'Худшее заявление': Трамп резко раскритиковал слова Зеленского насчет войны

Трамп раскритиковал заявление Зеленского о подписании мирного соглашения между Украиной и Россией и обвинил его в нежелании окончания войны в Украине.

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Трамп резко раскритиковал слова Зеленского о войне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Коротко:

Зеленский заявил, что до соглашения с РФ еще "очень, очень далеко"

Трамп назвал это заявление "худшим"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о завершении войны в Украине пока остается отдаленной перспективой. По его словам, пока сделаны лишь начальные шаги, а реальные переговоры об условиях прекращения войны не начались. Дональд Трамп в своем посте в Truth Social резко раскритиковал эти слова.

Президент США опубликовал сообщение в своей соцсети Truth Social, реагируя на материал Associated Press.

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Агентство процитировало слова Зеленского, который отметил, что соглашение о завершении войны между Украиной и Россией "еще очень, очень далеко". Также украинский лидер заверил, что прочные отношения между Киевом и Вашингтоном сохранятся, несмотря на напряженный разговор в Овальном кабинете 28 февраля.

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго с этим мириться! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка, и Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не могут выполнить свою работу без США - возможно, это не лучшее заявление, которое можно было сделать с точки зрения демонстрации силы против России. О чем они думают?", - написал Трамп.

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Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, западные СМИ сообщают, что администрация Дональда Трампа может заблокировать военную помощь Украине, а сам президент США созывает срочную встречу для обсуждения возможных мер по поддержке Киева. По данным Defense Express, в случае такого решения Украина может потерять оружие на миллиарды долларов.

Лидер немецкой партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что словесная перепалка между Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским является преднамеренной эскалацией со стороны Вашингтона и тревожным сигналом для Европы. Он отметил необходимость сохранения американского присутствия на континенте.

Между тем советник по нацбезопасности США Майк Волц отметилв интервью CNN, что администрация Трампа работает над прекращением войны в Украине. По его словам, возможные договоренности предусматривают гарантии безопасности со стороны европейских стран, а также территориальные уступки со стороны Украины.

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