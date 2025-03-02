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Военная помощь Украине от Европы: Коваленко сделал заявление

Андрей Ганчук
2 марта 2025, 16:38
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Украина за прошлый год изготовила 154 артсистемы – больше, чем вся Европа, отметил Александр Коваленко.
Александр Коваленко
Украина будет работать с Европой и другими поставщиками, чтобы получить вооружения, которых не хватает - Коваленко / Коллаж: Главред

Что сказал Коваленко:

  • Европа может увеличить поставки вооружений на 10-15%
  • Украина усиливает военное производство, но нуждается в поддержке
  • Украина выстоит без США при поддержке стран-партнеров

С момента начала полномасштабной войны агрессора России против Украины военно-промышленный комплекс Европы не продемонстрировал никакого скачка. Если европейцы усилят помощь, то лишь на 10-15%. Сама Украина за прошлый год изготовила больше артиллерийских систем, чем вся Европа. Украинское государство сможет продержать без США при помощи партнеров. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Если военная помощь от Европы и будет поступать быстрее, то не на 100% быстрее, чем раньше, а на 10-15%. Потому что военно-промышленный комплекс Европы даже с 2022 года не продемонстрировал никакого скачка, большого и чрезвычайного развития", - рассказал он в интервью Главреду.

Также аналитик акцентировал внимание на том, что за прошлый год Украина выпустила больше артиллерийских систем, чем вся Европа.

"Во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сказал одну очень интересную вещь, и мне понравилось, что это наконец-то было сказано публично. Зеленский заявил, что в 2024 году мы изготовили 154 единицы артиллерии. Он не уточнил, какой именно, но речь шла о САУ "Богдана". И Зеленский отметил еще один очень важный момент: 154 единицы за 2024 год – это больше артсистем, чем производят все европейские производители за год.

То есть мы изготовили артсистем за 2024-й год больше, чем вся Европа! Больше, чем Nexter, Франция, которая производит САУ Caesar, больше, чем Rheinmetall и так далее. Это показатель того, в каком состоянии сейчас Европа. И по некоторым категориям мы ее опережаем в производстве определенных видов вооружения. Постепенно президент в течение 2025 года еще будет об этом рассказывать. Мы действительно с 2022 года сделали то, что у Европы вообще не движется, "а воз и ныне там", -объяснил Коваленко.

Также он добавил, что Украина будет зависеть от Европы по определенным категориям вооружений, которых нет. Но продержаться без помощи США – сможет.

"К сожалению, есть категории вооружения, которые мы не можем заменить – у нас нет этого производства. Потому в этом мы будем зависеть от Европы или искать других поставщиков, которые смогут усилить нас поставками тех или иных видов техники. Поэтому – да, без США мы можем держаться с помощью других наших партнеров. Это правда", - подчеркнул Александр Коваленко.

Смотрите интервью с Александром Коваленко на YouTube-канале Главреда:

Администрация Трампа и помощь Украине от США – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее опубликовали материал, в котором говорилось, что Трамп после словесной перепалки с Зеленским в Белом доме может прекратить военную помощь Украине. Предполагается, что Вашингтон в таком случае может отменить поставку радаров, транспортных средств, боеприпасов, а также ракет.

Позже спикер Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что администрация Трампа больше не будет "выписывать чеки на далекую войну". Она призвала "к уступкам" всех участников мирного процесса.

Администрация Трампа не будет выписывать чеки на "далекую войну", сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, для завершения российско-украинской войны все участники мирного процесса должны пойти на уступки.

Украина минимум полгода способна воевать с Россией без военной помощи США, написали журналисты Financial Times. Впрочем, даже условиях помощи от Европы, держаться будет достаточно сложно.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Европа военная помощь Александр Коваленко война России и Украины
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