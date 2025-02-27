США планируют заработать более $20 млрд: в Белом доме оценили сделку с Украиной

Контроль США должен способствовать сохранению мира в Украине, отметил советник Белого дома Кевин Гассетт.

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США рассчитывают на $20 миллиардов от сделки с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

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Вашингтон рассчитывает получить не менее $20 млрд дохода от сделки по добыче полезных ископаемых в Украине

Реальная прибыль США может быть выше

Американская собственность в Украине поможет сохранить мир

США ожидают получить около $20 млрд дохода от сделки по добыче редкоземельных и других полезных ископаемых в Украине. Фактическая прибыль может быть выше. Об этом советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Гассет в комментарии корреспонденту Келли Майер.

По условиям соглашения, часть доходов от украинских минеральных ресурсов будет передаваться в фонд. Он будет находиться под совместным контролем США и Украины.

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В то же время Гассетт отметил, что реальный доход от сделки может превысить $20 миллиардов долларов, "учитывая ее значение для американцев".

По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что это соглашение "не только усилит нашу национальную безопасность", обеспечив критически важными минералами страну, но и "закрепит контроль над этими территориями, ведь, в конце концов, никто не хочет нападать на объекты, принадлежащие США".

"Я думаю, что наличие определенной доли американской собственности - это способ обеспечить внимание США к этому региону, что, как мы надеемся, поможет сохранить мир, когда он, как мы надеемся, наступит", - заявил Гассет.

Соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым / Инфографика: Главред

Соглашение с США о редкоземельных металлах - главное

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 26 февраля Украина и США фактически согласовали окончательный вариант соглашения об ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашение не предусматривает долговых обязательств Украины перед США. Кроме того, документ связан с гарантиями безопасности для Украины, что придает ему стратегическое значение.

По условиям соглашения, 50% доходов Украины от будущей добычи полезных ископаемых будут направляться в специальный фонд. Важно, что Киеву удалось устранить положения, которые ранее предоставляли США преимущества.

Как сообщал Главред, Зеленский получил приглашение для визита в США. По словам Трампа, украинский президент должен прибыть в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения между странами.

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Кто такой Кевин Гассет? Кевин Гассет - директор Национального экономического совета при Белом доме.

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