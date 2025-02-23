Пресс-конференция Зеленского к годовщине войны: текстовый онлайн

17:04

Зеленский объяснил, почему не согласился на первоочередное соглашение от США о "50 на 50"

"Украина говорит: ок, дайте нам гарантии безопасности. Это неотъемлемая часть диалога по этому соглашению. И мы готовы. Давайте говорить о нефти, давайте говорить о газе. Вы добываете - мы делимся, вы приоритет номер один. Но сделайте все, чтобы остановить врага и чтобы восстановить справедливость для нас. Закончите эту войну, остановите, заставьте Путина. Туда, как вы знаете, это входил пакет сдерживания - оружие, ПВО. Я хочу подчеркнуть: это было комплексное предложение. Нам нужны гарантии безопасности, среди которых и усиление украинской армии, и укомплектование наших военных, и ПВО - 100% защита неба над Украиной.

Мы получили первое соглашение, где не было о гарантиях безопасности. И здесь не было никакого скандала, просто оно не соответствует запросу. Вопрос о том, что "50 на 50, давайте все делить". Вот так первое соглашение выглядело, и я сказал, что я не пойду на это и не дам министрам подписать это. (...) Это невозможно просто. Мы не можем просто делить 50 на 50, не понимая, что нас ждет впереди. Если бы стоял вопрос "давайте делить 50 на 50, в том числе то что оккупировано, мы вам помогаем - тогда это предметный разговор.

Когда был второй формат соглашения, там уже появилось о 500 млрд. Тогда стали понятными все месседжи до этого которые шли от США, что мы говорим о долге. Что Украина должна таким образом признать долг".

