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Пресс-конференция Зеленского к годовщине войны: текстовый онлайн

Мария Тупик
23 февраля 2025, 16:23обновлено 23 февраля, 17:08
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Корреспондент Главреда с места события сообщает о самых важных заявлениях украинских топ-чиновников во время форума "Украина. Год 2025".
форум
Форум "Украина. Год 2025" / фото: Главред

В Киеве проходит форум "Украина. Год 2025" при участии руководителей государственных институций. Завершится событие пресс-конференцией Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время форума выступают спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмигаль, глава СБУ Василий Малюк, глава Минобороны Рустем Умеров, руководитель ГУР Кирилл Буданов, глава ОП Андрей Ермак.

Форум "Украина. Год 2025": онлайн

Сортировка по хронологии
17:31

Ответ Зеленского на слова Трампа о "диктаторе без выборов"

"Я не обижаюсь на Трампа за его слова, обижался, чтобы был диктатором, а это не так... А слова, слова когда-то пройдут. Может когда-то и что-то хорошее обо мне скажут. Честно, важно, что обо мне думают украинцы", - сказал президент Украины.

видео дня
17:29
Форум Украина год Зеленский
Пресс-конференция Зеленского / фото: Главред

"Закончить войну на этой неделе невозможно", - Зеленский

Другие заявления президента:

?Для защиты от российского террора Украине нужно сейчас 20 систем "Patriot" для защиты от российского террора

?Замороженные российские активы - это наши деньги. Именно наши деньги, а не наши с партнерами

17:29

" Десятилетия во власти не собираюсь быть, но и Путину быть у власти на территории Украины не дадим", - заявление Зеленского о выборах

17:28

Зеленский об украинских недрах:

"Где "спящие лицензии" и кто-то что-то ограбил - будем это возвращать, для нас это важно", - сказал президент.

17:20

"Уже нет никаких $500 млрд и нет никаких процентов. Мы продвигаемся", - Зеленский

"В соглашении есть, что на каждый доллар помощи от США Украина должна вернуть 2. Это написано там. Я это подчеркнул красным. Для понимания, это 100% кредит. У меня вопрос: если это вынужденно и мы без этого не можем, вероятно, мы должны на это идти?" - говорит президент.

17:19
цитата дня

"Я не подписываю то, что потом будут выплачивать 10 поколений украинцев", - Зеленский.

По его словам, Трамп в рамках операции с ископаемыми хочет получить с Украины 100% надбавки с предоставленной помощи.

17:11

Зеленский заявил, что готов оставить пост президента в обмен на вступление Украины в НАТО

"Да. Если это будет мир для Украины. Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу это также обменять на НАТО, если есть такие условия. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет. И не собираюсь быть у власти десятилетия. Поэтому это, наверное, мой фокус и желаемая мечта", - заявил Зеленский.

17:10
Форум Украина год Зеленский
Зеленский пресс-конференция / фото: Главред

На счету этой войны - $320 миллиардов, - Зеленский

"120 - Украина, 100 - Европа другие партнеры, 100 - США. Не 500, не 300 и не 700", - рассказал президент о вкладе стран.

17:04

Зеленский объяснил, почему не согласился на первоочередное соглашение от США о "50 на 50"

"Украина говорит: ок, дайте нам гарантии безопасности. Это неотъемлемая часть диалога по этому соглашению. И мы готовы. Давайте говорить о нефти, давайте говорить о газе. Вы добываете - мы делимся, вы приоритет номер один. Но сделайте все, чтобы остановить врага и чтобы восстановить справедливость для нас. Закончите эту войну, остановите, заставьте Путина. Туда, как вы знаете, это входил пакет сдерживания - оружие, ПВО. Я хочу подчеркнуть: это было комплексное предложение. Нам нужны гарантии безопасности, среди которых и усиление украинской армии, и укомплектование наших военных, и ПВО - 100% защита неба над Украиной.

Мы получили первое соглашение, где не было о гарантиях безопасности. И здесь не было никакого скандала, просто оно не соответствует запросу. Вопрос о том, что "50 на 50, давайте все делить". Вот так первое соглашение выглядело, и я сказал, что я не пойду на это и не дам министрам подписать это. (...) Это невозможно просто. Мы не можем просто делить 50 на 50, не понимая, что нас ждет впереди. Если бы стоял вопрос "давайте делить 50 на 50, в том числе то что оккупировано, мы вам помогаем - тогда это предметный разговор.

Когда был второй формат соглашения, там уже появилось о 500 млрд. Тогда стали понятными все месседжи до этого которые шли от США, что мы говорим о долге. Что Украина должна таким образом признать долг".

