Представитель Трампа в Киеве: как соглашение с США изменит войну и что получит Украина

Соглашение между Украиной и США может стать сигналом для российского руководства и продемонстрирует поддержку Украины со стороны США, отметил Бессент.

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Соглашение между Украиной и США - что получит Украина в обмен на редкие металлы / Коллаж: Главред,

О чем идет речь в материале:

Что получит Украина в обмен на редкоземельные металлы

Почему Украина не подписала соглашение с США

Когда подпишут соглашение между США и Украиной о партнерстве

13 февраля, министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Украину с черновиком соглашения, которое предусматривает доступ к украинским полезным ископаемым на сумму 500 миллиардов долларов в обмен на поддержку со стороны Вашингтона.

Соглашение между Украиной и США предусматривает стратегическое партнерство в сфере использования редкоземельных металлов в обмен на военную помощь. Украина, которая имеет значительные залежи критически важных полезных ископаемых, может стать ключевым поставщиком для американской промышленности, в частности в производстве высокотехнологичного оружия, электроники и оборонных систем. В ответ США расширяют поддержку украинской армии, предоставляя современное вооружение и военную технику, что укрепляет обороноспособность страны перед угрозами со стороны России.

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Что привез министр финансов США в Украину

Министр финансов США Скотт Бессент передал Украине проект соглашения о доступе к украинским полезным ископаемым на 500 миллиардов долларов в обмен на поддержку со стороны Вашингтона. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-брифинга после встречи с Бессентом. Он отметил, что переговоры были конструктивными, в частности обсуждались вопросы гарантий безопасности для Украины и сотрудничество в сфере полезных ископаемых.

Зеленский отметил, что украинская сторона получила первый вариант документа от США и намерена тщательно его проанализировать, чтобы как можно быстрее согласовать все детали и подписать соглашение, передает "Суспільне".

Президент Украины подчеркнул, что во время переговоров не обсуждался вопрос природных ресурсов на временно оккупированных Россией территориях.

Что получит Украина в обмен на ресурсы

Министр финансов США Скотт Бессент на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве назвал пять ключевых причин, почему соглашение о партнерстве между Украиной и США является важным для обеих стран, передает Укринформ.

"Этот документ (проект соглашения о партнерстве между Украиной и США - ред.) является важным с точки зрения видения президентом Трампом быстрого урегулирования этого конфликта. Мы считаем, что это даст украинскому народу дальнейшие гарантии американской помощи", - сказал Бессент.

В частности, он отметил, что такое соглашение станет мощным сигналом для российского руководства относительно обязательств США перед Украиной.

Что такое редкоземельные металлы и какие есть в Украине / Инфографика: Главред

Также оно продемонстрирует американцам, что оба государства не только разделяют общие ценности и вызовы безопасности, но и стремятся к согласованности в экономических вопросах в интересах американского народа.

Кроме того, Бессент выразил убеждение, что рост инвестиций США в Украину после завершения войны будет способствовать экономическому восстановлению страны и обеспечит большую безопасность для ее граждан.

"И в-пятых, я считаю, что более близкий взгляд США на украинскую экономику может стать ускорителем для постконфликтного восстановления", - сказал Бессент.

На вопрос о возможности применения США военной силы для получения доступа к украинским ресурсам на оккупированных территориях он уклонился от ответа, отметив, что является министром финансов, а не министром обороны.

"Я здесь сегодня, чтобы поддержать Президента Зеленского и украинский народ в вопросе экономической безопасности", - сказал американский чиновник.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон будет продолжать поддержку Украины в обмен на соглашение по добыче редкоземельных металлов. По его словам, президент США Дональд Трамп настроен сделать все возможное для скорейшего завершения войны. Он также подчеркнул, что США преданы независимости Украины, и американское общество должно понимать причины вовлечения их страны в украинские дела.

"У президента Трампа есть план прекращения этой войны, и мы хотели бы заключить соглашение об экономическом сотрудничестве. И в обмен на это соглашение США продолжат оказывать материальную поддержку Украине, ее народу. Что мы имеем здесь. И мы думаем, что это станет сильным сигналом для американского народа о том, что деньги, которые поступают в Украину, означают, что у нас общие ценности, что у нас общая безопасность, и мы надеемся увеличить наши общие экономические обязательства", - пояснил министр финансов США как будет выглядеть соглашение о сотрудничестве между Украиной и США.

