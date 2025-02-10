Война может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – Тука

Весной и летом Россия может осуществить мощные наступательные операции, под угрозой три области Украины, считает Георгий Тука.

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Украина готовит для России сюрпризы в 2025-м в сфере новейших технологий и вооружений – Тука / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с бывшим главой Луганской военно-гражданской администрации и заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгием Тукой. Общаясь с читателями, он рассказал, чего ждать от Трампа в процессе урегулирования российско-украинского конфликта, при каких условиях Трамп может открыть шлюзы американской военной помощи Украине, какие козыри будет иметь Киев на переговорах, почему не стоит рассчитывать на прекращение огня в 2025 году, и почему война может продолжаться еще 10-20 лет, а также почему продолжение Россией войны против Украины может привести к бунту регионов в РФ и распаду российского государства.

Представляем стенограмму чата с Георгием Тукой.

Mia: Ваши первые впечатления от заявлений и шагов Дональда Трампа на посту президента США в отношении Украины и войны с Россией? Трамп станет для Украины катастрофой или возможностью закончить войну?

Георгий Тука: Мое отношение к Трампу негативное, как и к популистам любой страны и любого сорта. Категорически не воспринимаю политиков такого жанра. Когда я слышу обещание закончить войну за 24 часа или повысить зарплату учителям до 4 тысяч евро, у меня появляется стойкое ощущение, что из меня делают дурака, и это вызывает у меня обиду. Поэтому и моя оценка этого человека соответствующая.

Большинство заявлений, которыми фонтанирует Дональд Трамп, вызывает у меня глубокое беспокойство, поскольку они носят провокационный характер и по большей части не подтверждены никакими исследованиями, а реализация этих заявлений будет иметь исключительно негативные последствия, причем не только для отношений Украины и США.

Например, не успел Трамп ввести тарифы на импорт из Китая, как сразу Китай ввел встречные тарифы. Даже американские эксперты выражают беспокойство относительно возможного дальнейшего раскручивания этой спирали: это, по их мнению, может привести к неконтролируемым негативным последствиям для самих Соединенных Штатов.

Заявления Трампа по Украине вызывают беспокойство, отметил Тука / Фото: скриншот из видео

Другой пример. Меня просто шокировал безголовый кавалерийский наскок на самое известное и эффективное агентство USAID. Сразу отмечу, что я никогда в жизни ни от кого не получал никаких грантов, поэтому меня не обвинишь в том, что я являюсь заинтересованным лицом. Но когда я начал работать на Луганщине, много раз собственными глазами видел проекты, которые реализовывало это агентство: ремонты школ, детских садов и больниц, оборудование сельских школ современными компьютерными классами со спутниковой связью, ремонты мостов и дорог, а также финансирование огромного количества крайне необходимых Украине социальных проектов для вынужденных переселенцев, демобилизованных бойцов, для женщин, страдающих от насилия, и тому подобное. Действия Трампа в отношении USAID у меня ассоциируются с позорным бегством США из Афганистана. Более того, то, что планируется сделать с USAID, – это Афганистан, умноженный на 10.

Удивляюсь дикости и примитивизму авторов идеи. Неужели рядом с Трампом нет ни одного человека, который бы объяснил ему значение понятия soft power ("мягкая сила")? Это американское агентство было самой эффективной "мягкой силой" США. В современном глобализированном мире не существует пустоты: если Штаты откуда-то уходят, эта пустота очень быстро заполнится их конкурентами или противниками и врагами. Можно даже не сомневаться, что таким действиям в отношении USAID в Москве и Пекине аплодируют стоя и уже готовятся зайти на освободившееся место.

Меня возмущают и наши дураки, которые радуются тому, что "грантоедов" лишили грантов. Можно по-разному относиться к журналистам, которых называют "грантоедами" (лично я вообще не употребляю такого термина), но сократилось финансирование именно проукраинских СМИ. При этом – можете даже не сомневаться – уже со следующей недели возрастет финансирование Россией "пятой колонны" в Украине.

Главред: Хорошо, но вопрос был о том, как вы оцениваете шаги и решения Трампа именно относительно войны в Украине.

Георгий Тука: Никаких реальных шагов пока не было. Недавно от Трампа мы услышали, что переговоры продвигаются результативно. Но почти сразу после этого кремлевский представитель Песков сообщил, что никакие переговоры не ведутся. Впрочем, не исключаю, что определенные неформальные контакты действительно происходят, более того, были они и при Байдене. И я не удивлюсь, если впоследствии станет известно, что подобные контакты есть и с украинской стороной.

Если же говорить о заявлениях, которые звучали со стороны генерала Келлога, спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России, то последнее громкое из них касалось необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года. По моему мнению, это абсолютно нереалистично. Такие заявления свидетельствуют о том, что эти люди некомпетентны в тех вопросах, которыми им предстоит заниматься в ближайшем будущем.

Смотрите видео, в котором Георгий Тука поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны в Украине и перспектив урегулирования конфликта:

Дмитрий, Киев: Как вы оцениваете перспективу переговоров Трампа и Путина по прекращению огня в Украине? Трампу удастся не только уговорить Путина согласиться на этот режим, но и найти действенные гарантии, чтобы этот режим сохранялся?

Георгий Тука: Прежде всего сейчас действительно речь идет не об установлении мира, а о прекращении огня, а это абсолютно не тождественные понятия. Довольно часто журналисты и политики сознательно или бессознательно занимаются подменой понятий, рассказывая о "мирных переговорах".

К переговорам по прекращению огня я отношусь скептически. Для установления мира мало договориться между Украиной и США об определенных условиях мира, ведь есть еще и страна-агрессор Россия.

