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"Украине нужен лидер": у Трампа сделали новое заявление об "отставке Зеленского"

Юрий Берендий
2 марта 2025, 17:42
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Советник по нацбезопасности США Майк Волц отметил, что Украине нужен президент, который сможет наладить контакты с Вашингтоном и Москвой и закончить войну.
'Украине нужен лидер': у Трампа сделали новое заявление об 'отставке Зеленского'
У Трампа сделали новое заявление об "отставке Зеленского" / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

О чем сказал Волц:

  • Зеленский должен заявить о готовности к миру
  • Переговоры между США и РФ закладывают начало мирных переговоров
  • Украина не вступит в НАТО

Советник по нацбезопасности США Майк Волц заявил, что администрация Дональда Трампа активно работает над прекращением войны в Украине. В интервью CNN он отметил, что договоренность будет предусматривать гарантии безопасности под руководством европейских стран и потребует территориальных уступок со стороны Украины, передает Голос Америки.

Волц также выразил разочарование позицией украинского президента Владимира Зеленского во время их встречи в Овальном кабинете, в частности тем, что соглашение по украинским ископаемым так и не было подписано.

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"Зеленский должен четко отметить, что он готов к миру. Нам нужен лидер, который сможет разобраться с нами (администрацией Трампа - ред.), в конце концов разобраться с россиянами и закончить эту войну. И если станет очевидным, что личные или политические мотивы президента Зеленского расходятся с тем, чтобы прекратить боевые действия в его стране, тогда, я думаю, у нас есть настоящая проблема", - заявил советник по вопросам национальной безопасности США на вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Зеленский ушел в отставку.

По его словам, США настаивают на необходимости завершения войны, что потребует как территориальных уступок от Украины, так и уступок по гарантиям безопасности со стороны России. Он отметил, что Вашингтон активно работает над продвижением мирных переговоров.

Среди шагов в этом направлении Волц назвал переговоры с российской делегацией в Саудовской Аравии, а также обсуждение возможного соглашения с Украиной.

"И потом мы соберем вместе все стороны и только президент Трамп может это сделать", - добавил он.

Волц отметил, что вероятная договоренность будет предусматривать определенные территориальные уступки Украины в обмен на будущие гарантии безопасности, которые должны предоставляться под руководством Европы. Он подчеркнул, что этот аспект касается также расходов европейских стран на собственную оборону, напомнив о заявлениях Великобритании и Франции о возможной дислокации их военных в Украине в будущем.

В то же время Волц подтвердил позицию США, что Украина не должна становиться членом НАТО, поскольку это автоматически вовлечет американских военных в конфликт.

Он также выразил разочарование тем, что Украина не поддержала соглашение по полезным ископаемым, которое, по его словам, способствовало бы экономическому сближению двух стран и позволило бы компенсировать расходы американских налогоплательщиков.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
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Политика США в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина вряд ли сможет выиграть войну без поддержки США, однако Владимир Зеленский не намерен восхвалять Путина. Он также поделился тем, что ему не понравилось во время встречи с Дональдом Трампом. Об этом президент заявил в интервью Fox News.

Разногласия между Зеленским и Трампом могут стать преимуществом для Путина, который может использовать их для очередных обвинений Украины в якобы нежелании мирного урегулирования войны. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Неожиданный публичный спор между Зеленским и Трампом в Белом доме стал неожиданностью для многих. Причиной напряженности стало настаивание Украины на "гарантиях безопасности" в соглашении по полезным ископаемым, что вызвало недовольство в администрации Трампа. Как сообщили чиновники Белого дома на условиях анонимности NBC News, украинская сторона хотела внести соответствующие изменения в документ еще перед встречей.

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