Бессент подчеркнул, что Трамп активно работает со всеми сторонами для прекращения войны. Он также сообщил, что президент Владимир Зеленский проведет встречу в Мюнхене с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, тогда как американское правительство пересмотрит документ о партнерстве между государствами.

"Мы считаем этот документ важным. США и Украина имеют общие ценности, и мы хотим укрепить наше экономическое сотрудничество. Мы считаем, что это важный сигнал миру, обществу и России, что мы стоим вместе", - подчеркнул глава Минфина США.

Отдельно Бессент отметил, что соглашение с Украиной позволит США укрепить свои экономические обязательства в рамках партнерства с украинским правительством и народом.

"Это обеспечит после завершения конфликта долгосрочный щит безопасности для всех украинцев", - подчеркнул он.

Почему Украина не подписала соглашение с США

Президент Украины Владимир Зеленский надеялся на личную встречу с президентом США Дональдом Трампом, однако вместо этого в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент, который представил финансовое соглашение, которое Зеленский не подписал, сообщает CNN.

"Он надеялся встретиться с президентом США Дональдом Трампом лично, чтобы обсудить широкое видение мира, после того, как президент США предположил, что в пятницу они могут встретиться, и его команда немедленно начала пытаться запланировать эту встречу. Вместо этого ему представили тех, кого Зеленский назвал "серьезными людьми", и передали через Бессента финансовое соглашение, которое он не подписал", - говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что еще одним разочарованием для Зеленского стало сообщение о втором за последние дни телефонном разговоре между Трампом и Путиным.

"Мы не знаем деталей того, о чем говорили Трамп и Путин. Но мы можем быть уверены, что глава Кремля ждал этого момента в течение трех лет - с нетерпением ожидая времени, когда его гротескная толерантность к сотням ежедневных смертей может превратиться в трещину в единстве Запада, или когда европейские члены НАТО получат от своего американского гаранта сообщение, что они сами по себе", - добавляет обозреватель.

Несколькими часами ранее новый министр обороны США Питер Хеггет лишил Зеленского надежд относительно ключевых аспектов мирного соглашения. В частности, он заявил, что Украина не станет членом НАТО и не вернется к границам 2014 года. Также любые миротворческие силы на линии разграничения будут не американскими, а европейскими или неевропейскими, поскольку Европа должна сама заботиться о собственной безопасности.

Если первые два пункта еще можно было предусмотреть, то вопрос состава миротворческих сил имеет решающее значение, ведь без американских гарантий безопасности соглашение фактически теряет смысл. Однако Хеггет дал понять, что этот вариант не рассматривается.

Таким образом, начали вырисовываться контуры мирного плана, похожего на тот, который еще в апреле 2024 года предлагал Кит Келлогг. Тогда он выступил за миротворческие силы, укомплектованные европейцами, призвал Украину отказаться от членства в НАТО и допустил возможность проведения выборов.

"И, что важно, он сказал, что помощь Украине должна быть превращена в кредиты, которые Киев когда-то вернет. Возможно, это стало частью предложения, которое Бессент сделал Зеленскому в среду", - отмечает экспет.

Министр финансов США во время визита в Киев также обсуждал вопрос редкоземельных полезных ископаемых. Однако CNN напоминает, что в 2017 году Дональд Трамп уже заинтересовался подобным предложением в Афганистане, однако в итоге подписал соглашение с талибами.

Издание отмечает, что есть основания полагать, что нынешний подход Трампа базируется на более последовательных принципах и тщательной подготовке. Его команда, очевидно, вела конфиденциальные переговоры и, похоже, воплощает план, который Кит Келлог предложил ранее. Это требует дисциплины, но также хитрости и терпения для его реализации.

Какие самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

У Путина есть все эти качества, и для него победа в Украине определяет не только личное политическое выживание и наследие, но и глобальный баланс сил на десятилетия вперед.

