Трамп может заморозить военную помощь Украине – Axios

Главное из сообщения Axios:
- Трамп может заморозить военную помощь Украине
- Штаты усиливают давление на Зеленского
- У Трампа "выдвинули" три требования к Зеленскому
Президент США Дональд Трамп 3 марта проведет встречу, в рамках которой будут обсуждаться следующие шаги по войне в Украине. Американцы рассмотрят возможное приостановление военной помощи Киеву от Вашингтона.
Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник, Трамп и его команды усиливают давление на президента Владимира Зеленского после провальной встречи в Белом доме.
Если военная помощь Украине будет приостановлена, это нанесет значительный ущерб обороноспособности страны и ослабить позиции Киева в ситуации, когда Трамп стремится к мирному соглашению.
Кто примет участие во встрече
На встрече вместе с Трампом будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и другие высокопоставленные чиновники.
Что говорят в Белом доме
Майкл Уолтц считает, что "пришло время поговорить".
"Терпение американского народа не является неограниченным, их кошельки не являются неограниченными, и наши запасы и боеприпасы не являются неограниченными", - сказал он Fox News.
Также Уолтц подчеркнул, что Вашингтон требует от Зеленского публичных извинений за ссору в Овальном кабинете, подписания сделки по редкоземельным металлам и готовности вступить в мирные переговоры с РФ.
Перепалка Зеленского и Трампа и последующие угрозы от Белого дома - что известно:
Как сообщал Главред, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Переговоры стали скандальными: американцы призывали Зеленского вступить в мирные переговоры с Россией и прекращению огня, но без какой-либо конкретики по гарантиям безопасности. К тому же Трамп и вице-президент Вэнс ни разу не осудили действия России. После этого визит Зеленского досрочно завершился, а сам украинский президент спешно покинул официальную резиденцию Трампа.
Через два дня госсекретарь Марко Рубио обвинил Зеленского в попытке срыва "мирного процесса", который пытаются запустить США. Штаты возобновят контакты с Киевом, мол, тогда, когда Украина покажет, что "готова к мирному соглашению".
3 марта Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что слова президента Украины "до соглашения еще очень далеко" – дескать, худшее заявление, которое мог бы сделать украинский гарант.
Кроме того, Трамп анонсировал некое громкое заявление.
"Завтрашняя ночь будет великой. Я расскажу все, как есть", - написал он в соцсети.
Пока непонятно, будет ли это заявление связано с Украиной.
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Что такое Axios?
Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.
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