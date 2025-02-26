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Кабмин одобрил подписание соглашения с США по недрам и выделил 6 основных пунктов

Юрий Берендий
26 февраля 2025, 20:39
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Соглашение с США позволит создать Фонд для восстановления Украины и ее экономики и будет полезным для будущих поколений украинцев, отметил Шмыгаль.
Кабмин одобрил подписание соглашения с США по недрам и выделил 6 основных пунктов
Стали известны 6 основных пунктов соглашения с США / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

О чем сказал Шмыгаль:

  • Правительство одобрило подписание соглашения об экономическом сотрудничестве с США
  • Соглашение состоит из шести основных пунктов

Кабинет Министров принял решение о подписании соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, Украина ежедневно борется за свободу, справедливый долговременный мир, безопасность и жизнь своих граждан. Достижение этой цели определено в плане победы, который представил президент Владимир Зеленский. Он включает гарантии безопасности, поддержку фронта, сдерживающие меры, использование стратегического экономического потенциала страны и послевоенную защиту Европы.

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Шмыгаль отметил, что все эти элементы должны работать в комплексе, чтобы обеспечить результат. Вскоре Украина сделает ключевой шаг в рамках этого плана - подпишет соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

"В результате работы переговорных команд это соглашение стало значительно лучше, в соглашении больше нет ни долга в 500 млрд долларов, или любого другого. Больше нет несправедливого пункта о том, что за каждый один доллар новой помощи Украина должна отдавать два доллара", - сказал он в видео.

Сделка с США, Соглашение с США по ресурсам, инфографика Главред
Что предусматривает рамочное соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым / Инфографика: Главред

Премьер-министр отметил, что в обновленной версии соглашения между Украиной и США отсутствуют несправедливые положения, ведь теперь фонд будет принадлежать не только Соединенным Штатам, а станет общей собственностью двух стран.

Шмыгаль также уточнил, что соглашение будет включать шесть ключевых пунктов:

  1. Первое - создание Инвестиционного фонда восстановления, который будет совместной собственностью и будет находиться под управлением правительств Украины и США.
  2. Второе - украинские природные ресурсы остаются в собственности Украины и не будут передаваться ни США, ни любой другой стороне.
  3. Третье - Украина будет направлять в Фонд 50% будущих доходов от своих природно-ресурсных активов.
  4. Четвертое - взносы США в Фонд будут включать средства, финансовые инструменты и другие критически важные активы для восстановления страны.
  5. Пятое - собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты по восстановлению Украины, что фактически создаст Фонд для будущих поколений украинцев.
  6. Шестое - соглашение полностью согласовано с обязательствами Украины в рамках евроинтеграционного процесса, поэтому оно не будет противоречить европейскому курсу страны.

"Таким образом в результате подписания соглашения Украина получает двойную выгоду, мы привлекаем американские инвестиции технологии в восстановление страны и накапливаем ресурс для реализации стратегических проектов для благосостояния каждого украинца и украинки. Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами", - резюмировал премьер-министр Украины.

Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга рассказал об окончательной версии соглашения с США по полезным ископаемым, подчеркнув, что в этом варианте Украина не выступает должником.

После подписания соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов Украина планирует заключить еще один важный документ - соглашение об инвестиционном фонде, заявил Зеленский.

В то же время президент Украины получил официальное приглашение от США для визита и подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако, как сообщает Reuters, администрация президента США выражает сомнения относительно необходимости встречи Зеленского с Трампом. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, причиной таких сомнений стали заявления украинского лидера о том, что соглашение по минералам еще не финализировано.

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Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации.

До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

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