому".
Уже даже сама армия России ожидает перемирия. По данным партизан, оккупанты отказываются идти на штурм в Херсонской области.
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Издание Bloomberg
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