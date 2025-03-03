Трамп может заморозить военную помощь Украине – Axios

В Соединенных Штатах намерены провести встречу по Украине уже 3 марта, считают журналисты.

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Трамп усиливает давление на Зеленского и может ослабить позиции Киева - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 21-я ОМБр

Главное из сообщения Axios:

Трамп может заморозить военную помощь Украине

Штаты усиливают давление на Зеленского

У Трампа "выдвинули" три требования к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп 3 марта проведет встречу, в рамках которой будут обсуждаться следующие шаги по войне в Украине. Американцы рассмотрят возможное приостановление военной помощи Киеву от Вашингтона.

Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник, Трамп и его команды усиливают давление на президента Владимира Зеленского после провальной встречи в Белом доме.

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Если военная помощь Украине будет приостановлена, это нанесет значительный ущерб обороноспособности страны и ослабить позиции Киева в ситуации, когда Трамп стремится к мирному соглашению.

Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

Кто примет участие во встрече

На встрече вместе с Трампом будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и другие высокопоставленные чиновники.

Что говорят в Белом доме

Майкл Уолтц считает, что "пришло время поговорить".

"Терпение американского народа не является неограниченным, их кошельки не являются неограниченными, и наши запасы и боеприпасы не являются неограниченными", - сказал он Fox News.

Также Уолтц подчеркнул, что Вашингтон требует от Зеленского публичных извинений за ссору в Овальном кабинете, подписания сделки по редкоземельным металлам и готовности вступить в мирные переговоры с РФ.

Перепалка Зеленского и Трампа и последующие угрозы от Белого дома - что известно:

Как сообщал Главред, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Переговоры стали скандальными: американцы призывали Зеленского вступить в мирные переговоры с Россией и прекращению огня, но без какой-либо конкретики по гарантиям безопасности. К тому же Трамп и вице-президент Вэнс ни разу не осудили действия России. После этого визит Зеленского досрочно завершился, а сам украинский президент спешно покинул официальную резиденцию Трампа.

Через два дня госсекретарь Марко Рубио обвинил Зеленского в попытке срыва "мирного процесса", который пытаются запустить США. Штаты возобновят контакты с Киевом, мол, тогда, когда Украина покажет, что "готова к мирному соглашению".

3 марта Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что слова президента Украины "до соглашения еще очень далеко" – дескать, худшее заявление, которое мог бы сделать украинский гарант.

Кроме того, Трамп анонсировал некое громкое заявление.

"Завтрашняя ночь будет великой. Я расскажу все, как есть", - написал он в соцсети.

Пока непонятно, будет ли это заявление связано с Украиной.

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Что такое Axios? Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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