Что касается Трампа, то война в Украине для него - это вопрос, который он считал возможным решить за 24 часа после прихода к власти и который, по его мнению, вообще не начался бы, если бы он был президентом в 2022 году. Это не его приоритет, как и Зеленский.

"Человек на вершине его списка вызовов - Путин. Именно с ним он стремится заключить мир, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты технически не находятся в состоянии войны в Украине. И это пока все, что нам нужно знать", - резюмирует Ник Уолш.

Реакция Офиса президента

В ответ на материал CNN о том, что Владимир Зеленский не подписал соглашение с США, "Суспільне", ссылаясь на источники в Офисе президента, сообщило, что украинская сторона сейчас анализирует проект финансового соглашения с США по редкоземельным полезным ископаемым. Ответ на это предложение планируют предоставить во время встречи с вице-президентом США Джеем Ди Венсом в Мюнхене.

По данным источника, во время телефонного разговора Зеленский заверил президента Трампа, что Украина получила проект соглашения, начала его анализ и предоставит официальный ответ во время запланированных переговоров в Мюнхене.

"Готовимся сделать все максимально эффективно, чтобы дать как можно больше пользы Украине и Америке и сделать это успехом. Сам президент Трамп не обращался подписать это соглашение, обсуждение шло с министром финансов США. Президент Трамп все воспринял в разговоре положительно", - рассказал источник.

Когда подпишут соглашение между Украиной и США

Украина и США могут подписать соглашение по полезным ископаемым уже 14-16 февраля или даже раньше. Проект этого документа сегодня привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля.

"Я знаю, что нашей команде передали первый проект соглашения от Соединенных Штатов о партнерстве между нашими странами. Я очень хочу, чтобы наша команда изучила этот документ, и мы сделаем все, чтобы как можно быстрее изучить и подписать этот документ. Потому что Соединенные Штаты - это наши главные партнеры. Я со своей стороны сделаю все, чтобы наша команда чиновников сейчас поработала эти ближайшие два дня и имела возможность зафиксировать конкретные договоренности уже в Мюнхене", - отметил президент Украины.

Что должна получить Украина в обмен на редкоземельные металлы - мнения экспертов

Экс-глава Луганской военно-гражданской администрации и бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в интервью Главреду прокомментировал идею президента США Дональда Трампа по обмену украинских редкоземельных металлов на помощь от Вашингтона.

Он отметил, что теоретически такая сделка не является чем-то чрезвычайным.

"Если у нас есть возможности, то почему бы нет? Хочу напомнить, что Советский Союз за ленд-лиз рассчитывался еще при Горбачеве, возможно, даже после распада Союза что-то еще платила Россия за ленд-лиз от США, который СССР получал во время Второй мировой войны", - привел пример Тука.

Он заявил, что если мы не смогли защитить себя и потеряли возможности усилить собственную безопасность, то придется за это платить. Най его мнению, это вполне справедливо.

Тука также подчеркнул, что пока нет смысла обсуждать детали - стоимость, объемы и условия сделки, поскольку отсутствует конкретная информация.

"Сейчас кто-то скажет, что у нас лития на 15 триллионов долларов, поэтому дайте нам 15 триллионов и заберите две лопаты лития. Это популизм. Все это не так работает", - отметил он.

По его словам, требования выдвигают те, кто сильнее, а Украина пока может только предлагать. Он отметил, что хотел бы заключить с США соглашение, подобное тому, которое имеет Израиль, ведь это сделало бы вопрос вступления в НАТО менее актуальным.

По его мнению, прямых двусторонних соглашений вполне достаточно, даже несмотря на общее увлечение НАТО.

"Кроме того, благодаря событиям, которые сейчас разворачиваются в Украине, все оценили крайне низкую эффективность ООН. Также неоднократно на собственном опыте мы имели возможность убедиться в несовершенстве алгоритмов принятия решений в Евросоюзе, когда различные "орбаны" могут блокировать эти решения. Таким образом, эффективность таких организаций, как ЕС, ООН, НАТО и т.д., где решение принимается консенсусом, очень низкая", - указывает он.

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