Сегодня нет оснований считать, что Россия стремится завершить острую фазу войны. Оккупанты ежедневно продвигаются по территории Украины. Экономика России не демонстрирует падения, и даже самые оптимистичные для нас прогнозы говорят о том, что российская экономика может держаться еще 2-5 лет, то есть она не обвалится ни завтра, ни через месяц. Путину удалось разорвать дипломатическую изоляцию России, которую в начале полномасштабного вторжения в Украину создавала коалиция демократических стран. Таким образом, нет никаких признаков того, что Путин стремится к миру.

Как по мне, единственное, что может заставить Путина начать диалог о мире, – это сила.

Подавляющее большинство вариантов "мирных планов" новой американской администрации, которых мы уже наслушались вдоволь, не предусматривает предоставления или увеличения военной помощи Украине. Они строятся на том, что Украина будет вынуждена согласиться на потерю суверенитета над частью своих территорий и отказаться от политики интеграции в НАТО. Подобные идеи точно не направлены в пользу Украины, поэтому я к ним отношусь негативно.

Более того, я убежден, что, если сейчас при определенных условиях удастся добиться прекращения огня вдоль линии фронта (хотя и к этому я отношусь весьма скептически), Россия использует паузу исключительно для развития собственной армии. Россияне этого не скрывают. Ведь стратегическая цель Москвы не достигнута, поэтому России нужно передохнуть.

Кроме того, там поняли, до какого катастрофического состояния довел российскую армию гад и коррупционер Шойгу. За последние два месяца 31 высокопоставленный чиновник минобороны России оказался за решеткой по обвинению в коррупции (как бы я хотел, чтобы то же самое происходило у нас!). Фактически в России выбили все окружение Шойгу, кроме его первого заместителя, который ходит на допросы, и самого Шойгу. Из Курской области две недели назад этапировали в Москву 31 чиновника. Их обвиняют в хищении средств на строительстве фортификационных сооружений.

Либо окружение Путина переоценило возможности России выдерживать такую коррупционную нагрузку, которая была в течение последних 25 лет, либо понятно, до какой пропасти дошла Россия. Тем не менее, в РФ идет реальный процесс наказания "мздоимцев". И это меня не настраивает на позитив, потому что целью этих действий является усиление армии РФ и российского военно-промышленного комплекса.

Вместе с тем, я абсолютно убежден, что в случае прекращения активной фазы боевых действий руководство нашего государства будет продолжать позорную политику мародерства, "большой стройки" и "миллиарда деревьев". В результате этих 3-5 мирных лет различие в состоянии вооруженных сил Украины и России существенно увеличится не в нашу пользу.

По словам Туки, сегодня нет никаких признаков того, что Путин стремится завершить острую фазу войны / Фото: kremlin.ru

Константин_59: Прекратятся ли бои в 2025 году, удастся ли установить и сохранять длительное время режим прекращения огня?

Георгий Тука: Я не вижу объективных предпосылок для прекращения боев в 2025 году. Даже начало переговоров трудно ожидать, потому что пока нет даже предмета для разговора. Когда переговоры начнутся, знает только Ванга. Но и начало переговоров совершенно не означает прекращения огня.

Переговоры будут продолжаться неизвестно сколько во время активной фазы боевых действий. И Путин во время переговоров, наоборот, будет пытаться как можно больше обострить ситуацию и на фронте, и в тылу, и в украинском обществе. Для этого он задействует все возможные ресурсы, чтобы во время переговоров как можно существеннее ослабить наше государство.

Главред: То есть с началом переговоров Путин вообще взбесится.

Георгий Тука: Именно так. И, как по мне, этот процесс уже начался. За последние пару недель стремительно возросло количество обезвреженных Службой безопасности Украины диверсантов, причем разных, начиная от мерзавцев, которые за 300 гривен поджигают военные автомобили, и заканчивая "повстанческим движением", которое пытались организовать "младокоммунисты", чьи ячейки были обнаружены в нескольких областях. Также явно возросла активность пророссийской "пятой колонны", в частности, в медиа. Все это является свидетельством того, что каждую неделю растет давление на Украину. И я думаю, что это давление России будет нарастать.

Ситуация на фронте обострится, как только начнутся переговоры, потому что Путин будет делать все для этого, отметил Тука / Фото: 22 отдельная механизированная бригада

Yanina: Как думаете, Трампа ждет разочарование в договороспособности Путина? Если да, то как он будет действовать дальше?

Георгий Тука: Возможны два сценария.

Оптимистический сценарий предполагает, что, когда Трамп увидит, что ему не удается не то что установить справедливый мир, а даже просто остановить боевые действия, он повернется спиной к "другу Владимиру" и откроет шлюзы американской военной помощи Украине.

Я не являюсь знатоком психологии Дональда Трампа, но думаю, что более вероятен сценарий, при котором у Трампа будет следующая позиция: они оба (Зеленский и Путин, – ред.) виноваты, они оба недоговороспособны, поэтому пусть сами между собой выясняют отношения, а США здесь ни при чем.

Трамп может открыть для Украины шлюзы американской военной помощи, но при одном условии – Тука / Фото: kremlin.ru

Omega: Чего ждать Украине от переговорного процесса на данном этапе и при нынешней ситуации на поле боя? К каким компромиссам Трамп может склонять Киев, к каким – Москву?

Георгий Тука: Нет никаких оснований ожидать чего-то хорошего. Надеяться – можно, но лучше апеллировать к трезвой оценке реальности. Когда первые "оркобанды" появились под Киевом, я говорил, что эта война минимум на 3-5 лет. В меня тогда летело много камней, потому что люди верили заявлениям о "мире за неделю" и "кофе в Ялте за месяц".

