Зеленский назвал точную дату встречи с Трампом и анонсировал важное решение

Зеленский анонсировал новые переговоры на уровне президентов с главой США Дональдом Трампом и сделал заявление о подписании соглашения между странами.

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Переговоры Зеленского и Трампа - названа точная дата встречи / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

О чем сказал Зеленский:

Переговоры между Украиной и США состоятся в пятницу 28 февраля

В рамках переговоров состоится встреча с президентом США Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в пятницу 28 февраля. Об этом он сообщил во время своего вечернего обращения в Telegram.

По его словам, сегодня, 26 февраля было проведено значительное количество международной работы.

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"Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что соглашение с США, поддержка Украины и ее граждан, а также гарантии мира и безопасности являются залогом того, чтобы Россия больше не угрожала другим народам.

Он также анонсировал встречу с президентом Трампом, подчеркнув ее важность для всего международного сообщества, чтобы обеспечить непрерывность американской поддержки.

"Сила нужна на пути к миру", - резюмировал президент.

Что предусматривает соглашение между Украиной и США / Инфографика: Главред

Переговоры между Украиной и США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и США почти завершили работу над окончательной версией соглашения по полезным ископаемым. Документ получил название "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции из Абу-Даби отметил, что Украина заинтересована в подписании этого соглашения с США, однако документ еще нуждается в доработке, чтобы учитывать ключевые национальные интересы.

Министр финансов США Скотт Бессент в своей статье для Financial Times заявил, что в рамках соглашения по разработке редкоземельных металлов американская сторона не получает права собственности на украинские активы, а также не создает для Киева дополнительной долговой нагрузки. По его словам, новый подход призван обеспечить взаимную выгоду для обеих стран, а многие сообщения о сделке являются искажёнными или ложными.

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