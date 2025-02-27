'Очень скоро или никогда': Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

Следующим шагом на пути к урегулированию войны в Украине должно стать прекращение огня, которого можно достичь быстро, считает лидер США.

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Трамп сделал заявление о мире в Украине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook

Ключевые тезисы:

Мир в Украине наступит "довольно скоро или его не будет вообще"

Около миллиона украинцев и россиян были бессмысленно убиты

Следующий шаг на пути к урегулированию войны - прекращение огня

Президент США Дональд Трамп допустил, что мир в Украине может так и не наступить. Такое заявление американский лидер сделал во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером, цитирует BBC.

"Мир в Украине будет "довольно скоро или его не будет вообще"...Я думаю, у нас хороший прогресс, мы движемся в правильном направлении достаточно быстро", - сказал Трамп. видео дня

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, если бы он был президентом, то войны бы и не было.

Он заявил, что около миллиона украинцев и россиян были бессмысленно убиты, добавив, что реальная цифра гораздо выше.

Также Трамп повторил свой тезис о том, что его администрация достигла "большего прогресса" за один месяц, чем его предшественник Джо Байден за весь свой президентский срок.

"Наш подход в основном базируется на здравом смысле", - сказал он.

Дональд Трамп добавил, что следующим шагом на пути к урегулированию войны в Украине должно стать прекращение огня, которого можно достичь быстро.

Громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Заявления Трампа по Украине - последние новости по теме

Напомним, во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп заявил, что переговоры о мире в Украине продвигаются хорошо, и охарактеризовал разговоры с Россией и Украиной как "хорошие". Также Трамп подчеркнул, что Россия сейчас "ведет себя очень хорошо".

Как писал Главред, администрация США избегает прямого ответа на вопрос, будут ли заставлять Москву идти на уступки для заключения мирного соглашения. В то же время в Белом доме дают понять, что результат переговоров не удовлетворит ни Киев, ни Москву.

Кроме того, Трамп говорил, что США не хотят предоставлять Украине гарантии безопасности. Ответственность за это Штаты перекладывают на Европу.

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Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа": замораживание войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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