Никакого прекращения огня не будет. Если это вдруг и произойдет, то, по самому оптимистичному сценарию, это произойдет не раньше, чем осенью-зимой. Пока будут продолжаться возможные переговоры, российская сторона будет обострять ситуацию абсолютно во всех сферах противостояния: политической, экономической, финансовой, военной и тому подобное. Россия будет расшатывать внутреннюю ситуацию в Украине, будет пытаться усилить противостояние между армией и украинским обществом. Например, у истерии по поводу "бусификации" тоже оттуда ножки растут.

Это не значит, что нужно посыпать голову пеплом. Но следует трезво смотреть на ситуацию.

Враг будет продолжать продвигаться. У нас пока не хватает возможностей для того, чтобы его остановить, не говоря уже о том, чтобы отбросить его назад. Российские войска будут продолжать свои атаки, они будут увеличивать количество этих атак. Также будет расти количество атак по гражданским объектам в тылу. Все это будет. Нет сейчас объективных оснований ожидать того, что в ближайшие недели кому-то удастся утолить аппетиты хищного зверя.

Главред: В вопросе шла речь о том, к каким компромиссам Трамп может склонять Киев и Москву. Давайте вернемся к этому.

Георгий Тука:

Россию сейчас Трамп может склонять, а Украину он будет принуждать. Согласитесь, это не тождественные вещи. Мы слишком слабы, и в этом треугольнике США – Россия – Украина мы играем далеко не равнозначную роль. Об этом можно не говорить, но понимать это просто необходимо просто для того, чтобы просто осознавать свое место.

К сожалению, мы слишком слабы для того, чтобы диктовать или пытаться оказывать результативное сопротивление тем или иным решениям Белого дома. Потому американцам нас принуждать легко. Возможностей для этого у администрации Трампа очень много, в частности уменьшение или вообще отказ от предоставления финансовой помощи, оружия, блокирование счетов наших родненьких мародеров и тому подобное.

Что касается России, то на данный момент позиция Путина выглядит непоколебимой - мол, он сказал, чего хочет, поэтому только так, и не иначе. Но и рычагов давления на Россию у США хватает, хотя применение подавляющего большинства из них не дадут мгновенного эффекта – в лучшем случае эффект станет заметным в перспективе 2-5 лет. Это же касается и снижения цены на нефть, на что так уповает Трамп. Кстати, сам Трамп как лидер США технически не способен реализовать это обещание, потому что нет у Штатов возможности стремительно увеличить добычу нефти – месторождения действительно есть, но для их разработки понадобятся колоссальные инвестиции и время, минимум два года.

По мнению Туки, Украина слишком слаба, чтобы оказать результативное сопротивление решениям Белого дома / Фото: Офис президента Украины

Хотя нам на руку играет ситуация, которая сейчас складывается в ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти). Ситуация пока туманна, но есть перспектива, что США удастся договориться прежде всего с Саудовской Аравией. Впрочем, некоторые считают, что в этом году ОПЕК вообще может прекратить свое существование. В последние годы практически все члены организации демонстрируют разочарование в механизмах сохранения баланса между количеством добытой нефти и ценой, поскольку они не дают эффекта. Поэтому некоторые страны начинают просто плевать на ограничения, которые диктует эта организация. И эти страны вполне способны завалить рынок нефти и зарабатывать не меньше, чем сейчас, но не с большой маржи, а с больших объемов нефти, которая будет продаваться. Сейчас начинаются переговоры между американцами и саудитами, и большинство экспертов надеется на положительный исход этих переговоров.

Так что у Америки хватает рычагов влияния на Россию. Это признают даже российские эксперты. Да, они являются "путиноидами" и "зет-патриотами", но не такими придурками, как Соловьев. Они видят угрозы и для российской экономики, и для российского населения. Сейчас сгустились тучи над главой центробанка РФ Набиуллиной, потому что реально экономика России не выдерживает ставки ЦБ 20%. Промышленность такого не может выдержать. И сейчас громче всего вопят гиганты военно-промышленного комплекса России.

С другой стороны, если сейчас уменьшить учетную ставку, это может привести к существенной инфляции в РФ, в том числе к галопирующей.

Поэтому ситуация в России достаточно нестабильна, но такое "болото" там может продолжаться еще не один год.

Главред: Вы говорите о том, что Украина сейчас слабая, поэтому США и Россия будут договариваться между собой, а нас просто заставят выполнять эти договоренности. А что в этой ситуации и этой схеме будет делать Европа? Согласится ли она с таким раскладом, или будет молча наблюдать? Прежде всего – Британия.

Георгий Тука: Очень хочу верить в то, что молчаливой реакции Европы не будет. Но не стоит смотреть на мир сквозь "розовые очки". Но дело не в нас, а в самой Европе.

Трамп своими высказываниями, например, заявлениями по Гренландии, НАТО и фискальной политике в отношениях с Евросоюзом, не то чтобы напугал европейцев, но заставил их протрезветь. И первым звоночком стало принятие решения о предоставлении масштабной военной помощи Украине. Фактически впервые за 70 лет европейцы сами для себя открыли собственные склады вооружения, и то, что они там увидели собственными глазами, ужаснуло их. Ни для кого не секрет, что практически все оборудование, которое мы получали и получаем из Европы, проходит капитальный ремонт перед тем, как отправиться в Украину. И все равно мы иногда получаем технику, которая не является боеспособной. Когда трезвые европейские политики открыли "закрома родины", они, как говорил Матиос, "офигели".

