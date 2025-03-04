Удар прошёлся по детской поликлинике: россияне атаковали города Украины дронами

Врачи оказывают всем необходимую помощь, службы работают.

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РФ нанесла удары по Сумам и Одессе / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

О чем речь:

В Сумах вражеский дрон попал в поликлинику

Армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками

В ночь на 4 марта российские агрессоры совершили атаку дронов на Сумы. В результате удара зафиксировано попадание в поликлинику, также есть проблемы со светом. Детали рассказал исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь на своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас в городе две больницы работают на генераторах. Кроме этого, некоторые районы города остались без электроснабжения.

видео дня

"Желаю здоровья уважаемые сумчане. Опять прилет "Шахеда" в одну из поликлиник нашего города. Также есть проблема с электроснабжением. Две больницы работают на генераторах. Также отсутствует свет в некоторых районах нашего города. Пусть всех хранит Бог, всем спокойной ночи", - сказал он в коротком видеообращении.

Также вечером 3 марта российская армия ударными беспилотниками атаковала Одессу. Из-за вражеского нападения не работают котельные, повреждены частные дома и бизнес-центр, есть пострадавшие.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Кипер на своем Telegram-канале.

"В результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас в части города действуют аварийные отключения электроэнергии. Коммунальные службы уже начали работу по запуску генераторов для работы критической инфраструктуры, в том числе и котельных. Развертываются дополнительные пункты несокрушимости (425 уже работают)", - заявил он.

По данным Кипера, в результате российской атаки четверо жителей Одессы получили ранения.

"К сожалению, три человека, жители частных домов, получили осколочные ранения и переломы конечностей. В состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Еще один человек, который в момент атаки находился в бизнес-центре, получил контузию. Врачи оказывают всем необходимую помощь", - заявил глава ОГА.

Российские атаки на Украину - что известно

Как сообщал Главред, в результате атаки РФ в девяти областях Украины гремели взрывы. Подтверждено сбитие 65 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

Также сообщалось, что РФ ударила Шахедами по Одессе. По словам главы ОВА, в результате обстрела была остановлена работа трех районных котельных города, повреждены жилые дома и бизнес-центр.

Кроме этого, в конце февраля из-за вражеской воздушной атаки с применением беспилотников в Киеве работали силы и средства ПВО. Очевидцы сообщали о попадании БпЛА в жилой дом в Киеве на Крюковщине.

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Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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