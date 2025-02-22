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США требуют слишком много: в CNN узнали, что не так с соглашением об ископаемых

Руслана Заклинская
22 февраля 2025, 17:39
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США требуют у Украины полезных ископаемых на большую сумму, чем было потрачено на войну.
США требуют слишком много: в CNN узнали, что не так с соглашением об ископаемых
США хотят больше, чем Украина потратила на оборону / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное:

  • В рамках соглашения о полезных ископаемых Вашингтон требует больше, чем Украина потратила на оборону
  • С 24 февраля украинское правительство начнет активную работу над соглашением
  • Украина настаивает на четких гарантиях безопасности и планирует саммит с США

Проект соглашения между США и Украиной по доступу к редкоземельным минералам не устраивает Киев. Президент Владимир Зеленский не поддержит его из-за невыгодных условий, ведь Вашингтон требует больше, чем Украина потратила на оборону. Об этом пишет CNN.

"Это странное предложение - пытаться отобрать у страны, ставшей жертвой войны, больше, чем она потратила на оборону", - отметил источник издания.

видео дня

По данным CNN, США стремятся получить доступ к стратегически важным украинским ресурсам в рамках более широких переговоров по прекращению войны с Россией. В то же время Киев настаивает на надежных гарантиях безопасности и механизмах, которые обезопасят страну от новой агрессии РФ.

Президент США Дональд Трамп 21 февраля заявил, что Вашингтон и Киев "достаточно близки" к достижению соглашения. По информации издания, между сторонами продолжаются интенсивные переговоры, но в пятницу удалось достичь определенного прогресса.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Что такое редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил японскому изданию NHK, что со следующей недели украинское правительство начнет серьезную работу над соглашением о стратегических полезных ископаемых и гарантиях безопасности с администрацией президента США Дональда Трампа.

"Украина готова работать с партнерами по полезным ископаемым страны, но хочет получить конкретные гарантии безопасности", - отметил спикер ВР.

По его словам, с понедельника экспертная группа начнет консультации с американской стороной по соглашению о полезных ископаемых. Киев готов сотрудничать с партнерами, но настаивает на четких гарантиях безопасности.

Также Украина стремится как можно быстрее провести саммит с представителями Вашингтона для обсуждения ключевых аспектов будущего соглашения. Стефанчук напомнил, что президент Владимир Зеленский еще в сентябре прошлого года предлагал Соединенным Штатам совместно разрабатывать украинские полезные ископаемые в рамках "плана победы".

Соглашение о рикоземельных металлах с США - последние новости

Напомним, на прошлой неделе США предложили Украине соглашение о добыче и использовании редкоземельных металлов, которое в Киев лично привез министр финансов США Скотт Бессент. Однако первоначальный вариант документа не получил поддержки украинских властей.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение. После отклонения первого варианта администрация президента США Дональда Трампа представила обновленное предложение по добыче украинских полезных ископаемых.

Как сообщал Главред, сейчас команды Украины и США работают над проектом соглашения. Зеленский подчеркнул, что надеется на справедливый результат.

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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