Кроме того, европейцы пытались переложить большую часть помощи Украине на США. Некоторое время им это удавалось. Когда Трамп во время предвыборной гонки пару раз позволил себе уничижительно высказываться в отношении Европы и НАТО, судя по комментариям некоторых европейских лидеров, Европа начала просыпаться. Конечно, хотелось бы, чтобы Европа проснулась еще три года назад, но это происходит сейчас, и только сейчас начинают выделяться дополнительные средства на перевооружение европейских стран. Конечно, речь идет о перевооружении европейских армий, а не нашей.

Европа не сможет заменить реальную военную помощь США Украине, считает Тука / Фото: 33 отдельная механизированная бригада

У меня есть большой скепсис относительно способности Европы заменить реальную военную помощь США Украине. Если говорить о финансовой помощи, то – безусловно, способна, а вот реальным вооружением Европа нам вряд ли поможет. Ведь практически все вооружение изготавливается под заказ то ли собственного министерства обороны, то ли министерств обороны других стран, и ни у кого из производителей нет складов, где бы накапливалось произведенное вооружение. Поэтому, если вам завтра срочно понадобится 5 млн мин, ни один производитель вам не обеспечит такого объема поставок. Он может заключить соглашение, а вы заказ выполните в течение полугода или года. А вот посредники, которые имеют подобные склады, есть. Их немного, они очень известны в мире, они знают друг друга, и этот рынок является достаточно консервативным и находится под пристальным контролем специальных служб, прежде всего Соединенных Штатов Америки, которые следят за распространением определенных видов вооружения.

Главред: То есть вы считаете, что в случае, если Трамп с целью давления на Украину прекратит оказывать военную помощь, Европа здесь не сможет стать полноценным "заменителем" и предоставить такую поддержку, которую мы получали от американцев?

Георгий Тука: Да. Это касается непосредственно физического вооружения, в металле.

Федоренко Г.Т.: Как вы относитесь к идее Трампа обменять ценные редкоземельные металлы Украины на помощь США? Какие здесь "за" и "против" такого обмена? И не обманут ли нас Штаты, пообещав помощь, которую будут давать по чайной ложечке в год?

Георгий Тука: Теоретически я не вижу в этой идее ничего плохого. Если у нас есть возможности, то почему бы нет? Хочу напомнить, что Советский Союз за ленд-лиз рассчитывался еще при Горбачеве, возможно, даже после распада Союза что-то еще платила Россия за ленд-лиз от США, который СССР получал во время Второй мировой войны.

Не вижу в таком обмене ничего чрезвычайного. Если мы сами себя не способны защитить, если упустили возможности повышения уровня собственной безопасности, то нам за это придется платить. Это абсолютно справедливо.

Вопрос о том, каким образом это будет решено, насколько справедливо, за какую цену, в каких объемах, сейчас нет смысла обсуждать, потому что нет никакой конкретной информации.

Сейчас кто-то скажет, что у нас лития на 15 триллионов долларов, поэтому дайте нам 15 триллионов и заберите две лопаты лития. Это популизм. Все это не так работает.

Трамп хочет обменять ценные редкоземельные металлы на помощь США Украине / Инфографика: Главред

Даниил: Какими должны быть наши встречные предложения в ответ на идею Трампа о ценных редкоземельных металлах? При каких условиях и гарантиях со стороны США мы можем принять предложение Трампа?

Георгий Тука: Требуют более сильные. Мы, к сожалению, можем только предлагать. Я бы очень хотел, чтобы нам удалось заключить такое соглашение с США, которое с ними имеет Израиль. Ведь тогда даже вопрос членства Украины в НАТО становится второстепенным.

Прямых двусторонних соглашений вполне достаточно, хотя сейчас все и фанатеют от НАТО.

Кроме того, благодаря событиям, которые сейчас разворачиваются в Украине, все оценили крайне низкую эффективность ООН. Также неоднократно на собственном опыте мы имели возможность убедиться в несовершенстве алгоритмов принятия решений в Евросоюзе, когда различные "орбаны" могут блокировать эти решения. Таким образом, эффективность таких организаций, как ЕС, ООН, НАТО и т.д., где решение принимается консенсусом, очень низкая.

От ведущих стран Европы, от которых зависит прежде всего безопасность, уже звучат призывы о необходимости изменения процедуры принятия решений, поскольку недопустимо, чтобы 30 стран становились заложниками Фицо или Орбана. Но сейчас работает именно такой алгоритм. В рамках Евросоюза уже пытаются искать механизмы воздействия на этих двух идиотов. Например, эти двое угрожают, что будут блокировать решение о выделении Украине помощи. Венгрия и Словакия – это две дотационные страны, иждивенцы, но напыщенные. Ранее, чтобы склонить их к нужному решению, им угрожали лишением дотаций ЕС, а теперь для них вводят дополнительные пошлины. Так, в частности, Орбан и Фицо истерят по поводу прекращения транзита российского газа через территорию Украины. И им сказали: если вам нужны российские нефть и газ – пожалуйста, но будут введены пошлины на уровне 500%, покупайте. Для того, чтобы принять такие экономические решения в рамках Европейского Союза, не нужен консенсус, не нужно единодушие – достаточно большинства голосов. И товарищи сразу "присели".

Заключение союзнического соглашения с США вроде того, что есть у Штатов и Израиля, было бы для Украины оптимальным вариантом, считает Тука / Фото: x.com/WhiteHouse

Главред: Мы с вами отклонились от вопроса. А вопрос был о том, какими должны быть наши встречные предложения в ответ на идею Трампа о полезных ископаемых. Что Украина может попросить у Трампа, если предоставит Штатам разрешение на разработку собственных месторождений полезных ископаемых? Мы можем просить сначала помочь нам выйти на границы 1991 года, а потом начинать добывать полезные ископаемые?

