Финальная фаза 'переговоров': Украина готова к подписанию соглашения с США

Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по сделке.

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США и Украина вышли на финальную фазу "конструктивных переговоров" / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом

Главные тезисы Стефанишиной:

Лидеры США и Украины смогут подписать соглашение в Вашингтоне

Что известно о добывающем потенциале Украины

Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что украинская и американская команды находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.

Вице-премьер на своей странице отметила, что переговоры "были очень конструктивными" и "почти все ключевые детали уже согласованы".

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"Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению... Мы стремимся завершить их как можно быстрее, чтобы перейти к подписанию соглашения. Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы продемонстрировать наши обязательства на десятилетия вперед", - сообщила Стефанишина.

Что известно о добывающем потенциале Украины / Инфографика: Главред

Передача редкоземельных металлов Украины США США

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в США раскрыли два условия сделки по ископаемым. Известно, что в рамках соглашения о возможности США на разработку редкоземельных металлов в Украине американцы не получат право собственности на активы и не будут создавать для Киева новое долговое бремя.

В СМИ раскрыли, что Украина передала США вариант соглашения по ископаемым. По данным издания, документ передали спецпредставителю президента США Киту Келлогу, который после визита в Киев уже направляется в Вашингтон для встречи с американским лидером.

В CNN узнали, что не так с соглашением об ископаемых. Проект соглашения между США и Украиной по доступу к редкоземельным минералам не устраивает Киев. Известно, что президент Владимир Зеленский не поддержит его из-за невыгодных условий.

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