16:47
Форум Украина год Зеленский
Зеленский пресс-конференция 2025 / фото: Главред

Зеленский о Трампе:

"Я верю, что Трамп хочет и поможет закончить войну. Но силу надо направить на Россию", - Зеленский.

Президент сказал, что США дали помощи больше всех, но по сравнению с ЕС - равноправно.

16:46

Зеленский заявил, что готов оставить пост президента в обмен на вступление Украины в НАТО.

"НАТО самый дешевый вариант гарантий безопасности для Украины", - Зеленский

16:40
Форум Украина год Зеленский
Зеленский на форуме "Украина. Год 2025" / фото: Главред

Владимир Зеленский начал свою пресс-конференцию накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения

16:40

россии нужно прекращение огня. Нужна передышка — Иващенко

Это нужно кремлю для восстановления экономики.

"Для накопления новых запасов, подготовки армии, перегруппировки войск и продолжения новой агрессии против Украины", — добавил глава внешней разведки.

16:39
Форум Украина Год Малюк
Малюк / Фото: Главред

С 2022 года СБУ вынесла больше 3000 подозрений предателям, а суды вынесли более 1300 приговоров. Средний срок 12-15 лет, а топовым крысам - пожизненное, — Малюк

16:38

85% уничтоженного личного состава и техники ВС рф - это работа дронов, — Малюк

160 тыс тонн боеприпасов было уничтожено в российском Торопце, после этого там было 4 землетрясения

Также он сообщил, что русня остановила экспорт бензина.

16:37
Форум Украина Год Буданов
Буданов / Фото: Главред

Это провал полный. Высшее руководство рф осознало, что они совершили ошибку в 2022, тогда полностью провалилась их разведка, которая базировалась на ложных данных, — Буданов

16:37

Альтернатива Starlink в Украине уже есть, — Умеров

16:36
Форум Украина Год Сибига
Сибига / Фото: Главред

Украинская резолюция будет вынесена на голосование в ООН — Сибига

Глава МИД заявил, что американская сторона проинформировала о своем намерении внести короткую резолюцию.

"Это не взаимоисключающие процессы", — заявил Сибига.

Украинская резолюция фокусируется о последовательной позиции ООН в течение трех лет после вторжения. Дипломатический процесс продолжается, добавил он.

Сибига сообщил, что провел 22 телефонных разговора с партнерами по этому поводу: "У нас есть поддержка всех партнеров. Наша резолюция будет вынесена на голосование".

16:36

Еще заявления Сырского:

▪️Курская операция разрушила планы российского наступления. Оккупанты перекинули на это направление самые боеспособные части. Курская операция спустя 6 месяцев не потеряла своего значения.

▪️Бьем в глубь России уже на 1700 км. И это расстояние постоянно увеличивается.

▪️Россияне не отказались от планов захватить всю Украину.

16:35

Конечный замысел россиян - захват всей Украины, - Сырский

"Россияне стремятся оттеснить Силы обороны за пределы восточных и южных областей и выйти на их админграницы. Но спустя три года полномасштабной российской агрессии их планы остаются нереализованными", - отметил Главнокомандующий.

16:34
сырский
Фото: Главред

Ситуация с обеспечением оружием и военной техникой остается тяжелой, - Сырский

16:33
Форум Украина Год Умеров
Рустем Умеров / Фото: Главред

96% дронов покупается или производится именно в Украине, - Умеров

16:32
Форум Украина Год Малюк
Малюк / Фото: Главред

"Буданова собирались убить на прошлую Пасху, перед инаугурацией Путина. Планировалось и покушение на меня", - глава СБУ Василий Малюк.

16:32

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что он и министр экономики Юлия Свириденко сегодня едут на переговоры с американскими партнерами.

Об этом стало известно во время форума "Украина. Год 2025" в Киеве.

16:28
Форум Украина Год Свириденко
Свириденко / Фото: Главред

В 2025 году стоит ожидать экономического роста Украины - первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко

16:28
Форум Украина Год Ермак
Ермак / Фото: Главред

Не страшно когда есть споры дома, страшно - когда мы можем потерять этот дом - Ермак

16:27
Форум Украина Год Сибига
/ Фото: Главред

Зеленский поставил задачу закончить войну до конца года - Сибига

16:26

Мы объединены вокруг нашего Президента и будем такими до победы, - Шмыгаль

16:26
Форум Украина Год Шмыгаль
Фото: Главред

Производство боеприпасов в Украине выросло в 6 раз, Украина вкладывает значительный ресурс в развитие ВПК - Шмыгаль

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