Георгий Тука: Самый оптимальный вариант – это заключение союзнического соглашения с США, вроде того, что существует у Штатов и Израиля. Впрочем, я считаю такой сценарий даже не маловероятным, а почти нереалистичным.

Vaka: Как вы оцениваете шаги Трампа в отношении друзей России, в частности, в отношении Китая, против которого уже начата торговая война, сокращается его влияние в различных регионах, выдвинут ультиматум об уменьшении влияния Китая на Панамский канал и т.д. Если главному помощнику России Штаты наступят на горло, насколько сократят возможности Москвы продолжать войну против Украины?

Георгий Тука: Мы живем в глобализированном мире, поэтому все следует анализировать с точки зрения взаимного баланса. Вот, например, Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт из Китая, но почти сразу Китай ввел встречные пошлины. По мнению американских экспертов, такая гонка санкций может привести к неконтролируемой раскрутке этой спирали во взаимных отношениях США и Китая, а в конце концов это ударит по самим американцам. В частности, это может привести к стремительному повышению цен на повседневные китайские товары. А есть целая группа бытовых товаров, представленных на рынке США, которые производятся исключительно в Китае. Заменить их нечем. В конце 80-х – начале 90-х годов американцы и европейцы допустили огромную ошибку, когда начали переносить промышленные производства с территории собственных стран в Китай в погоне за прибылью - в Китае дешевая рабочая сила. Всегда считал подобные действия недальновидными, потому что вместе с переносом производств американцы переносили и технологии, предоставляя китайцам доступ к ним. Это, в конце концов, привело к стремительному росту экономического потенциала КНР. То есть экономический рост Китая спровоцировали действия самих западных стран.

Чем сейчас может закончиться это противостояние, сложно сказать, в частности, насколько уменьшится поддержка Китаем России из-за американо-китайских торговых войн. Ведь никто сейчас не может предсказать предел давления, которое США способны оказать на Китай, и уровень компромисса, на который способен согласиться Китай.

Да и вообще, трудно пугать будущей бедностью россиянина, который в XXI веке до сих пор ходит в деревянный туалет. Вряд ли для россиянина будет аргументом угроза снижения ВВП, сокращения пенсий и так далее. Разве что для него будет аргументом подорожание водки в 10 раз.

Иван: По вашим оценкам, стоит ли ждать от России мощных наступательных операций весной или летом?

Георгий Тука: К сожалению, да. Путин будет напрягать все свои усилия, чтобы максимизировать давление на Украину. Поэтому в ближайшее время нас ждут неприятные и тяжелые испытания.

Способны ли мы их выдержать? Способны. Если будем адекватно реагировать на различные вызовы.

Главред: На каких направлениях, по вашему мнению, ждать мощных наступательных операций россиян?

Георгий Тука: Прежде всего – в Донецкой области. Не исключаю, что Путин будет пытаться перейти из Донецкой области в Днепропетровскую.

Надеюсь, что на Харьковщине и Херсонщине мощных попыток наступления россиян не будет. А вот в Запорожье – вполне возможны.

Мощных наступательных операции России можно ждать в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях, считает Тука / Фото: Александр Бондарь, 21 отдельная механизированная бригада

Gregory: Какие перспективы, по вашему мнению, имеет Курская операция? Могут ли аналогичные операции начаться в других областях РФ в 2025 году? Россиян ждут сюрпризы от ВСУ?

Георгий Тука:

Россиян ждут сюрпризы от Украины в появлении новейших технологий и вооружений. Неделю назад мы продемонстрировали дрон, способный доставлять управляемую авиационную бомбу весом 250 кг – это существенно, это не 20-30 кг. Подобные сюрпризы точно ждут Россию от нас.

Что касается возможности дополнительных прорывов границы и операций вроде Курской в других областях РФ, то я скептически к этому отношусь. Желание провести такие операции, возможно, у нас и есть, но ресурсов не хватает.

Главред: Курская операция будет продолжаться в 2025 году, или ее придется сворачивать?

Георгий Тука: Скажу откровенно, я удивлен, что Курская операция до сих пор продолжается. Не знаю, остаются ли еще в Украине люди, которые считают, что это бесплатная туристическая прогулка для наших войск. Мы так же, как и везде, несем там потери, используем вооружение, более того, в начале Курской операции мы использовали там наиболее боеспособные подразделения.

У меня нет никаких сомнений в том, что россияне продолжат давить, чтобы освободить Курщину.

Насколько я понимаю, сейчас так называемое Курский выступ удерживается Вооруженными силами в ожидании возможных мирных переговоров для того, чтобы иметь хоть какой-то козырь и аргумент в разговоре с Путиным. Это позволит договориться, например, об освобождении россиянами Запорожской области в обмен на то, что мы уйдем из Курской.

Хватит ли у нас сил для удержания Курщины – хочется верить, что да.

Курское выступление удерживается ВСУ в ожидании переговоров, чтобы иметь козырь в разговоре с Путиным, отметил Тука / Фото: УНИАН

Главред: По вашему мнению, у Украины есть еще козыри, кроме контроля над частью Курщины?

Георгий Тука: Перед Россией – к сожалению, нет. Разве что только нанесение ударов по инфраструктуре РФ и уничтожение личного состава российской армии. Других козырей я не вижу.

Войтенко Г.: Почему, по вашему мнению, с Курского театра боевых действий исчезли северокорейские солдаты, почему они с середины января не участвуют в боях, как сообщает разведка Южной Кореи? Как-то не очень верится, что Ким Чен Ын вдруг пожалел своих людей.

Георгий Тука: Анализируя различные "зет-каналы", я делаю вывод, что северные корейцы понесли большие потери. Достаточно посмотреть видео "мясных штурмов" в исполнении северокорейских воинов – такого мы не видели даже у "вагнеровцев": когда просто посреди поля идут северные корейцы, и их разносят вдребезги. Такое качество личного состава и качество подготовки.

