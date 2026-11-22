В Полтавской области под удар попала территория частного предприятия, а последствия атаки на Киевский район Харькова уточняются.

https://glavred.info/war/rossiya-udarila-dronami-po-poltavshchine-i-harkovu-est-popadanie-i-pozhar-10814279.html Ссылка скопирована

Россия нанесла удар с помощью дронов по Полтавской и Харьковской областям / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Кратко:

Дрон РФ поразил предприятие в Кременчугском районе

В Киевском районе Харькова после удара возник пожар

В Полтавской области, по предварительным данным, обошлось без пострадавших



В ночь на воскресенье, 22 ноября, российские ударные беспилотники дважды поразили объекты на территории Украины. Один дрон поразил частное предприятие в Полтавской области, другой - Киевский район Харькова, где после удара возник пожар.

видео дня

Первым под удар попал Кременчугский район Полтавской области. Вражеский беспилотник поразил территорию частного предприятия.

По предварительным данным, люди в результате атаки не пострадали. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич в своем Telegram-канале.

Пожар в Харькове

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, ещё один российский дрон атаковал Киевский район Харькова. После попадания там вспыхнул пожар.

Сведения о последствиях удара по городу, в частности о возможных пострадавших и масштабах разрушений, в настоящее время уточняются.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Почему "Шахеды" остаются угрозой для украинских городов: мнение эксперта

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что Россия существенно увеличила использование ударных беспилотников. По его словам, эффективность малой ПВО возросла после того, как изменили подход к оценке работы подразделений.

"Если раньше ты получал результат, когда сбивал "Шахед", и ничего не получал, если не сбивал, то потом стали учитывать разницу между тем, сколько целей вошло в зону ответственности и сколько из нее вышло. Если что-то вышло из твоей зоны - ты проиграл. И ситуация сразу существенно изменилась", - пояснил эксперт.

По словам Криволапа, в феврале Украина смогла повысить эффективность уничтожения обычных "Шахедов" примерно с 50–55 % до 85–90 %. В то же время впоследствии Россия начала применять реактивные "Шахеды", которые сложнее перехватывать.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, взрывы прогремели в Запорожье в результате удара РФ в субботу вечером, 21 ноября. Число раненых в результате атаки на город возросло до трёх, среди них двое детей.

В ночь на 21 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе в Харьковской области. Поврежден участок дороги государственного значения, проезд по дамбе пока невозможен - водителей направили в объезд через Чугуев.

Напомним, в ночь на 20 ноября Россия атаковала Украину более чем 480 ракетами и дронами. По данным Воздушных сил, силы ПВО сбили или подавили 462 цели, среди них 79 крылатых ракет и 380 беспилотников. Атака продолжалась с вечера 19 ноября до утра, попадания зафиксировали в 23 точках.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред