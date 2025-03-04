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Прекращение помощи от США: в Defense Express назвали худший сценарий

Юрий Берендий
4 марта 2025, 08:57
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Администрация Байдена сделала запас оружия для Украины, однако, его использование будет зависеть от интенсивности боев и уровня потерь, отметил аналитик.
Прекращение помощи от США: в Defense Express назвали худший сценарий
Как приостановка помощи от США может повлиять на Украину / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

О чем сказал Катков:

  • 30% оружия на фронте - это оружие стран Европы, разрешение на поставки которого зависит от США
  • США напрямую передают Украине лишь 10% от общего объема поставок
  • Администрация Байдена создала определенный запас оружия для Украины

Если США полностью прекратят военную помощь, Украина может потерять до 30% вооружения, которое сейчас используют Вооруженные силы. Об этом заявил главный редактор Defence Express Олег Катков в комментарии Суспільному.

По его словам, около 40% арсенала ВСУ составляет украинское оружие и запасы, оставшиеся еще до полномасштабного вторжения. Более 10% приходится на американское вооружение, переданное напрямую или через европейских партнеров с разрешения Вашингтона. Почти 30% - это оружие европейских стран, поставки которого также зависят от согласия США на реэкспорт.

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Катков отмечает, что в случае худшего сценария - полного блокирования поставок со стороны США и запрета реэкспорта - Украина потеряет треть своего военного потенциала. Это затронет не только американскую технику, но и значительную часть европейского вооружения.

В то же время эксперт подчеркнул, что это наиболее пессимистический прогноз.

"Если мы рассматриваем максимально пессимистический из всех пессимистических сценариев, которые возможно просто представить, будучи максимальным пессимистом в мире, то да (Украина потеряет 30% вооружения - Ред.). Если включить здоровый реализм, то ситуация выглядит так, что Украина должна получить то, что было при Байдене объявлено. И это нам в любом случае позволит не чувствовать критическую зависимость от США определенное время", - сказал Катков.

Эксперт отмечает, что в конце своей каденции администрация Байдена создала для Украины определенный запас вооружения. Крупные партии военной помощи были переданы в декабре 2024 и январе 2025 года, чтобы обеспечить ВСУ на значительную часть 2025 года. Однако продолжительность этого ресурса без новых поставок будет зависеть от интенсивности боевых действий и уровня потерь.

Отдельно Катков подчеркивает критическую зависимость от американского вооружения в сферах противовоздушной обороны и авиации. Это касается не только истребителей F-16, но и боеприпасов к ним - высокоточных бомб JDAM, противорадиолокационных ракет HARM и управляемых ракет для вертолетов.

Также значительную часть бронетехники, которую получила Украина, составляют американские образцы: сотни бронетранспортеров M113, боевые машины Stryker, бронеавтомобили MRAP и MaxxPro. Кроме того, США поставляли кассетные боеприпасы, снаряды для дистанционного минирования, противопехотные мины и другие виды вооружения.

Приостановка помощи от США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп приказал приостановить поставки американской военной помощи Украине после напряженного разговора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, запрет на помощь будет оставаться в силе, пока украинский президент не обязуется стремиться к мирным переговорам.

Ранее стало известно, что 3 марта Дональд Трамп проведет встречу, во время которой будут обсуждать дальнейшие шаги по войне в Украине, в частности возможное прекращение военной помощи Киеву. Как пишет Axios со ссылкой на источники, команда Трампа усиливает давление на Владимира Зеленского после неудачной встречи в Белом доме.

Также администрация Трампа приняла решение остановить финансирование закупки нового вооружения для Украины и рассматривает возможность заморозить поставки из американских запасов. The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников США сообщает, что финансирование прекратили в последние недели.

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Кто такой Олег Катков

Олег Катков - эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года.

Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины.

Ранее был руководителем пресс-службы крупнейшего оборонного конгломерата Украины и работал как журналист в ведущих СМИ, в которых освещал темы войны и оборонно-промышленного комплекса.

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