"Зет-паблики" утверждают, что солдат КНДР отвели потому, что они понесли огромные потери. Насколько это правда – не знаю. Похоже на правду.

Malva: Каких неприятных неожиданностей вы ждете от россиян в ближайшие месяцы? Как вы оцениваете наступательный потенциал врага? Могут ли непосредственные боевые действия начаться на Днепропетровщине? Способен ли враг развернуть театры боевых действий на Черниговщине или Сумщине, попытаться взять определенные областные центры или масштабировать боевые действия на Харьковщине или Запорожье?

Георгий Тука: Наступление россиян на Черниговщине я считаю маловероятным.

Перенос театра боевых действий на территории Днепропетровщины вполне вероятен.

При этом значительно усилится деятельность России внутри Украины. В разы. В тылу, в экономике, инфраструктуре, политике и информационном пространстве. Применение всего того, что называется "мягкой силой", станет значительно активнее.

Terentij: Как вы думаете, неизбежна ли оккупация Покровска?

Георгий Тука: К сожалению, да.

Считаю абсолютно правильной позицию, которую высказал наш Воин, бывший комбриг и комбат, герой Донецкого аэропорта под позывным "Купол". Он сказал, что наша главная цель – не удержать определенный населенный пункт, село, посадку или перекресток, а уничтожить как можно больше личного состава и техники врага. Представьте себе, что держа оборону Покровска мы будем наносить врагу потери 1:4, то есть на одного потерянного нашего военнослужащего мы будем уничтожать четырех оккупантов. Если мы оставим эти руины и отойдем на заранее подготовленные другие позиции вглубь территории, это позволит нам наносить урон в соотношении 1:8. А теперь скажите, стоит ли тратить жизни наших защитников, удерживая руины, или стоит отойти на подготовленные позиции, чтобы уничтожать еще больше врагов? Я, конечно, не военный человек, но мне импонирует вторая позиция.

И я не вижу трагедии в том, что сейчас мы вынуждены оставлять тот или иной населенный пункт. В дальнейшем это даст нам возможность накопить резервы и действовать более эффективно. Ведь понятие "город-герой" – это чистейший "совок". Как территория может быть героем? Героями могут быть люди, которые защищали ту или иную территорию. Это людей нужно награждать и низко им кланяться.

По мнению Туки, оккупация Покровска является неизбежной / Фото: facebook.com/vyshebaba

Главред: То есть вы считаете, что пришло время оставить Покровск, отойти вглубь территории и, по сути, пустить фронт до границы Днепропетровской области?

Георгий Тука: Я этого не говорил, потому что я не кадровый военный. Но, если с точки зрения кадровых военных, уместнее отступить, заняв более выгодные позиции, то нужно это делать. А не ради пустых политических лозунгов гробить наших защитников. Вот что я имею в виду.

Виктор: Во что превратился Крым за годы полномасштабной войны? Остается ли он тем самым "непотопляемым авианосцем"? И представляет ли Крым сейчас, когда остатки Черноморского флота РФ перебазированы из Крыма, когда большинство военных объектов разбиты нами, такой же интерес для украинских ударов дронами или ракетами, как раньше?

Георгий Тука: Действительно, определенное количество военных объектов в Крыму уже почувствовало на себе способности ВСУ. Хотя я далек от того, чтобы утверждать, что они уничтожены. Это, на мой взгляд, является преувеличением. Впрочем, Черноморский флот РФ действительно перемещен с полуострова, и сейчас его фактически в Крыму нет. Но в Крыму остается огромное количество наземных военных объектов. В том числе остается немало подземных военных объектов, к которым добраться у нас сейчас нет возможности.

Поэтому, с одной стороны, мы действительно нанесли большой ущерб оккупантам на территории Крыма, а с другой – утверждать, что полуостров потерял актуальность как потенциальный военный объект врага, как мощная военная база противника для будущей агрессии против материковой Украины, нельзя. И этот потенциал будет сохраняться до тех пор, пока мы не вернем контроль над полуостровом.

Что касается ситуации на самом полуострове, то сейчас в Крыму разворачивается невероятный скандал – реальная экологическая катастрофа после того, как затонули танкеры с мазутом. Центральная власть около двух недель пыталась игнорировать проблему, пытаясь подавать ее как мелкую неприятность. Но теперь два уважаемых эколога, один из них является членом-корреспондентом Академии наук РФ, заявляют, что мазут, когда температура воды примерно такая, как сейчас, оседает на дно, а когда температура воды повышается, он поднимается на поверхность. Но за то время, когда мазут то поднимается, то опускается на дно, он выделяет ядовитые вещества, которые содержались в газе Orange, который использовала армия США во Вьетнаме. Негативные последствия использования этого газа проявляются до сих пор у населения тех территорий, где применялся газ: происходят определенные генетические сбои из поколения в поколение, и на этих территориях значительно больше рождается людей с определенными физическими недостатками, врожденной инвалидностью или умственной отсталостью, а также значительно выше уровень различных онкологических заболеваний. И вот сейчас в прибрежных водах вблизи полуострова российские ученые наблюдают появление того самого ядовитого вещества.

Экологи отмечают, что это вещество, в принципе, не свойственно мазуту, если это был чистый мазут, и в трюмах не хранилось что-то другое. Поэтому сейчас в Крыму начинают бить в набат.

Думаю, что на курортном сезоне в Крыму уже можно ставить крест. Соответственно, экономика полуострова несет невероятные потери.

Максименко: Получит ли развитие идея с вводом войск отдельных западных стран на территорию Украины в этом году? Перейдут ли те страны, которые заявляли о готовности отправить свои войска к нам, от слов к делу?

Георгий Тука: Пока это просто идеи без всякой конкретики.

Следует понимать, что введение любого миротворческого контингента возможно исключительно после того, как стороны конфликта достигнут определенного согласия. Ни Франция, ни Британия не отправят своих военнослужащих на линию фронта в тот период, когда продолжаются активные боевые действия.

Согласится ли Россия на введение в качестве миротворцев представителей вооруженных сил стран-членов НАТО – большой вопрос. По крайней мере сейчас Москва говорит, что никогда и ни при каких обстоятельствах.

Поэтому к этой идее я отношусь с надеждой, но с определенным скепсисом.

Fargo: По вашим ощущениям, на сколько лет еще затянется война? И насколько реалистично возвращение всех оккупированных Россией территорий, в том числе Крыма и Донбасса?

Георгий Тука: Как по мне, война, которая длится с 2014 года, может продолжаться еще 10-20 лет. Но она не обязательно все время будет носить острый характер. Мы можем жить в такой же ситуации, в которой десятилетиями живет Израиль.

Поэтому единственное, что остается – развивать собственные вооруженные силы, пытаясь сделать потенциальные действия противника малоэффективными. Именно так действует в течение десятилетий Израиль. Это требует больших финансовых, экономических и политических усилий, но другого нам не дано. До тех пор, пока Россия существует в том виде, в котором она есть сейчас, для Украины будет сохраняться ежедневная потенциальная угроза.

Война может продолжаться еще 10-20 лет, считает Тука / Фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Поэтому, по моему мнению, устойчивого мира не будет, даже если нам удастся вернуть контроль над временно оккупированными территориями и выйти на государственную границу. Говорить об устойчивом мире можно будет только тогда, когда начнется распад Российской Федерации на составляющие.

Понимаю, что многие сейчас начнут крутить пальцем у виска, считая все это утопией и фантастикой. Если среди наших читателей есть люди моего возраста или постарше, они должны прекрасно помнить, как казавшийся незыблемым Советский Союз вдруг начал трещать по швам. Например, в Уральской народной республике тогдашний губернатор Эдуард Россель напечатал в Свердловске собственные деньги республики. Кроме того, Татарстан и Башкортостан закрыли собственное воздушное пространство для самолетов Аэрофлота. А на Дальнем Востоке было объявлено о формировании Дальневосточной народной республики. Кроме того, 80% жителей Калининграда высказались за вступление в Евросоюз. Потом начались Чеченские войны, первая и вторая.

Весь этот распад России был остановлен исключительно благодаря помощи США, которые панически боялись и боятся сейчас неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения, которое может начаться в случае распада РФ. И "ножки Буша", о которых так пренебрежительно упоминают российские федеральные каналы, реально спасли эту страну от голода. Чтобы представить, насколько критической была ситуация в России тогда, достаточно одного факта – ежедневно в Москве садилось три и в Санкт-Петербурге два грузовых самолета с наличными долларами, чтобы спасти финансовую систему России от полного коллапса и краха.

Поэтому я не считаю перспективу распада России какой-то фантазией. Это абсолютная возможность сценария. Конечно, для этого должны сложиться соответствующие предпосылки. Но это абсолютно реалистично.

В общении с американцами я пытаюсь изменить их отношение к возможности распада России, ведь они до сих пор боятся неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения. Я им говорю: да, вы боитесь распространения оружия, и единственным способом, чтобы предотвратить это, считаете сохранение единства России, но на это можно посмотреть с другой стороны - распад неизбежен, он уже идет, и возникает задача, как сохранить контроль во вновь созданных государствах. И американцы не отрицают мои слова, а начинают задумываться над этим.

Главред: Что и как может похоронить Россию в ее нынешнем виде? Какие процессы способны запустить распад РФ?

Георгий Тука: Я не верю в возможность революции в России. "Хороших русских" я называю "временными попутчиками", потому что у нас сейчас один общий враг – Путин. Но наша стратегическая цель – добиться распада России, а их – сохранить Россию в ее нынешнем виде, просто поставить во главе ее другого "Путина".

Так что в возможность цивилизационной революции в России я не верю. Если что-то произойдет в России, то – бунт. Он может произойти и непосредственно в Москве, и в регионах РФ. Да, сейчас сложная ситуация на Северном Кавказе, очень непростая ситуация в Сибири (о чем в России очень не любят рассказывать).

Продолжение войны против Украины может привести к бунту регионов в России, считает Тука / Фото: kremlin.ru

Конечно, возможен и "черный лебедь", но потому его так и называют, что никто не может предсказать его появление. У меня есть определенные ощущения, что участие России в войне против Украины в случае продолжения эффективной поддержки Вооруженных сил Украины и Украины как государства финансами и вооружением может привести к негативным последствиям внутри России. Подчеркиваю, речь идет о регионах. Ведь есть понятие региональных элит. Поверьте, на территории, которая неизвестно какого размера, а плотность населения ниже, чем в пустыне Сахара, влияние владивостокского клана на жизнь на Дальнем Востоке несопоставимо с влиянием московского клана. В тот момент, когда региональные кланы начнут чувствовать слабость федерального центра, они с огромным удовольствием сделают все возможное, чтобы стать первыми, а не вторыми. Лучше быть первым на селе, чем вторым в месте - это свойственно любой региональной элите.

Вопрос: Не так давно руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко написал, что контролируемое разделение России на национальные образования с центральной Московией в следующие 50 лет является неизбежным сценарием. Разделяете ли вы мнение относительно сроков – действительно ли РФ может распасться в ближайшие десятилетия?

Георгий Тука: Распад РФ может быть гораздо ближе. Если будет соблюдена определенная позиция США, Великобритании, Франции, Германии, и если удастся несколько скорректировать позицию Китая, то процесс распада, дезинтеграции Российской Федерации может начаться в течение ближайших 2-3 лет.

Это не означает, что сразу вместо одной России станет 38 "россий", но процессы могут начаться. И пока никто не может спрогнозировать, где может вспыхнуть: одни говорят – в Чечне, другие – в Дагестане, третьи – на Дальнем Востоке и в Сибири.

Там нет этнических противостояний – там чисто экономические предпосылки. Люди, которые живут от Москвы на расстоянии двух недель путешествия на поезде, хотят быть хозяевами своих ресурсов, решений и финансов. И далеко не всегда они соглашаются с тем, что немалую часть им приходится отдавать куда-то туда, в центр, откуда они ничего не получают. А главное – именно оттуда им пытаются диктовать условия поведения.

Поэтому я считаю распад России абсолютно реалистичным сценарием. Но еще рано "бросать чепчики в воздух".

y-grek: Что, по вашему прогнозу, в ближайшие год-два будет с Россией и режимом Путина? Есть ли основания для внутренней дестабилизации в России?

Георгий Тука: К сожалению, я таких оснований не вижу. Прежде всего я не вижу реальных механизмов, которые были бы способны в краткосрочной перспективе значительно ухудшить экономическое состояние "страны-бензоколонки". Довольно трудно представить себе реакцию человека, который ходит в туалет на улицу, на угрозу увеличения ставки центрального банка. Этот человек вырос в дерьме, живет в дерьме, в дерьме и умрет. Чем можно его напугать? Качеством этого дерьма?

Впрочем, заметны определенные основания на перспективу 3-5 лет. Ведь и Советский Союз в свое время скончался именно из-за позиции США по санкционной политике и втягиванию больной экономики СССР в гонку вооружений. Сейчас уже говорят, что "звездные войны" Рейгана были блефом, прекрасно срежиссированным и разыгранным благодаря соответствующей информационной политике, американским спецслужбам, которые заставили советские спецслужбы поверить. Поскольку потенциальному противнику необходимо было реагировать на угрозу, ничего не оставалось, кроме как втягиваться в гонку вооружений. Исходя из того, что экономические потенциалы были просто несопоставимыми, это привело к распаду СССР. Ведь 80% экономики страны было вынуждено работать на ВПК – ни одна страна мира ни при каких обстоятельствах не выдержит такой нагрузки.

Главред: Вы говорите о том, что пока не видите оснований для внутренней дестабилизации в России. В случае если Трампу удастся дожать и заставить заморозить войну по нынешней линии разграничения. Может ли Путин остановить войну (даже временно) на таком этапе, учитывая то, насколько российское население накручено на продолжение войны? Поймут ли его российские элиты, которые могут задать вопрос – а зачем все это было, если не захвачен ни один областной центр с 2022 года? Может ли все это стать фактором дестабилизации?

Георгий Тука: Да, Путин может остановить войну.

А элиты есть разные. Есть финансово-промышленные элиты, которые заинтересованы в продолжении войны. Вместе с тем, есть финансовые, культурные, промышленные (но не связанные с ВПК) элиты, которые несут огромные потери из-за введенных санкций, и они заинтересованы в остановке войны и снятии санкционных ограничений.

Впрочем, я не верю, что какие-либо российские элиты способны к каким-то решительным действиям. Так же я не верю, что может прилететь табакерка в голову Путину. Скорее карлика придушат собственным шарфом, как Павла, и на этом закончится его период существования. Но сейчас предпосылок для этого нет. Хотя "черный лебедь" возможен.

Кроме того, Путина может заменить Патрушев, Сурков или Медведев. То есть физическое уничтожение Путина абсолютно не гарантирует изменение политики российского государства.

Физическое уничтожение Путина абсолютно не гарантирует изменение политики РФ, убежден Тука / Фото: kremlin.ru

Den: Могут ли украинские удары по территории РФ стать фактором дестабилизации? Ведь украинские дроны продолжают атаковать Россию, расширяя географию ударов. И по каким целям, по вашему мнению, Украина должна наносить удары по России, чтобы действительно ее ослабить?

Георгий Тука: Мы уже касались темы снижения цен на нефть. Если это произойдет, это больно ударит по России. По словам одного из экспертов, другой существенный болезненный удар по российскому экспорту нефти может нанести Украина. Ведь далеко не каждый морской порт способен осуществлять загрузку нефтепродуктов в танкеры – таких портов всего три. Украина уже способна наносить удары по всем этим портам. Правда, действует "просьба" США не совершать подобных атак (это озвучивалось при Байдене, причем публично). Эта "просьба" связана с тем, что удары Украины по этим портам могут привести к стремительному повышению цен на нефть на мировом рынке. Но страны ОПЕК легко смогут заполнить пустоту на внешнем рынке, которая возникнет из-за блокировки российской нефти. Сейчас есть один-единственный вопрос - политическая воля США, снимут ли они запрет наносить удары по этим трем портам. Если запрет снимут, Украина в силах нанести такие удары, которые если не полностью заблокируют, то значительно усложнят и приостановят транспортировку российской нефти, останутся только трубопроводы.

Главред: Как вы оцениваете вероятность того, что этот запрет когда-то снимут?

Георгий Тука: В ближайшее время его точно не снимут. А вот если Трамп увидит несговорчивость Путина, то одновременно с приобщением к процессу снижения цен на нефть стран ОПЕК произойдут и удары по портовой инфраструктуре России, и это будет двойным ударом.

Кто такой Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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