Сколько месяцев Украина сможет воевать без помощи США - FT

Сейчас война в Украине - это война беспилотников.

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Военная помощь от США / коллаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

Без помощи США Украина продержится еще минимум шесть месяцев

Потеря американской техники не будет критической

США могут прекратить предоставлять разведданные

Украина сможет продержаться против страны-агрессора России еще минимум шесть месяцев даже без помощи США. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что экс-нардеп Мустафа Найем считает, что потеря американской техники будет "значительной, но не критической".

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Он предполагает, что большая часть вооружения, которое хлынуло в Украину, теперь не так важно, учитывая изменчивый характер войны.

"Это война беспилотников, и мы являемся экспертами в их производстве. У нас даже есть школа по производству беспилотников", - сказал он.

По его словам, компоненты беспилотников из США используются "экономно" и могут быть заменены. Больше всего его беспокоит, если США прекратят предоставлять разведданные, хотя он не считает это вероятным.

В то же время, в издании добавили, что даже при усиленной европейской поддержке длительную борьбу без помощи США будет трудно выдержать.

Помощь США / Инфографика: Главред

Помощь США - что известно

Напомним, как сообщал Главред, госдеп США прекратил действие инициативы USAID по восстановлению энергосистемы Украины. Более того, Дональд Трамп может прекратить всю военную помощь Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа не будет предоставлять "пустых чеков на далекую войну". По ее словам, в приоритете у США якобы мирные переговоры, а не продолжение войны.

В то же время, аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что Украине не следует ожидать объявления новых пакетов военной помощи от администрации Трампа.

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Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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