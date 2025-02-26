"Соглашение может иметь большой успех": Зеленский раскрыл детали сделки с США

Что известно о соглашении:
- В соглашении не говорится о том, что Украина должник
- Украина и США будут партнерами
- Эта сделка может иметь большой успех
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали конечного варианта соглашения с США о полезных ископаемых. Об этом он заявил во время брифинга.
Он отметил, что в этой версии соглашения Украина не является должником.
"В соглашении нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Если мы говорим о фонде, это также решенный вопрос в этом рамочном соглашении, то я считаю что там партнеры", - сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что Украина и США будут партнерами. В рамках соглашения будет создан украино-американский фонд.
"Это наши ресурсы. Я благодарен Соединенным Штатам Америки. Мы готовы говорить о партнерстве. Важно то, что этот фонд украино-американский, а не только американский... Но безусловно, смотрите, о деньгах рано очень говорить, потому что это рамочное соглашение", - добавил он.
Следует отметить, что пока в этот фонд деньги поступать не будут, ведь еще не заключен следующий договор, который будет сложнее и серьезнее. Этот договор будет иметь обязательную ратификацию в украинском парламенте.
"Следующий договор о фонде. Там будет уже об отношениях партнерские, деньги и т.д. ... Здесь 50%, которые возмещаются от прибыли новых лицензий и тому подобное. То есть здесь Украина должна разобраться с лицензиями ... 50% от нового идет в фонд, где мы уже являемся партнерами", - пояснил Зеленский.
Сейчас в этом варианте соглашения нет пункта о том, что Украина должна возместить США деньги в соотношении 2 доллара за 1 доллар. Также в соглашении появился важный пункт о гарантиях безопасности.
"Я очень просил, чтобы появилось хотя бы понимание, что мы все равно видим, что все это является частью будущих гарантий безопасности. Поэтому даже в рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение о гарантиях безопасности Украины. И это появилось", - добавил Зеленский.
Президент считает, что это соглашение может иметь большой успех. США будут вкладывать большие средства в добычу, технологии. Тогда Америка будет защищать свои инвестиции.
"Эта сделка может быть большой успех иметь, или тихонько пройти. А большой успех, я считаю, зависит от нашего разговора с президентом Трампа ... Серьезные технологии - это дорогостоящая история. Если мы все видим будущее именно такое, и если мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки являются одной из стран, которая дает гарантию безопасности, или одной из главных стран, то тогда это может быть успех, или первый шаг к устойчивому справедливому миру, к растущей экономике Украины и так далее", - подытожил Зеленский.
Соглашение о редкоземельных металлах с США - последние новости
Как сообщал Главред, США и Украина близки к согласованию соглашения о полезных ископаемых, предусматривающего создание "Инвестиционного фонда реконструкции" под совместным управлением. По данным Axios, фонд направлен на привлечение инвестиций в добычу полезных ископаемых и инфраструктуру.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Белый дом на этой или следующей неделе для подписания соглашения. Однако в Тһе New York Times утверждали, что соглашение не содержит гарантий безопасности для Украины.
Кроме этого, по соглашению, 50% доходов от будущей монетизации минеральных ресурсов будут направляться в специальный фонд для инвестиций в Украину. Киев добился исключения из документа пунктов, которые ранее предоставляли США финансовое преимущество.
Читайте также:
- Финальная фаза "переговоров": Украина готова к подписанию соглашения с США
- Соглашение о недрах между Украиной и США на "финишной прямой" – Axios
- Украина будет "немного несчастной" после хорошего мирного соглашения - Белый дом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред